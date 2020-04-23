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Новини Коронавірус і карантин
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У лікарнях Києва з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 209 дорослих і 5 дітей, - КМДА

У лікарнях Києва з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 209 дорослих і 5 дітей, - КМДА

У лікарнях Києва наразі перебувають 209 дорослих та 5 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, ще 43 дорослих і 5 дітей – із підозрою на захворювання. У важкому стані перебувають 29 пацієнтів, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із запаленням легень наразі в лікарнях міста перебуває 434 хворих. Лише за минулу добу з діагнозом "пневмонія" було госпіталізовано 40 киян. Нагадаю, що завдяки тому, що в столиці таких пацієнтів обов’язково тестують на COVID-19, значно підвищився рівень вчасної діагностики коронавірусної інфекції, а відповідно – надання адекватної медичної допомоги цій категорії хворих", – наголосила Гінзбург.

Очільниця медичної галузі столиці також повідомила, що станом на 22 квітня захворювання на COVID-19 зафіксовано у 104 медичних працівників.

"74 з них (7% від усіх захворілих киян) заразилися, виконуючи професійні обов’язки, 30 – у побуті. Стан 16 наших колег, на жаль, потребує стаціонарного лікування", – зазначила вона.

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Автор: 

карантин (18172) КМДА (2379) Київ (19646) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
От ДТП все не умрут, а от вируса вполне реально. Не за год конечно, но без лекарства и вакцины за несколько лет могут.
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23.04.2020 19:30 Відповісти
+4
Ты что хамиш быдло сраное
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23.04.2020 19:39 Відповісти
+3
В больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 209 взрослых и 5 детей, - КГГА - Цензор.НЕТ 5750
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23.04.2020 19:22 Відповісти
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В больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 209 взрослых и 5 детей, - КГГА - Цензор.НЕТ 5750
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23.04.2020 19:22 Відповісти
В москвабаде много украинцев
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23.04.2020 19:38 Відповісти
Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире впервые дает общую оценку ситуации в области безопасности дорожного движения - чому тут ніхто не оголошує пандемію і всесвітній карантин? І це тільки по ДТП, а війни, рак кожен шостий з померлих, наркотики, злочинність, серцево-судинні захворювання кожен третій.
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23.04.2020 19:25 Відповісти
От ДТП все не умрут, а от вируса вполне реально. Не за год конечно, но без лекарства и вакцины за несколько лет могут.
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23.04.2020 19:30 Відповісти
Кіт, ти знову в тапок насрав?! Не мели про те в чому не розбираєшся. Якщо тобі так сикотно, то я тобі піділлю масла за комір і скажу, що ти кожного вечора вмираєш, різниця тільки в тому, що то безболісно, а так може прирйдеться трохи помучитися. Ти тільки сьогодні перед сном про це не задумуйся, бо можеш обісратися, а це вже не буде безболісно.
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23.04.2020 19:37 Відповісти
Ты что хамиш быдло сраное
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23.04.2020 19:39 Відповісти
Ти хто чудо? чей холоп будешь?! хамишь... Мову вивчи!
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23.04.2020 19:42 Відповісти
Да мне все равно. Речь не о мне, а о мировом порядке. За сутки в США умирало в среднем 7 тыс чел., от коронавируса за сутки сейчас там умирает 2,5 тыс чел в сутки. и с каждым днем смертность увеличивается. Надеюсь хватит ума рассчитать процент смертности.
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23.04.2020 19:42 Відповісти
Потому, что ты, Эдик, - руссотроль. И метод борьбы с тобой один - банить!
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23.04.2020 19:50 Відповісти
не совсем правда. 207 взрослых люде и 2 урода из почаевской лавры. только почему этих попоказлов не отправили лечиться в часную клинику, за очень больие бабки и не предъявили хотябы подорение о распространении ковид
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23.04.2020 21:54 Відповісти
Сколько попов?
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23.04.2020 23:04 Відповісти
 
 