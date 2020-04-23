У лікарнях Києва з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 209 дорослих і 5 дітей, - КМДА

У лікарнях Києва наразі перебувають 209 дорослих та 5 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, ще 43 дорослих і 5 дітей – із підозрою на захворювання. У важкому стані перебувають 29 пацієнтів, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із запаленням легень наразі в лікарнях міста перебуває 434 хворих. Лише за минулу добу з діагнозом "пневмонія" було госпіталізовано 40 киян. Нагадаю, що завдяки тому, що в столиці таких пацієнтів обов’язково тестують на COVID-19, значно підвищився рівень вчасної діагностики коронавірусної інфекції, а відповідно – надання адекватної медичної допомоги цій категорії хворих", – наголосила Гінзбург.

Очільниця медичної галузі столиці також повідомила, що станом на 22 квітня захворювання на COVID-19 зафіксовано у 104 медичних працівників.

"74 з них (7% від усіх захворілих киян) заразилися, виконуючи професійні обов’язки, 30 – у побуті. Стан 16 наших колег, на жаль, потребує стаціонарного лікування", – зазначила вона.

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