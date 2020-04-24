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Новости Коронавирус и карантин
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Медработники, заболевшие COVID-19 при выполнении профессиональных обязанностей, должны получить компенсации, - главный санврач Ляшко

Медработники, заболевшие COVID-19 при выполнении профессиональных обязанностей, должны получить компенсации, - главный санврач Ляшко

Медработники, которые заболели COVID-19 при выполнении профессиональных обязанностей, должны получить компенсации.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорили с главой Государственной инспекции по вопросам труда, поскольку вопрос болезни медицинских работников должен в первую очередь рассматриваться с точки зрения установления профессионального заболевания. Каждый случай коронавирусной болезни, который случился с медицинским работником, должен пройти расследование и если будет установлена связь заболевания медработника с оказанием медицинской помощи, то есть с выполнением своих профессиональных обязанностей, ему установлено профессиональное заболевание с определенными выплатами льгот и компенсаций", - сказал Ляшко.

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Он также добавил, что Минздрав рассмотрит вопрос, почему некоторые руководители медучреждений не сообщили Гоструду о том, что у них есть случаи заболевания на производстве, вследствие чего не было проведено соответствующее расследование.

Также Ляшко отметил, что те медики, которых из-за болезни руководство больницы отправило в вынужденный отпуск, должны связаться в первую очередь с руководством департамента здравоохранения и каждый такой случай должен быть рассмотрен.

"Потому что есть вопросы самоизоляции, если он был контактный, является вопрос лечения больного, если появились определенные симптомы. И всем, кто находится на больничном будет выплачиваться все, что гарантировано законодательством. В то же время каждый случай заболевания медработника должен быть рассмотрен с точки зрения профессионального заболевания", - сказал Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) финансирование (1809) врачи (1518) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А стоматологи наверное об эпидемии цинги мечтают😎
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24.04.2020 13:57 Ответить
им и так ЗП неплатят а сплошную компенсацию по 300 гр
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24.04.2020 14:34 Ответить
Ща все начнут " болеть",главы РГА,чинуши и т.д
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24.04.2020 15:06 Ответить
Чудак Кзот начал читать. Только ещё не дочитал. Путает несчастный случай и проф заболевание. А вот "заболевание на производстве" это не то, что он думает. Кстати, пусть прочитает ещё "положение о расследовании", после чего показательно себя и руководство минздрава наказать.
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24.04.2020 15:52 Ответить
 
 