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54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Киевщине, всего 505 заболевших, - ОГА
По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 24 апреля 2020 официально подтвержден 505 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
За сутки лабораторно подтверждены 54 новых случая коронавирусной болезни.
Всего официально подтверждено 505 случаев заболевания коронавирусом. Из них 44 - дети. Выздоровели - 38.
За время пандемии умерло - 11 человек. За сутки новых случаев нет.
За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторного центра поступило 1111 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 96 сообщений о подозрении.
Установлено медицинское наблюдение за 3330 контактными лицами.
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