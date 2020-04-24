54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Киевщине, всего 505 заболевших, - ОГА

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 24 апреля 2020 официально подтвержден 505 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

За сутки лабораторно подтверждены 54 новых случая коронавирусной болезни.

Всего официально подтверждено 505 случаев заболевания коронавирусом. Из них 44 - дети. Выздоровели - 38.

За время пандемии умерло - 11 человек. За сутки новых случаев нет.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторного центра поступило 1111 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 96 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 3330 контактными лицами.

Также читайте: Создана рабочая группа для предотвращения и ликвидации последствий пожаров, - Кличко