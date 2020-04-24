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Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений. ДОКУМЕНТ

Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений. ДОКУМЕНТ

Ассоциация психиатров Украины обращается к Президенту Украины, Премьер-министру и чиновникам, курирующим политику медицины, по поводу массового сокращения персонала в психиатрических клиниках страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо обнародовала директор Института психиатрии КНУ им. Т. Шевченко Ирина Пинчук. Ассоциация просит обратить внимание на ситуацию.

Отмечается, что финансирование психиатрических учреждений, полученное от Национальной службы здоровья с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, в среднем урезано в два раза. В частности, это касается 7 коммунальных больниц по всей Украине.

"Кроме того, наименьшее финансирование получили больницы, в которых находятся пациенты с хроническим течением болезни, с утраченными социальными связями и навыками, длительным пребыванием в стационарных условиях с признаками госпитализации", - сказано в письме.

Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений 01
Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений 02

Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений 03

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Ранее о начале сокращения психиатров сообщали специалисты. В частности психотерапевт Виталий Матусевич сообщил:

"Стало известно о массовом сокращении психологов из психиатрических больниц. Сокращение затронет и другие больничные должности, однако "психологическую службу", похоже, упраздняют полностью.

Данное событие, насколько мне известно, не инициировано администрациями больниц, а является результатом внедрения, по-сути, антисоциальной медицинской реформы, которая спускается сверху с неизбежностью лавины.

Но лично я плохо себе представляю "психиатрию" без квалифицированных психологов. Потому что будет страдать точность в диагностике, а значит снизится эффективность терапии, а пациенты и их родственники буду лишены возможности получать психологическую помощь в процессе лечения.

Для некоторых психиатрических отделений ( детское, подростковое, первичного психотического эпизода и т.д.) должность психолога просто жизненно необходима.

Я чувствую досаду за тех коллег, кто заслуживает лучшей участи, поскольку они - профессионалы и их общественный вклад сложно переоценить - в их помощи нуждается большое количество пациентов и их родственников.

Мне больно видеть как разрушается психиатрия - отрасль которую я выбрал своим профессиональным призванием. Нам, специалистам нужно доносить до власти и аргументировать собственную профессиональную точку зрения".

Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений 04

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Психотерапевт Ирина Венгер отмечает, что под сокращение попадают психологи и считает, что проблема не в реформе, а в урезании финансирования:

"У нас в психиатрической больнице сокращение персонала, почти на треть, в эту треть входят все психологи. Это странная история, потому что наши отделения уже страдали от нехватки кадров, особенно младшего медицинского персонала (не потому что зарплата минимальная, а клиенты очень специфические).

Это не желание администрации больницы, они у нас классные и современные. Просто по новым правилам финансирования - не хватает денег, даже на минимальную зарплату.

Следствие сокращение - больница не сможет оказывать услуги в таком количестве пациентов как теперь (где 1500 пациентов стационара), что нарушает конституцию: ст.49 Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.

Меньше пациентов - не значит, что по улицам начнут бегать сумасшедшие. Но психическое здоровье - это обо всех нас. Мы не сможем в полной мере получать помощь, по таким направлениям:

- острые психотические состояния
- невротические состояния
- эмоциональное истощение
- Депрессия
- Зависимости
- ПТСР
- суицидальные попытки
- Эпилепсия
- Большой направление по работе с детьми (задержка развития, гиперактивность, дислексии, аутизм ... много разного)
- хронические психические заболевания (по сути хоспис)
- Психические заболевания, является следствием соматических (такая лайт версия доктора Хауза в психиатрии, когда нужно знать, какая болезнь какую реакцию психики может вызвать и как то все лечить, чтобы на пользу и улучшения)
- расстройства личности
- Послеродовые острые состояния.

В психиатрической больнице диагностируют, лечат и реабилитируют. Мы, порой, остаемся поддержкой нашим клиентам пожизненно. Такая дополнительная опора, чтобы иметь возможность жить обычной жизнью. Не все состояния психики, к сожалению, лечатся, но могут быть в устойчивой ремиссии, и чтобы эту ремиссию сопровождать важно иметь доступ к классным психиатров и психологов.

Конечно, реформа нужна, мы же не идеальны, и есть что развивать и изменять. И реформа - это о расширении и развитии, а не о том, чтобы разрушить полностью как есть, а там подумать, что создавать.

Не знаю, почему так произошло: небрежность МЗ или проверка терпимости врачей, месть Ульяне Супрун (ну типа она же придумала реформу - то смотрите какая фигня получается).

И здесь должен быть какой-то призыв к действию, но блин - # Мизробилицеразом. Год работы президента и правительства, и медицинская сфера, едва существовало 30 лет, в конце умрет. Аминь".

Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений 05

Ценозр.НЕТ обратился к Минздраву и Национальной службе здоровья спросьбой объяснить ситуацию.

медицина (2527) Минздрав (4903) психиатрия (124) Нацслужба здоровья (31)


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Топ комментарии
+11
Дык... лечение психов - покушение на зелёный электорат!
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24.04.2020 14:18 Ответить
+6
Це не смішно, що скорочують психіатрів! Цих медиків легко забирають інші країни, а вивчити такого спеціаліста дуже важко.
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24.04.2020 14:26 Ответить
+3
Так! Нещодавно був перегляд бюджету!
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24.04.2020 14:24 Ответить
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Дык... лечение психов - покушение на зелёный электорат!
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24.04.2020 14:18 Ответить
Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений - Цензор.НЕТ 3693
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24.04.2020 14:54 Ответить
Хіба СН скоротили фінансування?
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24.04.2020 14:18 Ответить
Так! Нещодавно був перегляд бюджету!
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24.04.2020 14:24 Ответить
Так реформа же етить ее налево! что реформировали то и поимели!!
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24.04.2020 14:19 Ответить
https://censor.net/news/3191310/assotsiatsiya_psihiatrov_ukrainy_zayavlyaet_o_massovom_urezanii_finansirovaniya_psihiatricheskih_uchrejdeniyi

Так-то да, но как вас прокормить, если в стране 73, как минимум, процента ваших пациентов. Дешевле Украину переименоватьв Дурдом.
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24.04.2020 14:20 Ответить
А то я думаю - че "Сенатор" тут на форуме беснуется так будто употребл*ет в 2 раза меньше лекарств....))
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24.04.2020 14:20 Ответить
Це не той Сенатор, мабуть син його.
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24.04.2020 14:21 Ответить
Отпрыск? Выпрыск?
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24.04.2020 14:24 Ответить
Та, я думаю, ему сколько ни выпиши..
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24.04.2020 14:23 Ответить
Зато добавил себе финансирование на содержание ОПы
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24.04.2020 14:20 Ответить
И что теперь,тэтяну чорнорот к психитрам за бугор придется тянуть?
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24.04.2020 14:21 Ответить
в кацапию ?

там точно осудят
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24.04.2020 14:24 Ответить
Татьяна Черновол не является психиатрическим пациентом, она психически здорова, просто психопатка. А это вариант нормы, это не лечится и не требует лечения, максимум психологическая коррекция.
У нас и президент с точно таким же вариантом нормы, как Татьяна, а аж целым президентом работает, правда, справляется плохо.
А вот на днях и еще один психопат нарисовался как кандидат на должность вице-премьера по чему-то там непонятному. Это я о Саакашвили. Так что никого никуда тянуть не надо, но лучше было бы если бы такие люди не занимали государственных должностей, они по своим особенностям не созидатели, а разрушители.
Ну а Татьяна журналистка, здесь её психотип вполне подходит.
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24.04.2020 14:56 Ответить
Диагноз короноидиотизму поставьте и премия ваша.
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24.04.2020 14:23 Ответить
Ну хоч "баланєц" підтримують. Десь відняли, десь додали.
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24.04.2020 14:24 Ответить
Вторая ступень реформы супрун шагает по стране.
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24.04.2020 14:24 Ответить
Сильна таки особистість, ні новий президент ні монобільшість нічого не можуть зробити з двома кроками Супрун.
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24.04.2020 14:38 Ответить
теперь уже и супруг уже как год срет бубачке и слугам в штаны?
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24.04.2020 14:39 Ответить
Це не смішно, що скорочують психіатрів! Цих медиків легко забирають інші країни, а вивчити такого спеціаліста дуже важко.
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24.04.2020 14:26 Ответить
да будь-яких медиків одразу забирають, хто просто готовий ризикнути і переїхати на нове місце, вже похер всіх на підтвердження дипломів. В цій країні ****** будуть лікувати зе-*******
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24.04.2020 14:38 Ответить
Не психіатрів ,а психологів.Читай нормально.
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24.04.2020 14:59 Ответить
Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений - Цензор.НЕТ 3262
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24.04.2020 14:31 Ответить
земерзотники обікрали всіх найменш захищених, щоб зробити зарплатню вчителям по 4000$
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24.04.2020 14:32 Ответить
Зеля, лечение больного с психиатрическим диагнозом обходится дороже, чем лечение онкологии. Больной с онкологией тратит огромные суммы , но недолго, больной с психиатрическим диагнозом -- постоянно на очень недешевых лекарствах, которые позволяют ему нормально жить в социуме. Зеля, подумай, прежде чем лишать больных нормальной жизни, лишать социум безопасности, поскольку , не получая необходимого лечения, эти больные становятся опасными для окружающих, и лишая бюджет поступления финансов от продажи этим больным лекарств. Пусть хоть корысть в тебе заговорит, если не человеколюбие.
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24.04.2020 14:36 Ответить
не відкриємо великої таємниці:
зєбурєтка сам належить до таких пацієнтів - у нього явні ознаки "сидіння" на важких антидепресантах (не плутати з коксохімом)
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24.04.2020 14:46 Ответить
Ви народ не читаєте нормально.Звільнять психологів,а не психіатрів.В психлікарню попадають люди,яким психолог вже як мертвову кадило.Знайомий з Ато лікувався там.Розказував,що спочатку ходив до психологів- повний ноль.Тільки психіатр вилікував і то через рік.
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24.04.2020 15:06 Ответить
"У нас в психиатрической больнице сокращение персонала, почти на треть, в эту треть входят все психологи. Это странная история, потому что наши отделения уже страдали от нехватки кадров, особенно младшего медицинского персонала (не потому что зарплата минимальная, а клиенты очень специфические).Источник: https://censor.net/n3191310
Увольняют не только психологов, но психологов увольняют всех. Скорее всего, увольняют и средний и младший медперсонал. Медикаментозное лечение в чистом виде недостаточно, рядом должен быть вменяемый психолог. Поговорить, успокоить, снять тревожное состояние.
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24.04.2020 15:50 Ответить
Психи не любят психиатров , поэтому , придя к власти , психи будут психиатров наказывать...
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24.04.2020 14:37 Ответить
Зеленський просто боїться що його електорат вилікують.
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24.04.2020 14:57 Ответить
Ну , тут всё понятно .
Дело в том , что наша жизнь настолько приблизилась к уровню бедных обитателей домов скорби , что разницы-то по-сути и нет .
Дурдом , он , вокруг ...
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24.04.2020 15:03 Ответить
плохо. 8% должны получать помошь.
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24.04.2020 23:15 Ответить
 
 