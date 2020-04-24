Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений. ДОКУМЕНТ

Ассоциация психиатров Украины обращается к Президенту Украины, Премьер-министру и чиновникам, курирующим политику медицины, по поводу массового сокращения персонала в психиатрических клиниках страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо обнародовала директор Института психиатрии КНУ им. Т. Шевченко Ирина Пинчук. Ассоциация просит обратить внимание на ситуацию.

Отмечается, что финансирование психиатрических учреждений, полученное от Национальной службы здоровья с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, в среднем урезано в два раза. В частности, это касается 7 коммунальных больниц по всей Украине.

"Кроме того, наименьшее финансирование получили больницы, в которых находятся пациенты с хроническим течением болезни, с утраченными социальными связями и навыками, длительным пребыванием в стационарных условиях с признаками госпитализации", - сказано в письме.









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Ранее о начале сокращения психиатров сообщали специалисты. В частности психотерапевт Виталий Матусевич сообщил:

"Стало известно о массовом сокращении психологов из психиатрических больниц. Сокращение затронет и другие больничные должности, однако "психологическую службу", похоже, упраздняют полностью.

Данное событие, насколько мне известно, не инициировано администрациями больниц, а является результатом внедрения, по-сути, антисоциальной медицинской реформы, которая спускается сверху с неизбежностью лавины.

Но лично я плохо себе представляю "психиатрию" без квалифицированных психологов. Потому что будет страдать точность в диагностике, а значит снизится эффективность терапии, а пациенты и их родственники буду лишены возможности получать психологическую помощь в процессе лечения.

Для некоторых психиатрических отделений ( детское, подростковое, первичного психотического эпизода и т.д.) должность психолога просто жизненно необходима.

Я чувствую досаду за тех коллег, кто заслуживает лучшей участи, поскольку они - профессионалы и их общественный вклад сложно переоценить - в их помощи нуждается большое количество пациентов и их родственников.

Мне больно видеть как разрушается психиатрия - отрасль которую я выбрал своим профессиональным призванием. Нам, специалистам нужно доносить до власти и аргументировать собственную профессиональную точку зрения".

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Психотерапевт Ирина Венгер отмечает, что под сокращение попадают психологи и считает, что проблема не в реформе, а в урезании финансирования:

"У нас в психиатрической больнице сокращение персонала, почти на треть, в эту треть входят все психологи. Это странная история, потому что наши отделения уже страдали от нехватки кадров, особенно младшего медицинского персонала (не потому что зарплата минимальная, а клиенты очень специфические).



Это не желание администрации больницы, они у нас классные и современные. Просто по новым правилам финансирования - не хватает денег, даже на минимальную зарплату.



Следствие сокращение - больница не сможет оказывать услуги в таком количестве пациентов как теперь (где 1500 пациентов стационара), что нарушает конституцию: ст.49 Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.



Меньше пациентов - не значит, что по улицам начнут бегать сумасшедшие. Но психическое здоровье - это обо всех нас. Мы не сможем в полной мере получать помощь, по таким направлениям:



- острые психотические состояния

- невротические состояния

- эмоциональное истощение

- Депрессия

- Зависимости

- ПТСР

- суицидальные попытки

- Эпилепсия

- Большой направление по работе с детьми (задержка развития, гиперактивность, дислексии, аутизм ... много разного)

- хронические психические заболевания (по сути хоспис)

- Психические заболевания, является следствием соматических (такая лайт версия доктора Хауза в психиатрии, когда нужно знать, какая болезнь какую реакцию психики может вызвать и как то все лечить, чтобы на пользу и улучшения)

- расстройства личности

- Послеродовые острые состояния.



В психиатрической больнице диагностируют, лечат и реабилитируют. Мы, порой, остаемся поддержкой нашим клиентам пожизненно. Такая дополнительная опора, чтобы иметь возможность жить обычной жизнью. Не все состояния психики, к сожалению, лечатся, но могут быть в устойчивой ремиссии, и чтобы эту ремиссию сопровождать важно иметь доступ к классным психиатров и психологов.



Конечно, реформа нужна, мы же не идеальны, и есть что развивать и изменять. И реформа - это о расширении и развитии, а не о том, чтобы разрушить полностью как есть, а там подумать, что создавать.



Не знаю, почему так произошло: небрежность МЗ или проверка терпимости врачей, месть Ульяне Супрун (ну типа она же придумала реформу - то смотрите какая фигня получается).



И здесь должен быть какой-то призыв к действию, но блин - # Мизробилицеразом. Год работы президента и правительства, и медицинская сфера, едва существовало 30 лет, в конце умрет. Аминь".

Ценозр.НЕТ обратился к Минздраву и Национальной службе здоровья спросьбой объяснить ситуацию.