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Новини
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Асоціація психіатрів України заявляє про масове урізання фінансування психіатричних закладів. ДОКУМЕНТ

Асоціація психіатрів України заявляє про масове урізання фінансування психіатричних закладів. ДОКУМЕНТ

Асоціація психіатрів України звертається до Президента України, Прем'єр-міністра та чиновників, які курирують політику медицини, з приводу масового скорочення персоналу в психіатричних клініках країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист оприлюднила директорка Інституту психіатрії КНУ ім. Т. Шевченка Ірина Пінчук. Асоціація просить звернути увагу на ситуацію.

Зазначається, що фінансування психіатричних закладів, отримане від Національної служби здоров'я з 1 квітня по 31 грудня 2020 року, в середньому урізано вдвічі. Зокрема, це стосується 7 комунальних лікарень по всій Україні.

"Крім того, найменше фінансування отримали лікарні, в яких перебувають пацієнти з хронічним перебігом хвороби, з втраченими соціальними зв'язками і навичками, тривалим перебуванням у стаціонарних умовах з ознаками госпіталізації", - йдеться в листі.

Асоціація психіатрів України заявляє про масове урізання фінансування психіатричних закладів 01
Асоціація психіатрів України заявляє про масове урізання фінансування психіатричних закладів 02

Асоціація психіатрів України заявляє про масове урізання фінансування психіатричних закладів 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово"

Раніше про початок скорочення психіатрів повідомляли фахівці. Зокрема, психотерапевт Віталій Матусевич повідомив:

"Стало відомо про масове скорочення психологів із психіатричних лікарень. Скорочення торкнеться й інші лікарняні посади, однак "психологічну службу", схоже, скасовують повністю.

Ця подія, як мені відомо, не ініційована адміністраціями лікарень, а є результатом впровадження, по-суті, антисоціальної медичної реформи, яка спускається згори з неминучістю лавини.

Але особисто я погано собі уявляю "психіатрію" без кваліфікованих психологів. Тому що буде страждати точність у діагностиці, а отже, знизиться ефективність терапії, а пацієнти та їхні родичі буду позбавлені можливості отримувати психологічну допомогу в процесі лікування.

Для деяких психіатричних відділень (дитяче, підліткове, первинного психотичного епізоду тощо) посада психолога просто життєво необхідна.

Мені прикро за тих колег, хто заслуговує на кращу долю, оскільки вони - професіонали, і їхній суспільний внесок складно переоцінити - їхньої допомоги потребує велика кількість пацієнтів та їхніх родичів.

Мені боляче бачити як руйнується психіатрія - галузь, яку я обрав своїм професійним покликанням. Нам, фахівцям, потрібно доносити до влади й аргументувати власну професійну точку зору".

Асоціація психіатрів України заявляє про масове урізання фінансування психіатричних закладів 04

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Психотерапевт Ірина Венгер зазначає, що під скорочення потрапляють психологи, і вважає, що проблема не в реформі, а в урізання фінансування (подаємо допис в авторській редакції):

"У нас в психіатричній лікарні скорочення персоналу, майже на третину, в цю третину входять всі психологи. Це дивна історія, бо наші відділення вже потерпали від браку кадрів, особливо молодшого медичного персоналу (ну бо зарплата мінімальна, а клієнти дуже специфічні).

Це не бажання адміністрації лікарні, вони у нас класні і сучасні. Просто за новими правилами фінансування - не вистачає грошей, навіть на мінімальну зарплату.

Наслідок скорочення – лікарня не зможе надавати послуги такій кількості пацієнтів як тепер (десь 1500 пацієнтів стаціонару), що порушує конституцію: ст.49 Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Менше пацієнтів – не значить, що по вулицям почнуть бігати божевільні. Але психічне здоров’я – це про всіх нас. Ми не зможемо в повній мірі отримувати допомогу, щодо таких напрямків:

- Гострі психотичні стани
- Невротичні стани
- Емоційне виснаження
- Депресія
- Залежності
- ПТСР
- Суіцидальні спроби
- Епілепсія
- Великий напрямок по роботі з дітьми ( затримка розвитку, гіперактивність, діслексія, аутизм…багато різного)
- Хронічні психічні захворювання (по суті хоспіс)
- Психічні захворювання , що є наслідком соматичних (така собі лайт версія доктора Хауза в психіатрії, коли потрібно знати, яка хвороба яку реакцію психіки може викликати і як те все лікувати, щоб на користь і покращення)
- Розлади особистості
- Післяпологові гострі стани

В психіатричній лікарні діагностують, лікують і реабілітують. Ми, часом, залишаємося підтримкою нашим клієнтам пожиттєво. Така собі додаткова опора, щоб мати змогу жити звичайним життям. Не всі стани психіки, на жаль, лікуються, але можуть бути в стійкій ремісії, і щоб цю ремісію супроводжувати важливо мати доступ до класних психіатрів та психологів.

Звісно, що реформа потрібна, ми ж не ідеальні, і є що розвивати та змінювати. Та реформа – це про розширення та розвиток, а не про те, щоб зруйнувати повністю як є, а там подумати, що створювати.

Не знаю, чому так сталося: недбалість МОЗ чи перевірка терпимості лікарів, чи помста Уляні Супрун (ну типу вона ж придумала реформу - то дивіться яка фігня виходить).

І тут має бути якийсь заклик до дії, але блін – # Мизробилицеразом. Рік роботи президента й уряду, і медична сфера, що ледь животіла 30 років, врешті помре. Амінь".

Асоціація психіатрів України заявляє про масове урізання фінансування психіатричних закладів 05

Ценозр.НЕТ звернувся до Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я із проханням пояснити ситуацію.

Автор: 

медицина (2136) МОЗ (5401) психіатрія (92) Нацслужба здоров’я (35)


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Топ коментарі
+11
Дык... лечение психов - покушение на зелёный электорат!
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24.04.2020 14:18 Відповісти
+6
Це не смішно, що скорочують психіатрів! Цих медиків легко забирають інші країни, а вивчити такого спеціаліста дуже важко.
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24.04.2020 14:26 Відповісти
+3
Так! Нещодавно був перегляд бюджету!
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24.04.2020 14:24 Відповісти
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Дык... лечение психов - покушение на зелёный электорат!
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24.04.2020 14:18 Відповісти
Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений - Цензор.НЕТ 3693
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24.04.2020 14:54 Відповісти
Хіба СН скоротили фінансування?
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24.04.2020 14:18 Відповісти
Так! Нещодавно був перегляд бюджету!
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24.04.2020 14:24 Відповісти
Так реформа же етить ее налево! что реформировали то и поимели!!
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24.04.2020 14:19 Відповісти
https://censor.net/news/3191310/assotsiatsiya_psihiatrov_ukrainy_zayavlyaet_o_massovom_urezanii_finansirovaniya_psihiatricheskih_uchrejdeniyi

Так-то да, но как вас прокормить, если в стране 73, как минимум, процента ваших пациентов. Дешевле Украину переименоватьв Дурдом.
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24.04.2020 14:20 Відповісти
А то я думаю - че "Сенатор" тут на форуме беснуется так будто употребл*ет в 2 раза меньше лекарств....))
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24.04.2020 14:20 Відповісти
Це не той Сенатор, мабуть син його.
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24.04.2020 14:21 Відповісти
Отпрыск? Выпрыск?
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24.04.2020 14:24 Відповісти
Та, я думаю, ему сколько ни выпиши..
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24.04.2020 14:23 Відповісти
Зато добавил себе финансирование на содержание ОПы
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24.04.2020 14:20 Відповісти
И что теперь,тэтяну чорнорот к психитрам за бугор придется тянуть?
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24.04.2020 14:21 Відповісти
в кацапию ?

там точно осудят
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24.04.2020 14:24 Відповісти
Татьяна Черновол не является психиатрическим пациентом, она психически здорова, просто психопатка. А это вариант нормы, это не лечится и не требует лечения, максимум психологическая коррекция.
У нас и президент с точно таким же вариантом нормы, как Татьяна, а аж целым президентом работает, правда, справляется плохо.
А вот на днях и еще один психопат нарисовался как кандидат на должность вице-премьера по чему-то там непонятному. Это я о Саакашвили. Так что никого никуда тянуть не надо, но лучше было бы если бы такие люди не занимали государственных должностей, они по своим особенностям не созидатели, а разрушители.
Ну а Татьяна журналистка, здесь её психотип вполне подходит.
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24.04.2020 14:56 Відповісти
Диагноз короноидиотизму поставьте и премия ваша.
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24.04.2020 14:23 Відповісти
Ну хоч "баланєц" підтримують. Десь відняли, десь додали.
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24.04.2020 14:24 Відповісти
Вторая ступень реформы супрун шагает по стране.
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24.04.2020 14:24 Відповісти
Сильна таки особистість, ні новий президент ні монобільшість нічого не можуть зробити з двома кроками Супрун.
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24.04.2020 14:38 Відповісти
теперь уже и супруг уже как год срет бубачке и слугам в штаны?
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24.04.2020 14:39 Відповісти
Це не смішно, що скорочують психіатрів! Цих медиків легко забирають інші країни, а вивчити такого спеціаліста дуже важко.
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24.04.2020 14:26 Відповісти
да будь-яких медиків одразу забирають, хто просто готовий ризикнути і переїхати на нове місце, вже похер всіх на підтвердження дипломів. В цій країні ****** будуть лікувати зе-*******
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24.04.2020 14:38 Відповісти
Не психіатрів ,а психологів.Читай нормально.
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24.04.2020 14:59 Відповісти
Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений - Цензор.НЕТ 3262
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24.04.2020 14:31 Відповісти
земерзотники обікрали всіх найменш захищених, щоб зробити зарплатню вчителям по 4000$
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24.04.2020 14:32 Відповісти
Зеля, лечение больного с психиатрическим диагнозом обходится дороже, чем лечение онкологии. Больной с онкологией тратит огромные суммы , но недолго, больной с психиатрическим диагнозом -- постоянно на очень недешевых лекарствах, которые позволяют ему нормально жить в социуме. Зеля, подумай, прежде чем лишать больных нормальной жизни, лишать социум безопасности, поскольку , не получая необходимого лечения, эти больные становятся опасными для окружающих, и лишая бюджет поступления финансов от продажи этим больным лекарств. Пусть хоть корысть в тебе заговорит, если не человеколюбие.
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24.04.2020 14:36 Відповісти
не відкриємо великої таємниці:
зєбурєтка сам належить до таких пацієнтів - у нього явні ознаки "сидіння" на важких антидепресантах (не плутати з коксохімом)
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24.04.2020 14:46 Відповісти
Ви народ не читаєте нормально.Звільнять психологів,а не психіатрів.В психлікарню попадають люди,яким психолог вже як мертвову кадило.Знайомий з Ато лікувався там.Розказував,що спочатку ходив до психологів- повний ноль.Тільки психіатр вилікував і то через рік.
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24.04.2020 15:06 Відповісти
"У нас в психиатрической больнице сокращение персонала, почти на треть, в эту треть входят все психологи. Это странная история, потому что наши отделения уже страдали от нехватки кадров, особенно младшего медицинского персонала (не потому что зарплата минимальная, а клиенты очень специфические).Источник: https://censor.net/n3191310
Увольняют не только психологов, но психологов увольняют всех. Скорее всего, увольняют и средний и младший медперсонал. Медикаментозное лечение в чистом виде недостаточно, рядом должен быть вменяемый психолог. Поговорить, успокоить, снять тревожное состояние.
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24.04.2020 15:50 Відповісти
Психи не любят психиатров , поэтому , придя к власти , психи будут психиатров наказывать...
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24.04.2020 14:37 Відповісти
Зеленський просто боїться що його електорат вилікують.
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24.04.2020 14:57 Відповісти
Ну , тут всё понятно .
Дело в том , что наша жизнь настолько приблизилась к уровню бедных обитателей домов скорби , что разницы-то по-сути и нет .
Дурдом , он , вокруг ...
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24.04.2020 15:03 Відповісти
плохо. 8% должны получать помошь.
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24.04.2020 23:15 Відповісти
 
 