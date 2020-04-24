Законопроект о банках необходимо немедленно принять, экономическая ситуация в стране критическая, - Порошенко

Верховная Рада должна немедленно проголосовать во втором чтении и в целом банковский закон, необходимый для получения программы финансирования от МВФ, поскольку ситуация в экономике угрожающая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президента Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Мы требовали и требуем немедленно поставить банковский закон в повестку дня сессии. Сегодня в Верховной Раде этого закона нет. Сегодня - потому что все, кто давали поправки для того, чтобы замедлить принятие закона, относятся к фракции "Слуга народа", и власти надо определиться - она с Украиной или она с Коломойским", - подчеркнул он.

"Сегодня же проголосовать закон, сегодня получить транш МВФ. Наши совместные усилия привели к тому, что Европейская Комиссия и Европейский Парламент приняли решение об увеличении макрофинансовои помощи до 1,2 млрд евро. 600 млн евро, которые должны поступить без каких-либо предварительных условий, включить в состав государственного бюджета и уже с завтрашнего дня начинать работать", - добавил Порошенко.

По его словам, "Европейская солидарность" будет требовать, чтобы никаких других вопросов в повестке дня не было, кроме трех вопросов - оборона, врачи и социальная поддержка людей, и поддержка экономики.

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