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Законопроект о банках необходимо немедленно принять, экономическая ситуация в стране критическая, - Порошенко

Законопроект о банках необходимо немедленно принять, экономическая ситуация в стране критическая, - Порошенко

Верховная Рада должна немедленно проголосовать во втором чтении и в целом банковский закон, необходимый для получения программы финансирования от МВФ, поскольку ситуация в экономике угрожающая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президента Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Мы требовали и требуем немедленно поставить банковский закон в повестку дня сессии. Сегодня в Верховной Раде этого закона нет. Сегодня - потому что все, кто давали поправки для того, чтобы замедлить принятие закона, относятся к фракции "Слуга народа", и власти надо определиться - она с Украиной или она с Коломойским", - подчеркнул он.

"Сегодня же проголосовать закон, сегодня получить транш МВФ. Наши совместные усилия привели к тому, что Европейская Комиссия и Европейский Парламент приняли решение об увеличении макрофинансовои помощи до 1,2 млрд евро. 600 млн евро, которые должны поступить без каких-либо предварительных условий, включить в состав государственного бюджета и уже с завтрашнего дня начинать работать", - добавил Порошенко.

По его словам, "Европейская солидарность" будет требовать, чтобы никаких других вопросов в повестке дня не было, кроме трех вопросов - оборона, врачи и социальная поддержка людей, и поддержка экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская солидарность" не поддержит кандидатуру Саакашвили на должность вице-премьера, - Порошенко

Автор: 

банки (1937) ВР (29285) МВФ (3335) Порошенко Петр (19618)


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Топ комментарии
+22
Порох повертайся !
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24.04.2020 15:13 Ответить
+21
Раз в жизни Украине карта легла и фарт попёр.Бог подарил Украине умного,хитрого,продуманного политика в трудную для Украины минуту....и того просрать умудрились мразоты ЗЕлёные.Чтобы вы на 4000 долларов дуста себе купили вместо шоколада.Слава Украине!!!
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24.04.2020 15:18 Ответить
+15
На яких Петрусь знову пролетить, як фанера над "Ленінською кузнею".
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24.04.2020 15:16 Ответить
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Опозиціонер виліз, який голосує разом із зеленим лайном. коли йому вигідно.
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24.04.2020 15:31 Ответить
Смести Зелю без дефолта с трусливым народом не возможно. Потому только дефолт, только хардкор.
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24.04.2020 15:32 Ответить
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ждет рехВОРматора Грузии Саакашвили на АУДИЕНЦИЮ...,видимо Госпожа президент хочет спросить Хмыря...Миша ты ДУРАК... Деликатная ЖЕНЩИНА...
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24.04.2020 15:35 Ответить
Отзыв посла Грузии из Украины...это ЗНАК беды...
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24.04.2020 15:40 Ответить
Верни намародеренное!
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24.04.2020 15:40 Ответить
Я знаком с несколькими грузинскими бизнесменами времен Саакашвили первой каденции,срок получили около 100 человек от 3 до 10 лет...Миша пля рехВОРматор..
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24.04.2020 15:44 Ответить
Когда вы пишите бизнесмены,да ещё на пост советском пространстве,это вызывает только улыбку.
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24.04.2020 17:12 Ответить
Порошенко за 5 лет очень хорошо укрепил позиции коррупционеров, суды так вообще полностью их поддерживают. Никакие реформы не пройдут.
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24.04.2020 15:45 Ответить
Нормальный ход! Сивый кнур со своей подельницей - Гонтаревой, уложил банковскую систему страны, а теперь ещё и воняет из-под шконаря!
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24.04.2020 15:45 Ответить
У барыги по всем важным вопросам ширка в ВР со шмарклей.
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24.04.2020 15:46 Ответить
Когда БАРАН комментирует политические события,а тем более экономические с 40 % роста,этой стране ЗВИЗДЕЦ...,я завидую Украине,у нас 73 БАРАНОВ...
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24.04.2020 15:48 Ответить
Лучше закон про шоколадные фабрики на букву Р
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24.04.2020 15:51 Ответить
Гонтарева сегодня консультант-менеджер 4 ведущих Мира,включая ****,другими словами Пани Наталья не даст Украине кредит полтора миллиарда ЕВРО от Банка Реконструкции и РАЗВИИТИЯ,думая что Наташа позвонит в МВФ и скажет...денег днепровских бАРАНАМ не давать...,Банкиры народ расчетливый...
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24.04.2020 15:55 Ответить
Жуйте дефицит бюджета в 300 миллиардов... от Зели...
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24.04.2020 16:00 Ответить
чеб порох не говорил , допускать его к власти нельзя , нам нужен новый лидер ( не зеля )
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24.04.2020 16:07 Ответить
Выбери себе Гитлера...
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24.04.2020 16:12 Ответить
У реформатора Польши Лешек Бальцерович имелась инфляция в 10 000 %,но Польша не воевала ни с кем...Порошенко принял в июне 2014 года голой и босой от Донецкого быдла в Казначействе на счету было 107 000 гривен.Когда Порошенко ушел на счету Казначейства было 150 миллиардов профицита,то есть лишних денег на дороги,мосты,коммуникации,возрождение АРМИИ....Вопрос,откуда Лексеич взял бабло за 5 лет? Ответ...Украл у нас с вами себе на подлодку КУРСК
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24.04.2020 16:11 Ответить
Порошенко может стать успешным президентом любойс страны Мира,но только не БелоРАШИ,РАБссии и Украины...советское быдло неизлечимо...
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24.04.2020 16:18 Ответить
Про вибори: порохоботи ясно, що Порошенко, не за клоуна же голосувати, зебіли да хоч клоун, аби не Порох
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24.04.2020 16:32 Ответить
чому за Україну б'ється лише мій Президент Петро Олексійович та його команда?
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24.04.2020 17:53 Ответить
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