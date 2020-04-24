"Европейская солидарность" не поддержит кандидатуру Саакашвили на должность вице-премьера, - Порошенко

Парламентская фракция "Европейская солидарность" не поддержит кандидатуру экс-президента Грузии Михаэла Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины.

Об этом заявилт сопредседатель фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европейская солидарность" сегодня находится в оппозиции и, безусловно, как оппозиция за прихоти власти мы голосовать не будем", - сказал Порошенко.

По его словам, фракцию "Европейская солидарность" не привлекали к этим переговорам.

"Нас не приглашали, как мы просили, в совместный штаб для того, чтобы объединить все государство и сообща давать ответы", - отметил Порошенко.

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Он добавил, что в условиях существования монобольшинства в парламентско-президентской республике весь центр принятия решений переместился на улицу Банковую.

"Право и полномочия в действующих условиях монобольшинства, абсолютно зависимого правительства, принимать и назначать любого, кого они считают необходимым", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, предложение назначить вице-премьер-министром Саакашвили "ярко демонстрирует, что "скамейка запасных" закончилась, и она превратилась в табуретку".

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Он подчеркнул, что не намерен давать каких-либо личных оценок по этому поводу.

"Я твердо настаиваю, что есть государственная ответственность, есть государственный интерес и какие-либо личные отношения надо отбросить", - подытожил Порошенко.