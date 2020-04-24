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"Європейська Солідарність" не підтримає кандидатуру Саакашвілі на посаду віцепрем'єра, - Порошенко

Парламентська фракція "Європейська Солідарність" не підтримає кандидатуру експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України.

Про це заявив співголова фракції, п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європейська Солідарність" сьогодні перебуває в опозиції і, безумовно, як опозиція за примхи влади ми голосувати не будемо", - сказав Порошенко.

За його словами, фракцію "Європейська Солідарність" не залучали до цих переговорів.

"Нас не запрошували, як ми просили, в спільний штаб для того, щоб об'єднати всю державу і спільно давати відповіді", - зазначив Порошенко.

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Він додав, що в умовах існування монобільшості в парламентсько-президентській республіці весь центр ухвалення рішень перемістився на вулицю Банкову.

"Право і повноваження в чинних умовах монобільшості, абсолютно залежного уряду, приймати і призначати будь-кого, кого вони вважають за необхідне", - підкреслив Порошенко.

За його словами, пропозиція призначити віцепрем'єр-міністром Саакашвілі "яскраво демонструє, що "лава запасних" закінчилася, і вона перетворилася на табуретку".

Він підкреслив, що не має наміру давати будь-яких особистих оцінок з цього приводу.

"Я твердо наполягаю, що є державна відповідальність, є державний інтерес і будь-які особисті стосунки треба відкинути", - підсумував Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15193) Саакашвілі Міхеіл (2155) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+19
да его по ходу никто не поддержит уже ...
Грузия только что отозвала своего посла с Украины в знак протеста...
Так что Мишку обнадежили, заставили стоять на коленах обещая СН покорность... - и фсе..
Ну и Зеля заодно утрется с этим пиаром...
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24.04.2020 14:31 Відповісти
+17
Зебилы,а вы бы лучше прислушались к политику которого уважают во всем мире
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24.04.2020 14:29 Відповісти
+14
Так Порошенко уже реформировал в 2020 году низовые звенья судов, как это предусмотрено по плану реформы?
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24.04.2020 14:42 Відповісти
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Вообще действительно странно...порохоботы ноют шо Саакашвили разнесёт в хлам зелёную власть, а помочь ему в это не хотят?
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24.04.2020 15:11 Відповісти
Потому,что ,,порохоботы,, понимают,что этот пи**бол разнесет не только зеленую власть а и государство Украина добьет,которое уже разнесли зеленые сопли. И радоваться этому могут только такие ватники как ты.
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25.04.2020 10:56 Відповісти
от непруха у Петрухи )))
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24.04.2020 15:18 Відповісти
Цікаве кіно очікується скоро на вул.Грушевського...
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24.04.2020 15:19 Відповісти
куди не кинь око, всюди зелена пліснява свої щупальці простягла.
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24.04.2020 15:21 Відповісти
Тем временем враг не дремлет"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в доставке гуманитарной помощи в Киево-Печерскую лавру.
Соответствующее письмо оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. В нем указывается, что миссия российских верующих "носит исключительно гуманитарный характер".
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24.04.2020 15:23 Відповісти
вчергове визнають, що це філіал їхньої РПцеркви (та навіть не церкви, а резидентури ФСБ)
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24.04.2020 16:06 Відповісти
ну кто бы сомневался.., не хочется кое кому чтобы спецназ за волосы вытаскивал как научили.
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24.04.2020 15:28 Відповісти
А зебилы все маня-фантазируют... зедристня с ручным прокурором, дбр и сбу никого не вытащила за год... И тут прилетит вице-премьер по реформам и сразу клятого барыгу поборет.
Жалкие скулящие зегенераты, вас кинули и обмочили, смиритесь.
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24.04.2020 15:45 Відповісти
В ПЕС истерика 😀
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24.04.2020 15:45 Відповісти
Зараз істерика у зебілів бо вони сьогодні не набирають голосів на сракошвілі.
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24.04.2020 15:58 Відповісти
Міхеїл Саакашваілі народився в 1967році. Його вихованням, крім матері, займалися вітчим (професор-психолог) і дядько по материнській лінії Темур Аласанія - дипломат, який працював в ООН, колишній полковник КДБ СРСР.
Після закінчення факультету міжнародних відносин і права Київського університету (1992р., з перервою на строкову службу в погранвійськах КДБ СРСР) і Міжнародного інституту прав людини у Страсбурзі Саакашвілі отримав грантову стипендію і закінчив навчання в New Yorker Columbia University, приступивши до добре оплачуваної роботи адвоката на Манхеттені. Те, що за час життя в США він мав успіх завдяки досконалому знанню англійської і засвоїв спритне поводження зі ЗМІ, а не демократичні цінності, стало очевидним, коли в середині 1990-х років він повернувся в Грузію. Він став парламентарієм, у 2000 році отримав посаду міністра юстиції в уряді Едуарда Шеварднадзе і отримав популярність як блискучий оратор і уявний борець з корупцією. Невдовзі Саакашвілі посварився зі своїм хрещеним батьком (Шеварднадзе) - і в якості молодого народного трибуна скинув того в кінці 2003 року. 04.01.2004-го, отримавши на дострокових президентських виборах виборах підтримку 98% виборців, він став президентом Грузії.
Але Саакашвілі став незабаром правити як автократ, заткнув рот телебаченню і підпорядкував собі всі важелі влади, включаючи судову систему.
Так, в період з 2004 по 2008 рік він зміг приборкати масову побутову корупцію (наприклад, серед співробітників дорожньої поліції), але натомість створив елітарну. Що значить елітарна корупція? Це право обмеженого кола осіб брати хабарі, продавати держмайно, брати участь в державних тендерах і в інших подібних сферах. У Грузії все знали, хто за ким стоїть: хто має право завозити нафтопродукти в Грузію, хто має право на імпорт, хто має право завозити борошно, хто має право завозити з України залізо і іншу продукцію. Він, Саакашвілі, створив елітарну корупцію.
Всі бізнесмени того часу боялися того, що в один день до них підійде агент і, або «попросить» частку, або цілий бізнес. Тоді йшли такі процеси по відбиранню успішних бізнесу у підприємців. Незговірливі бізнесмени дуже швидко виявлялися у в'язниці і були змушені викуповувати свободу високими хабарами або передачею свого бізнесу поплічникам Саакашвілі. Люди були змушені залишати Грузію. Іммігрували в США, Німеччину, інші країни західної Європи, щоб залишитися хоча б живими. Характерна історія Бадрі Патаркацишвілі - відомого грузинського бізнесмена. Як тільки він прийняв рішення балотуватися в президенти Грузії, (тому що опозиція була дуже слабка) -відразу закрили його телебачення, його бізнес, банк - все закрили.
Народ Грузії кілька разів виходив на масові акції протесту, висловлюючи незгоду з політичним курсом президента Саакашвілі. При ньому столиця Тбілісі процвітала; в той час як вся інша країна перебувала в злиднях. В кінці 2007 року президент жорстко придушив масові протести в країні. Діюча на той момент влада за допомогою поліції і застосовуваних нею спецзасобів жорстоко розганяли акції протесту, в результаті чого було безліч поранених і загиблих. Сьогодні більшість грузинів схильні порівнювати Саакашвілі із біглим екс-президентом України Януковичем. Саме тому в грузинському суспільстві існує нерозуміння того, чому кримінальний злочинець претендує на владу в дружній Україні.
У січні 2008 року він зацементували свою владу в ході масових маніпуляцій на нових виборах. Але втратив її наприкінці 2013-го, напередодні української Революції Гідності.
По ньому в ******** Грузії є кілька кримінальних справ. Одна з них - про розкрадання державних коштів. У чому ця справа полягала? В Грузії є закриті фонди, з яких фінансуються спецслужби, в тому числі, спеціальна охорона державних і публічних службовців. Ця служба охороняє, починаючи з президента і закінчуючи патріархом всієї Грузії. І ось у них є свій фонд, грошима якого Саакашвілі розпоряджався направо і наліво. Купував подарунки для своїх дівчаток, подруг. Купував подарунки для членів сім'ї. В цілому він розтратив кілька мільйонів доларів США на особисті покупки. Він розпоряджався цими державними грошима, як власними.
Головна прокуратура Грузії по одному з чотирьох кримінальних справ звинувачує Міхеїла Саакашвілі в розтраті за його вказівкою близько $5 млн з фонду спеціальної служби державної охорони Грузії. Ці кошти були витрачені на особисті потреби екс-президента: послуги особистого кухаря, масажистки, тощо.
Коли прокуратура висунула йому звинувачення і почала стеження, він на наступний же день після закінчення його влади втік з Грузії. Коли прокуратура попросила його дати свідчення і відповісти на запитання слідства, він відмовився. Потім прокуратура Грузії запропонувала йому дати свідчення за допомогою Skype, не приїжджаючи до Грузії. Саакашвілі боявся, що його заарештують за ці звинувачення. Він знову відмовився. Що цим він зробив? Відмовившись від правосуддя, він втратив можливість довести, що він чистий політик. Всі публічні політики відповідають на ці запитання, і він міг відповісти. Тому що це наш обов'язок - відповідати на ці запитання, а він втік, не відповівши на жодне запитання.
Особисте життя Саакашвілі також неодноразово давало привід для пересудів: наприклад, коли у його співробітниці з'явилася від нього дитина - його законна голландська дружина Сандра Рулофс в гніві повернулася з дітьми на батьківщину і залишалася там до тих пір, поки він не попросив у неї вибачення. Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим він настільки відкрито упадав за його привабливою дружиною, що оскаженілий Алієв перекрив кордон, поки від Саакашвілі не надійшло вибачень. Його вважають вибуховим і емоційним. Під час інтерв'ю він рідко відповідає на питання, вважаючи за краще розтікатися думкою по древу в монологах. https://censor.net/resonance/426/quotsaakashvili__avtokrat_i_avantyuristquot_frankfurter_rundshau
https://www.obozrevatel.com/politics/94021-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-sozdal-elitarnuyu-korruptsiyu-v-gruzii.htm https://www.obozrevatel.com/politics/94021-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-sozdal-elitarnuyu-korruptsiyu-v-gruzii.htm

https://www.obozrevatel.com/politics/08372-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-obmanschik-i-avantyurist-mezhdunarodnogo-urovnya.htm
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24.04.2020 16:04 Відповісти
Саакашвілі народивсь 21.12.1967р. Тобто по Зодіаку і китайському гороскопам він "Стрілець" і "Коза". Суміщення цих двох знаків з різних гороскопів видає таку характеристику: "Рішуча Коза. Може бути корисною. В неї є воля, скористуйтесь нею".
_______________
Дарма люди не дивляться на політиків з урахуванням їхнього року і дня народження(навіть хвилини і секунди мають вагу). Наприклад розлад між Ющенко і Тімошенко був передумовлений з позиції їх знаків. "Кінь"(Ющенко) і "Миша"(Тімошенко) є два найбільш несумісні знаки з усіх. У "Коня" волосся стає дибки від несприйняття "Миші". У будь яких справах. Навіть при згадках. Не знали?
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24.04.2020 16:53 Відповісти
Занялся составлением гороскопов??? Что там звезды тебе лично пророчат,когда умнеть начнешь?
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25.04.2020 01:47 Відповісти
Идийоты! А мы-поддерживаем!
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24.04.2020 16:46 Відповісти
вот это новость...)
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24.04.2020 16:48 Відповісти
Петя по натуре солист. Людьми он просто пользуется, они переворачивают ему ноты.Проще перечислить тех кого он не предал - их нет. Он никого не поддерживает кроме себя - он великодушно соглашается за определённые условия. В идеале он думает о стране в которой он президент , а на всех остальных должностях Порошенко. О чём бы он не говорил, он всегда говорит о себе. Любое событие вертится вокруг его Я. Пётр не может поддержать , просто в его ТТХ нет такой функции.
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24.04.2020 17:08 Відповісти
Ну раз законтаченые против, то даже если сомнения были - надо брать. Хорошие сапоги.
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24.04.2020 17:23 Відповісти
Петя, це ж твій друг, якому ти надав громадянство України та дав посаду.
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24.04.2020 18:09 Відповісти
Винни-Пух предложил Карлсону улететь обратно в свой мультфильм.
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24.04.2020 18:40 Відповісти
іди лічи мішки під очима
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24.04.2020 18:44 Відповісти
А на воле хорошо -
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
А кто ж Порохатого Барыгу Мальдивского спрашивать будет? Порохатому сейчас ломится цугундер, лагерный клифт, хавать баланду, восседать на параше, трюмиловка в ШИЗО и церемония опускания в Петю-петушка-золотого гребешка...
А благоверной Марьіне за длительной свиданкой светит общая очередь к Хозяину кичмана и Куму.
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24.04.2020 18:53 Відповісти
обійдуться і без ПЕСиків !..))
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24.04.2020 21:06 Відповісти
Ты хоть одну партию поддерживаешь? Или тебе насрать?
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25.04.2020 09:21 Відповісти
Голосуйте уже зеленые мудаки, насрите себе в ботинок. Ваша никчемная власть быстрее навернется, главное адекватным людям отойти подальше.
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25.04.2020 02:36 Відповісти
предложение назначить вице-премьер-министром Саакашвили "ярко демонстрирует, что "скамейка запасных" закончилась, Источник: https://censor.net/n3191314 -------- Это так хочется Пете, а на самом деле может оказаться что наш Президент растёт как политик и экономист, что очень НЕ нравится бывшим с липкими руками.
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25.04.2020 11:36 Відповісти
предложение назначить вице-премьер-министром Саакашвили "ярко демонстрирует, что "скамейка запасных" закончилась, Источник: https://censor.net/n3191314 -------- Это так хочется Пете, а на самом деле может оказаться что наш Президент растёт как политик и экономист, что очень НЕ нравится бывшим с липкими руками.
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25.04.2020 11:37 Відповісти
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