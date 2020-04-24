"Європейська Солідарність" не підтримає кандидатуру Саакашвілі на посаду віцепрем'єра, - Порошенко

Парламентська фракція "Європейська Солідарність" не підтримає кандидатуру експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України.

Про це заявив співголова фракції, п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європейська Солідарність" сьогодні перебуває в опозиції і, безумовно, як опозиція за примхи влади ми голосувати не будемо", - сказав Порошенко.

За його словами, фракцію "Європейська Солідарність" не залучали до цих переговорів.

"Нас не запрошували, як ми просили, в спільний штаб для того, щоб об'єднати всю державу і спільно давати відповіді", - зазначив Порошенко.

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Він додав, що в умовах існування монобільшості в парламентсько-президентській республіці весь центр ухвалення рішень перемістився на вулицю Банкову.

"Право і повноваження в чинних умовах монобільшості, абсолютно залежного уряду, приймати і призначати будь-кого, кого вони вважають за необхідне", - підкреслив Порошенко.

За його словами, пропозиція призначити віцепрем'єр-міністром Саакашвілі "яскраво демонструє, що "лава запасних" закінчилася, і вона перетворилася на табуретку".

Він підкреслив, що не має наміру давати будь-яких особистих оцінок з цього приводу.

"Я твердо наполягаю, що є державна відповідальність, є державний інтерес і будь-які особисті стосунки треба відкинути", - підсумував Порошенко.