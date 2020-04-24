Приложение "Дія" облегчит прохождение самоизоляции украинцев, приехавших из-за границы, - Зеленский

Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дія", которое было недавно запущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, лишь 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов. Эти люди будут проходить обсервацию в классическом формате - то есть проживать в подготовленных государством помещениях. Приложение "Дія" позволит отбывать две недели самоизоляции дома.

"Благодаря приложению "Дія" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как "Государство в смартфоне" осовременивает Украину", - отметил Зеленский.

Именно поэтому у граждан, возвращающихся в Украину, будут проверять наличие установленного приложения "Дія" в смартфоне.

Новация также поможет разработать безопасный план перевозки лиц, оказавшихся за рубежом в затруднительном положении.

Зеленский отметил, что государство обязательно должно помогать своим гражданам за рубежом. "Кому-то нужна операция, у кого-то истек срок действия визы, у кого-то закончились деньги. Но привозить людей мы должны в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства. Надо заботиться об украинцах и за рубежом, и дома", - подчеркнул президент.

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