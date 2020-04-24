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Новости Коронавирус и карантин
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Приложение "Дія" облегчит прохождение самоизоляции украинцев, приехавших из-за границы, - Зеленский

Приложение

Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дія", которое было недавно запущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, лишь 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов. Эти люди будут проходить обсервацию в классическом формате - то есть проживать в подготовленных государством помещениях. Приложение "Дія" позволит отбывать две недели самоизоляции дома.

"Благодаря приложению "Дія" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как "Государство в смартфоне" осовременивает Украину", - отметил Зеленский.

Именно поэтому у граждан, возвращающихся в Украину, будут проверять наличие установленного приложения "Дія" в смартфоне.

Новация также поможет разработать безопасный план перевозки лиц, оказавшихся за рубежом в затруднительном положении.

Зеленский отметил, что государство обязательно должно помогать своим гражданам за рубежом. "Кому-то нужна операция, у кого-то истек срок действия визы, у кого-то закончились деньги. Но привозить людей мы должны в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства. Надо заботиться об украинцах и за рубежом, и дома", - подчеркнул президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20854) карантин (16729) Дія (426) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+17
Зеленський - це не український гумор.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
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24.04.2020 15:08 Ответить
+10
Т.е. по сути признали, что Дія является средством слежки за гражданами. Хоть на самоизоляции ты, хоть нет
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24.04.2020 15:11 Ответить
+9
Ну и кто там рассказывал поначалу сказки, что "Дия" не следит и не фискалит за пользователем? Вот вам и ответ от властей. Коротко и понятно.
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24.04.2020 15:11 Ответить
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Интегрируют премиум аккаунт на Порнхаб?
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24.04.2020 15:07 Ответить
втиорую неделю моника зелох учился нажимать кнопочки в приложении и снимал видосики о своих "открытиях" Воистину - настощий ********** в эпоху пандемии вируса!
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24.04.2020 15:14 Ответить
Зеленський - це не український гумор.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
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24.04.2020 15:08 Ответить
Кстати, а ему впаяют за нарушение режима самоизоляции в Фейсбуке за то, что он в Золотое поехал ?
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24.04.2020 15:10 Ответить
Ну и кто там рассказывал поначалу сказки, что "Дия" не следит и не фискалит за пользователем? Вот вам и ответ от властей. Коротко и понятно.
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24.04.2020 15:11 Ответить
Т.е. по сути признали, что Дія является средством слежки за гражданами. Хоть на самоизоляции ты, хоть нет
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24.04.2020 15:11 Ответить
Пламенный привет Дубилету, который клялся почти мамой, что "нет и никогда". Шулера хреновы, Бенина школа гопоты.
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24.04.2020 15:14 Ответить
Коронавирус в смартфоне.
Господи. Спаси Украину от дураков.
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24.04.2020 15:12 Ответить
Цифровая маска, почти по Дубилету и Зеленскому

Приложение "Дія" облегчит прохождение самоизоляции украинцев, приехавших из-за границы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 283
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24.04.2020 15:17 Ответить
Про это говнецо смотрите на Прямом повтор передачи Watchdogs.
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24.04.2020 15:13 Ответить
тобто за допомогою ДІЇ тебе будуть відслідковувати...ти хто користується цим того бачять))) ЛОХІ вже завантажили)))
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24.04.2020 15:24 Ответить
Ох и дурак! Ох и дурак!
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24.04.2020 15:29 Ответить
Скорее, он вообще не понимает, что говорит. Его задача сыграть убедительно.
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24.04.2020 15:43 Ответить
у граждан, возвращающихся в Украину, будут проверять наличие установленного приложения "Дія" в смартфоне. - после проверки наличия установленного приложения "Дія" в смартфоне, приложение "Дія" удаляется.

По приглашению Зеленского https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-ukraine-na-observatsii-nahodyatsya-400-chelovek---moz#_blank с 13 марта в Украину вернулись около 700 тысяч граждан . Сколько из 700 000 Зеленский поместил в обсервацию, и сколько запустил распространять коронавирус по всей стране?
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24.04.2020 15:43 Ответить
Застосунок "Дія" полегшить проходження самоізоляції українців, які приїхали з-за кордону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7063
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24.04.2020 15:53 Ответить
блаЗЄнський, скажи ліпше скільки збираєшся вкрасти на впровадженні "дії".
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24.04.2020 15:44 Ответить
Кретины,если о вас в 42годочка беспокоятся мамочки,тетушки,бабушки,дедушки то это не значит что остальные люди не умеют сами себя обходить ,обслуживать и обеспечивать.Это просто вы социально не адаптированные идиоты.
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24.04.2020 16:03 Ответить
Странно, я думал самоизоляцию облегчают более материально .
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24.04.2020 16:18 Ответить
Не, спасибо, я такое приложение ставить небуду
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24.04.2020 16:43 Ответить
именно так, в точку. и досвидос
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24.04.2020 21:01 Ответить
Ось так і виглядає електронний концтабір.
Яким нас лякали футурологи, утопісти і антиглобалісти.
А заманити в нього людей зовсім просто: достатньо пообіцяти електронний паспорт та електронне посвідчення водія
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24.04.2020 18:24 Ответить
"Дія" - підозріла дрібниця. А деякі пробують видати за геніальну державну справу і творять на цьому піар. Вузьколобі поведуться. Зараз не час займатися дрібницями.
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24.04.2020 19:19 Ответить
если мне не нравится этот интерфейс или этот мессенджер или эта игра, я не обязан ставить эту Дию себе на телефон... удалить и досвидос
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24.04.2020 21:00 Ответить
 
 