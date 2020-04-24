Приложение "Дія" облегчит прохождение самоизоляции украинцев, приехавших из-за границы, - Зеленский
Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дія", которое было недавно запущено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, лишь 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов. Эти люди будут проходить обсервацию в классическом формате - то есть проживать в подготовленных государством помещениях. Приложение "Дія" позволит отбывать две недели самоизоляции дома.
"Благодаря приложению "Дія" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как "Государство в смартфоне" осовременивает Украину", - отметил Зеленский.
Именно поэтому у граждан, возвращающихся в Украину, будут проверять наличие установленного приложения "Дія" в смартфоне.
Новация также поможет разработать безопасный план перевозки лиц, оказавшихся за рубежом в затруднительном положении.
Зеленский отметил, что государство обязательно должно помогать своим гражданам за рубежом. "Кому-то нужна операция, у кого-то истек срок действия визы, у кого-то закончились деньги. Но привозить людей мы должны в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства. Надо заботиться об украинцах и за рубежом, и дома", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
Господи. Спаси Украину от дураков.
По приглашению Зеленского https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-ukraine-na-observatsii-nahodyatsya-400-chelovek---moz#_blank с 13 марта в Украину вернулись около 700 тысяч граждан . Сколько из 700 000 Зеленский поместил в обсервацию, и сколько запустил распространять коронавирус по всей стране?
Яким нас лякали футурологи, утопісти і антиглобалісти.
А заманити в нього людей зовсім просто: достатньо пообіцяти електронний паспорт та електронне посвідчення водія