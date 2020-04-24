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"Слуги народа" голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая

После встречи фракции "Слуга народа" с кандидатом на должность вице-премьера Михеилом Саакашвили депутаты провели сигнальное голосование в чатах фракции.

Об этом написала в Фейсбуке депутат СН Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в чатах фракции идет сигнальное голосование. Сегодня кадровый вопрос по Михаилу выноситься в зал не будет. Если не наберется голосов в сигнальном голосовании в чатах, я так понимаю, что в зал вопрос вообще выноситься не будет. Но если все Ок, то голосование состоится на следующей внеочередной сессии. Во вторник или среду", — сообщила она.

Богуцкая отметила, что Саакашвили на встрече с депутатами достойно отвечал на вопросы, "в т.ч. неудобные".

Читайте также: Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко

Слуги народа голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая 01

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Богуцкая Лиза (67) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+40
"Слуги народа" голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая - Цензор.НЕТ 5088
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24.04.2020 17:30 Ответить
+37
"Слуги народа" голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая - Цензор.НЕТ 4385
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24.04.2020 17:27 Ответить
+30
"Слуги народа" голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая - Цензор.НЕТ 6330
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24.04.2020 17:28 Ответить
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Что надо знать о Саакашвили ? " Благодарный " грузинский народ в лице грузинского суда назначил Саакашвили шесть лет тюрьмы и лишил грузинского гражданства .Почему ?
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24.04.2020 18:30 Ответить
Нынешняя Грузинская власть сделала с Саакашвили то, что побоялась сделать нынешняя Украинская власть с Порошенко. Почему? Видимо решительнее.
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24.04.2020 19:01 Ответить
ідіотику - грузинська влада зробила з біглим Сааком те саме. що ми зробили з біглим овочем
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24.04.2020 19:12 Ответить
глупости несусветные , почитайте как живётся сегодня большинтству грузин ( они в основном живут в сёлах ) , тогда поймёте что и как . Вам лично стало лучше жить в Украине ? Может хоть одного коррупционера посадил Зеля ? Или вообще что-то довёл до конца ? Ничего , ноль на выходе , тасует колоду управленцев , чтобы снять ответственность с себя.
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24.04.2020 19:19 Ответить
Давай акт #2 зелепупенского шоу.
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24.04.2020 18:34 Ответить
И на хрена Украине этот мешок 150 килограммовый с дустом, под именем Саакашвили. Его политическая карьера уже давно пошла на убыль! особенно после того как он пьяный бегал по крышам Киева! Погоду он Зеленскому уже не сделает,. хотя бы потому , что сам саакашвили в жизни ни чего умного не сделал и ни чего своим трудом не добился. Всё делали его умнички подчиненные, Бендукидзе и большой доллар США!!
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24.04.2020 18:37 Ответить
"Слуги народу" голосують за Саакашвілі в партійному чаті, - нардеп СН Богуцька - Цензор.НЕТ 7127
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24.04.2020 18:42 Ответить
Тим, хто любить аромат зеленого лайна, ще не вистачало дріжджів. Прихід Міхо розкриє та посилить цей букет. Справа часу, бродіння поки вікладається, рука із дріжджами зависла в повітрі. Чи вкине вона їх?
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24.04.2020 18:40 Ответить
Саахов це ще один цирковий номер Зе і Зе команди
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24.04.2020 19:28 Ответить
У молотка своя функция, у гвоздя своя. Вице-премьер из Саакашвили, это тоже самое будет, что и его губернаторство Одессы. Система его прокатит и прикроется его именем реформатора.
Я бы ликвидировал все ДАПы, САПы и прочие потешные конторки по борьбе с коррупцией, чтобы не мешались под ногами. Они доказали свою несостоятельность и потерю времени и денег.
Саакашвили нормально работал бы на должности Генпрокурора. Вот его точно бы боялись олигархи - главная внутренняя проблема Украины.
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24.04.2020 19:40 Ответить
ця фсбшна курва проголосує за все, аби на користь ***** та **********.
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24.04.2020 19:44 Ответить
Известная формула: "Спички и Саакашвили детям не игрушка."
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24.04.2020 20:05 Ответить
"С самого начала это был не разговор партнеров, а набор фраз от одного человека.
Его спрашивают: чем вы будете заниматься? Саакашвили отвечает: буду заниматься кредитом МВФ. Потому что они с нами плохо разговаривают; нам нужно, чтобы они нас уважали.
Ему говорят: о`кей, но вице-премьер по вопросам реформ - это немножко другое. Он говорит: да, буду заниматься дерегуляцией. Его спрашивают: какие 5 первых шагов по дерегуляции намерены предпринять? Саакашвили отвечает: в Украине на таможне долго оформляются грузы, а вот у нас в Грузии - лучшая таможня в мире. И еще я собираюсь помочь людям заниматься бизнесом.
Михеила спрашивают: какими будут ваши первые шаги на этой должности? Он: первыми шагами будут переговоры с МВФ. Ему возражают: ну, так это же к реформам не имеет отношения! Он отвечает буквально следующее: Да, МВФ - это не реформы. Но у нас лучшая медицина в Грузии!
И вот такая манера отвечать на все вопросы. Извините за грубость, но это было - "кровь, говно, песок и сахар"! Каша преобладала. Многие люди стали поднимать руки - и выходить из зала.
Источник: https://censor.net/r3191348
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24.04.2020 20:34 Ответить
"Слуги народу" голосують за Саакашвілі в партійному чаті, - нардеп СН Богуцька - Цензор.НЕТ 6875
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24.04.2020 20:49 Ответить
Честным политиком быть нетрудно - конкуренции почти никакой. Э. Маккензи
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24.04.2020 21:35 Ответить
"патриоты" загрызут друг друга , а наверх поднимутся Бойко и Медведчук....так уже было в истории Украины.
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24.04.2020 21:41 Ответить
Досить лише прізвища "Багуцкая" і відразу розумієш - "лайно на вентилятор"...
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24.04.2020 22:23 Ответить
Зе-шоумен і його команда зробили і роблять цілковите ШОУ із України ((( Боже невже на Україні стільки придурків!..
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24.04.2020 22:27 Ответить
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