"Слуги народа" голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая
После встречи фракции "Слуга народа" с кандидатом на должность вице-премьера Михеилом Саакашвили депутаты провели сигнальное голосование в чатах фракции.
Об этом написала в Фейсбуке депутат СН Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас в чатах фракции идет сигнальное голосование. Сегодня кадровый вопрос по Михаилу выноситься в зал не будет. Если не наберется голосов в сигнальном голосовании в чатах, я так понимаю, что в зал вопрос вообще выноситься не будет. Но если все Ок, то голосование состоится на следующей внеочередной сессии. Во вторник или среду", — сообщила она.
Богуцкая отметила, что Саакашвили на встрече с депутатами достойно отвечал на вопросы, "в т.ч. неудобные".
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Я бы ликвидировал все ДАПы, САПы и прочие потешные конторки по борьбе с коррупцией, чтобы не мешались под ногами. Они доказали свою несостоятельность и потерю времени и денег.
Саакашвили нормально работал бы на должности Генпрокурора. Вот его точно бы боялись олигархи - главная внутренняя проблема Украины.
Его спрашивают: чем вы будете заниматься? Саакашвили отвечает: буду заниматься кредитом МВФ. Потому что они с нами плохо разговаривают; нам нужно, чтобы они нас уважали.
Ему говорят: о`кей, но вице-премьер по вопросам реформ - это немножко другое. Он говорит: да, буду заниматься дерегуляцией. Его спрашивают: какие 5 первых шагов по дерегуляции намерены предпринять? Саакашвили отвечает: в Украине на таможне долго оформляются грузы, а вот у нас в Грузии - лучшая таможня в мире. И еще я собираюсь помочь людям заниматься бизнесом.
Михеила спрашивают: какими будут ваши первые шаги на этой должности? Он: первыми шагами будут переговоры с МВФ. Ему возражают: ну, так это же к реформам не имеет отношения! Он отвечает буквально следующее: Да, МВФ - это не реформы. Но у нас лучшая медицина в Грузии!
И вот такая манера отвечать на все вопросы. Извините за грубость, но это было - "кровь, говно, песок и сахар"! Каша преобладала. Многие люди стали поднимать руки - и выходить из зала.
Источник: https://censor.net/r3191348