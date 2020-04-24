"Слуги народа" голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая

После встречи фракции "Слуга народа" с кандидатом на должность вице-премьера Михеилом Саакашвили депутаты провели сигнальное голосование в чатах фракции.

Об этом написала в Фейсбуке депутат СН Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в чатах фракции идет сигнальное голосование. Сегодня кадровый вопрос по Михаилу выноситься в зал не будет. Если не наберется голосов в сигнальном голосовании в чатах, я так понимаю, что в зал вопрос вообще выноситься не будет. Но если все Ок, то голосование состоится на следующей внеочередной сессии. Во вторник или среду", — сообщила она.

Богуцкая отметила, что Саакашвили на встрече с депутатами достойно отвечал на вопросы, "в т.ч. неудобные".

Читайте также: Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко