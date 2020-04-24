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"Слуги народу" голосують за Саакашвілі в партійному чаті, - нардеп СН Богуцька

Після зустрічі фракції "Слуга народу" з кандидатом на посаду віцепрем'єра Міхеілом Саакашвілі депутати провели сигнальне голосування в чатах фракції.

Про це написала в Фейсбуці депутат СН Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у чатах фракції йде сигнальне голосування. Сьогодні кадрове питання щодо Міхеіла виноситися в зал не буде. Якщо не набереться голосів у сигнальному голосуванні в чатах, я так розумію, що в зал питання взагалі виноситися не буде. Але якщо все Ок, то голосування відбудеться в наступну позачергову сесію. У вівторок або середу", - повідомила вона.

Богуцька зазначила, що на зустрічі з депутатами Саакашвілі гідно відповідав на запитання, "в т.ч. незручні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Були надії, що сьогодні ВР проголосує за моє призначення, але я залишаюся впевненим у підтримці Зеленського: готуємося на 30 квітня, - Саакашвілі

Слуги народу голосують за Саакашвілі в партійному чаті, - нардеп СН Богуцька 01

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Богуцька Ліза (66) Слуга народу (2819)


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Топ коментарі
+40
"Слуги народа" голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая - Цензор.НЕТ 5088
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24.04.2020 17:30 Відповісти
+37
"Слуги народа" голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая - Цензор.НЕТ 4385
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24.04.2020 17:27 Відповісти
+30
"Слуги народа" голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая - Цензор.НЕТ 6330
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24.04.2020 17:28 Відповісти
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Что надо знать о Саакашвили ? " Благодарный " грузинский народ в лице грузинского суда назначил Саакашвили шесть лет тюрьмы и лишил грузинского гражданства .Почему ?
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24.04.2020 18:30 Відповісти
Нынешняя Грузинская власть сделала с Саакашвили то, что побоялась сделать нынешняя Украинская власть с Порошенко. Почему? Видимо решительнее.
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24.04.2020 19:01 Відповісти
ідіотику - грузинська влада зробила з біглим Сааком те саме. що ми зробили з біглим овочем
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24.04.2020 19:12 Відповісти
глупости несусветные , почитайте как живётся сегодня большинтству грузин ( они в основном живут в сёлах ) , тогда поймёте что и как . Вам лично стало лучше жить в Украине ? Может хоть одного коррупционера посадил Зеля ? Или вообще что-то довёл до конца ? Ничего , ноль на выходе , тасует колоду управленцев , чтобы снять ответственность с себя.
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24.04.2020 19:19 Відповісти
Давай акт #2 зелепупенского шоу.
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24.04.2020 18:34 Відповісти
И на хрена Украине этот мешок 150 килограммовый с дустом, под именем Саакашвили. Его политическая карьера уже давно пошла на убыль! особенно после того как он пьяный бегал по крышам Киева! Погоду он Зеленскому уже не сделает,. хотя бы потому , что сам саакашвили в жизни ни чего умного не сделал и ни чего своим трудом не добился. Всё делали его умнички подчиненные, Бендукидзе и большой доллар США!!
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24.04.2020 18:37 Відповісти
"Слуги народу" голосують за Саакашвілі в партійному чаті, - нардеп СН Богуцька - Цензор.НЕТ 7127
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24.04.2020 18:42 Відповісти
Тим, хто любить аромат зеленого лайна, ще не вистачало дріжджів. Прихід Міхо розкриє та посилить цей букет. Справа часу, бродіння поки вікладається, рука із дріжджами зависла в повітрі. Чи вкине вона їх?
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24.04.2020 18:40 Відповісти
Саахов це ще один цирковий номер Зе і Зе команди
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24.04.2020 19:28 Відповісти
У молотка своя функция, у гвоздя своя. Вице-премьер из Саакашвили, это тоже самое будет, что и его губернаторство Одессы. Система его прокатит и прикроется его именем реформатора.
Я бы ликвидировал все ДАПы, САПы и прочие потешные конторки по борьбе с коррупцией, чтобы не мешались под ногами. Они доказали свою несостоятельность и потерю времени и денег.
Саакашвили нормально работал бы на должности Генпрокурора. Вот его точно бы боялись олигархи - главная внутренняя проблема Украины.
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24.04.2020 19:40 Відповісти
ця фсбшна курва проголосує за все, аби на користь ***** та **********.
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24.04.2020 19:44 Відповісти
Известная формула: "Спички и Саакашвили детям не игрушка."
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24.04.2020 20:05 Відповісти
"С самого начала это был не разговор партнеров, а набор фраз от одного человека.
Его спрашивают: чем вы будете заниматься? Саакашвили отвечает: буду заниматься кредитом МВФ. Потому что они с нами плохо разговаривают; нам нужно, чтобы они нас уважали.
Ему говорят: о`кей, но вице-премьер по вопросам реформ - это немножко другое. Он говорит: да, буду заниматься дерегуляцией. Его спрашивают: какие 5 первых шагов по дерегуляции намерены предпринять? Саакашвили отвечает: в Украине на таможне долго оформляются грузы, а вот у нас в Грузии - лучшая таможня в мире. И еще я собираюсь помочь людям заниматься бизнесом.
Михеила спрашивают: какими будут ваши первые шаги на этой должности? Он: первыми шагами будут переговоры с МВФ. Ему возражают: ну, так это же к реформам не имеет отношения! Он отвечает буквально следующее: Да, МВФ - это не реформы. Но у нас лучшая медицина в Грузии!
И вот такая манера отвечать на все вопросы. Извините за грубость, но это было - "кровь, говно, песок и сахар"! Каша преобладала. Многие люди стали поднимать руки - и выходить из зала.
Источник: https://censor.net/r3191348
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24.04.2020 20:34 Відповісти
"Слуги народу" голосують за Саакашвілі в партійному чаті, - нардеп СН Богуцька - Цензор.НЕТ 6875
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24.04.2020 20:49 Відповісти
Честным политиком быть нетрудно - конкуренции почти никакой. Э. Маккензи
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24.04.2020 21:35 Відповісти
"патриоты" загрызут друг друга , а наверх поднимутся Бойко и Медведчук....так уже было в истории Украины.
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24.04.2020 21:41 Відповісти
Досить лише прізвища "Багуцкая" і відразу розумієш - "лайно на вентилятор"...
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24.04.2020 22:23 Відповісти
Зе-шоумен і його команда зробили і роблять цілковите ШОУ із України ((( Боже невже на Україні стільки придурків!..
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24.04.2020 22:27 Відповісти
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