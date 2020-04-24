"Слуги народу" голосують за Саакашвілі в партійному чаті, - нардеп СН Богуцька
Після зустрічі фракції "Слуга народу" з кандидатом на посаду віцепрем'єра Міхеілом Саакашвілі депутати провели сигнальне голосування в чатах фракції.
Про це написала в Фейсбуці депутат СН Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз у чатах фракції йде сигнальне голосування. Сьогодні кадрове питання щодо Міхеіла виноситися в зал не буде. Якщо не набереться голосів у сигнальному голосуванні в чатах, я так розумію, що в зал питання взагалі виноситися не буде. Але якщо все Ок, то голосування відбудеться в наступну позачергову сесію. У вівторок або середу", - повідомила вона.
Богуцька зазначила, що на зустрічі з депутатами Саакашвілі гідно відповідав на запитання, "в т.ч. незручні".
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Я бы ликвидировал все ДАПы, САПы и прочие потешные конторки по борьбе с коррупцией, чтобы не мешались под ногами. Они доказали свою несостоятельность и потерю времени и денег.
Саакашвили нормально работал бы на должности Генпрокурора. Вот его точно бы боялись олигархи - главная внутренняя проблема Украины.
Его спрашивают: чем вы будете заниматься? Саакашвили отвечает: буду заниматься кредитом МВФ. Потому что они с нами плохо разговаривают; нам нужно, чтобы они нас уважали.
Ему говорят: о`кей, но вице-премьер по вопросам реформ - это немножко другое. Он говорит: да, буду заниматься дерегуляцией. Его спрашивают: какие 5 первых шагов по дерегуляции намерены предпринять? Саакашвили отвечает: в Украине на таможне долго оформляются грузы, а вот у нас в Грузии - лучшая таможня в мире. И еще я собираюсь помочь людям заниматься бизнесом.
Михеила спрашивают: какими будут ваши первые шаги на этой должности? Он: первыми шагами будут переговоры с МВФ. Ему возражают: ну, так это же к реформам не имеет отношения! Он отвечает буквально следующее: Да, МВФ - это не реформы. Но у нас лучшая медицина в Грузии!
И вот такая манера отвечать на все вопросы. Извините за грубость, но это было - "кровь, говно, песок и сахар"! Каша преобладала. Многие люди стали поднимать руки - и выходить из зала.
Источник: https://censor.net/r3191348