"Слуги народу" голосують за Саакашвілі в партійному чаті, - нардеп СН Богуцька

Після зустрічі фракції "Слуга народу" з кандидатом на посаду віцепрем'єра Міхеілом Саакашвілі депутати провели сигнальне голосування в чатах фракції.

Про це написала в Фейсбуці депутат СН Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у чатах фракції йде сигнальне голосування. Сьогодні кадрове питання щодо Міхеіла виноситися в зал не буде. Якщо не набереться голосів у сигнальному голосуванні в чатах, я так розумію, що в зал питання взагалі виноситися не буде. Але якщо все Ок, то голосування відбудеться в наступну позачергову сесію. У вівторок або середу", - повідомила вона.

Богуцька зазначила, що на зустрічі з депутатами Саакашвілі гідно відповідав на запитання, "в т.ч. незручні".

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