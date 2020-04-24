Цушко назвал "провокацией" возможность своего назначения заместителем министра финансов

Василий Цушко лаконично прокомментировал информацию о своем возможном назначении заместителем министра финансов и главой Государственной таможенной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал журналисту НВ Кристине Бердинских

Василий Цушко назвал провокацией информацию о том, что он претендует на пост заместителя министра финансов.

Отметим, что Цушко не ответил ни на один уточняющий вопрос и стал доступен для комментариев только к концу дня пятницы, 24 апреля, хотя новость о неожиданных карьерных перспективах Цушко появилась еще утром.

Ранее сообщалось, что Василий Цушко претендует на пост заместителя министра финансов. Об этом свидетельствует поданная им декларация о доходах.