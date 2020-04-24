Цушко назвал "провокацией" возможность своего назначения заместителем министра финансов
Василий Цушко лаконично прокомментировал информацию о своем возможном назначении заместителем министра финансов и главой Государственной таможенной службы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал журналисту НВ Кристине Бердинских
Василий Цушко назвал провокацией информацию о том, что он претендует на пост заместителя министра финансов.
Отметим, что Цушко не ответил ни на один уточняющий вопрос и стал доступен для комментариев только к концу дня пятницы, 24 апреля, хотя новость о неожиданных карьерных перспективах Цушко появилась еще утром.
Ранее сообщалось, что Василий Цушко претендует на пост заместителя министра финансов. Об этом свидетельствует поданная им декларация о доходах.
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нефьедова уволили
подсказка ..9 человек...цушко становится на стол и прижимает к патрону лампочку, 4 человека начинают крутить стол...а остальные бегут в противоположную сторону, чтобы у цушко голова не закружилась
Я сам хренею с этих новостей, это же бредятину тут последнее время
Выходит у Зе печалька.
И да походу Порох задействовал всех адекватных чиновников или они не хотят работать с идиотами.