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Цушко назвал "провокацией" возможность своего назначения заместителем министра финансов

Цушко назвал

Василий Цушко лаконично прокомментировал информацию о своем возможном назначении заместителем министра финансов и главой Государственной таможенной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал журналисту НВ Кристине Бердинских

Василий Цушко назвал провокацией информацию о том, что он претендует на пост заместителя министра финансов. 

Отметим, что Цушко не ответил ни на один уточняющий вопрос и стал доступен для комментариев только к концу дня пятницы, 24 апреля, хотя новость о неожиданных карьерных перспективах Цушко появилась еще утром.

Цушко назвал провокацией возможность своего назначения заместителем министра финансов 01

Ранее сообщалось, что Василий Цушко претендует на пост заместителя министра финансов. Об этом свидетельствует поданная им декларация о доходах.

Автор: 

назначение (2182) Цушко Василий (473)


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Топ комментарии
+12
на таможню станет

нефьедова уволили
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24.04.2020 19:51 Ответить
+7
Если бы прошло тихо -- хорошо, не прошло -- провокация. А как хотелось вместе с Михо порулить!

Цушко назвал "провокацией" возможность своего назначения заместителем министра финансов - Цензор.НЕТ 2441
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24.04.2020 19:57 Ответить
+7
И Верланова. Я так понял, что недокомплект власти сейчас около 30-35%. Весело живем! Цирк на дроті.
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24.04.2020 19:58 Ответить
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на таможню станет

нефьедова уволили
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24.04.2020 19:51 Ответить
И Верланова. Я так понял, что недокомплект власти сейчас около 30-35%. Весело живем! Цирк на дроті.
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24.04.2020 19:58 Ответить
у них недокомплект ума, никакие курсы повышения не помогут. Тыкаются туда сюда и все без толку
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24.04.2020 20:11 Ответить
Бросили тень на честное имя человека, заподозрив в причастности к министерству финансов.
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24.04.2020 19:53 Ответить
Да ему Мишико конкуренцию составил.Теперь аукцион у Дерьмака,кто выиграет? Ставьте ставки,господа?
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24.04.2020 20:55 Ответить
Если бы прошло тихо -- хорошо, не прошло -- провокация. А как хотелось вместе с Михо порулить!

Цушко назвал "провокацией" возможность своего назначения заместителем министра финансов - Цензор.НЕТ 2441
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24.04.2020 19:57 Ответить
Аж нафталином понесло.
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24.04.2020 22:12 Ответить
Пусть цушка сначала ответит сколько нужно членов его команды чтобы закрутить лампочку в кабинете министра...
подсказка ..9 человек...цушко становится на стол и прижимает к патрону лампочку, 4 человека начинают крутить стол...а остальные бегут в противоположную сторону, чтобы у цушко голова не закружилась
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24.04.2020 20:00 Ответить
Та да. А от Петро Олексійович на провокацію призначити його містром "покращення економічного розвитку вже сьогодні" таки піддався...
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24.04.2020 20:03 Ответить
Шмарий головного мозга?
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24.04.2020 20:10 Ответить
Ні - Азарій гідності.
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24.04.2020 20:19 Ответить
У вас тут шото на даунбасском, извините, не владею
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24.04.2020 20:40 Ответить
Не прмбідняйся, владєлєц...
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25.04.2020 00:47 Ответить
Ну что вы! Просто негде купить словарь с лугандоно-даунбасского. Как эти разделённые народы друг друга понимают . Хотя бубочка на ихнем языге могёт
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25.04.2020 02:19 Ответить
Да не,просто очередной Зябил,они как зеленая плесень,со все\ сторон лезут.
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24.04.2020 20:57 Ответить
Пан також з тих справжніх педротів, котрі не знають, як читати "даунбасскоє і с точькой"?
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25.04.2020 00:50 Ответить
Дед на рыбалке отдыхает, видать вообще офигел от таких новостей.
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24.04.2020 20:04 Ответить
Цушко назвав "провокацією" можливість свого призначення заступником міністра фінансів - Цензор.НЕТ 3163
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24.04.2020 20:05 Ответить
Мдааа, переписка в соцсетях с каким-то Василием Петровичем непонятно кого уже ставится в ленту
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24.04.2020 20:13 Ответить
Сочувствую, зрада отменяется а днем стока надежды было, но я ведь пердуперждал???
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24.04.2020 20:25 Ответить
Какое сочувствую.
Я сам хренею с этих новостей, это же бредятину тут последнее время
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24.04.2020 20:28 Ответить
Это да, Цензор проявил истинную "свободу слова"...такого тут при Пете небыло
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24.04.2020 20:33 Ответить
цушко врятує Україну!!))
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24.04.2020 20:19 Ответить
Может провокация, но порохоботы её хлебали так как будто их неделю кормили https://rozetka.com.ua/food_for_dogs/c1461202/producer=pedigree/?dsl=ok&id=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_Pedigree&gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNQZNUUAcscpnw1w8_bJWGrryUnjxDIK3warN2jPs4Yxg60LOLhK9khoCx-cQAvD_BwE Pedigree
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24.04.2020 20:22 Ответить
Зе набирает либо отпетых идиотов, либо рыгов, либо давно забытый политический мусор.

Выходит у Зе печалька.
И да походу Порох задействовал всех адекватных чиновников или они не хотят работать с идиотами.
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24.04.2020 20:35 Ответить
хто этот чушко???
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24.04.2020 20:56 Ответить
Сам спросил,сам ответил.Чушка она и есть чушка.
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24.04.2020 20:58 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52412092
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24.04.2020 21:00 Ответить
интересно зеленский предложит теплые места симоненко с морозом?))))
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24.04.2020 21:11 Ответить
Петя и так в теплых местах Ващенко
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24.04.2020 21:17 Ответить
ты про шо?
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24.04.2020 21:19 Ответить
Про его жену свиноматку
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24.04.2020 21:35 Ответить
ты почему не спишь?))) ща родители накажут
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24.04.2020 21:48 Ответить
Шутейки про мамку. Пожалей нас , Евгений Ваганович Цушко назвав "провокацією" можливість свого призначення заступником міністра фінансів - Цензор.НЕТ 4040
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24.04.2020 22:15 Ответить
Какие кадры. Аж на слезу пробило. Следующим главой АП будет Медведчук?
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24.04.2020 21:13 Ответить
Кабана у владу!
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24.04.2020 23:29 Ответить
Так він же в бігах був!
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25.04.2020 09:37 Ответить
 
 