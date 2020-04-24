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Новини
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Цушко назвав "провокацією" можливість свого призначення заступником міністра фінансів

Цушко назвав

Василь Цушко лаконічно прокоментував інформацію про своє можливе призначення заступником міністра фінансів і главою Державної митної служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав журналістці НВ Христині Бердинських

Василь Цушко назвав провокацією інформацію про те, що він претендує на посаду заступника міністра фінансів.

Зазначимо, що Цушко не відповів на жодне уточнююче запитання і став доступний для коментарів тільки до кінця дня п'ятниці, 24 квітня, хоча новина про несподівані кар'єрні перспективи Цушка з'явилася ще вранці.

Цушко назвав провокацією можливість свого призначення заступником міністра фінансів 01

Раніше повідомлялося, що Василь Цушко претендує на пост заступника міністра фінансів. Про це свідчить подана ним декларація про доходи.

Автор: 

призначення (2300) Цушко Василь (145)


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Топ коментарі
+12
на таможню станет

нефьедова уволили
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24.04.2020 19:51 Відповісти
+7
Если бы прошло тихо -- хорошо, не прошло -- провокация. А как хотелось вместе с Михо порулить!

Цушко назвал "провокацией" возможность своего назначения заместителем министра финансов - Цензор.НЕТ 2441
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24.04.2020 19:57 Відповісти
+7
И Верланова. Я так понял, что недокомплект власти сейчас около 30-35%. Весело живем! Цирк на дроті.
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24.04.2020 19:58 Відповісти
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на таможню станет

нефьедова уволили
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24.04.2020 19:51 Відповісти
И Верланова. Я так понял, что недокомплект власти сейчас около 30-35%. Весело живем! Цирк на дроті.
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24.04.2020 19:58 Відповісти
у них недокомплект ума, никакие курсы повышения не помогут. Тыкаются туда сюда и все без толку
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24.04.2020 20:11 Відповісти
Бросили тень на честное имя человека, заподозрив в причастности к министерству финансов.
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24.04.2020 19:53 Відповісти
Да ему Мишико конкуренцию составил.Теперь аукцион у Дерьмака,кто выиграет? Ставьте ставки,господа?
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24.04.2020 20:55 Відповісти
Если бы прошло тихо -- хорошо, не прошло -- провокация. А как хотелось вместе с Михо порулить!

Цушко назвал "провокацией" возможность своего назначения заместителем министра финансов - Цензор.НЕТ 2441
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24.04.2020 19:57 Відповісти
Аж нафталином понесло.
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24.04.2020 22:12 Відповісти
Пусть цушка сначала ответит сколько нужно членов его команды чтобы закрутить лампочку в кабинете министра...
подсказка ..9 человек...цушко становится на стол и прижимает к патрону лампочку, 4 человека начинают крутить стол...а остальные бегут в противоположную сторону, чтобы у цушко голова не закружилась
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24.04.2020 20:00 Відповісти
Та да. А от Петро Олексійович на провокацію призначити його містром "покращення економічного розвитку вже сьогодні" таки піддався...
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24.04.2020 20:03 Відповісти
Шмарий головного мозга?
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24.04.2020 20:10 Відповісти
Ні - Азарій гідності.
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24.04.2020 20:19 Відповісти
У вас тут шото на даунбасском, извините, не владею
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24.04.2020 20:40 Відповісти
Не прмбідняйся, владєлєц...
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25.04.2020 00:47 Відповісти
Ну что вы! Просто негде купить словарь с лугандоно-даунбасского. Как эти разделённые народы друг друга понимают . Хотя бубочка на ихнем языге могёт
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25.04.2020 02:19 Відповісти
Да не,просто очередной Зябил,они как зеленая плесень,со все\ сторон лезут.
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24.04.2020 20:57 Відповісти
Пан також з тих справжніх педротів, котрі не знають, як читати "даунбасскоє і с точькой"?
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25.04.2020 00:50 Відповісти
Дед на рыбалке отдыхает, видать вообще офигел от таких новостей.
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24.04.2020 20:04 Відповісти
Цушко назвав "провокацією" можливість свого призначення заступником міністра фінансів - Цензор.НЕТ 3163
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24.04.2020 20:05 Відповісти
Мдааа, переписка в соцсетях с каким-то Василием Петровичем непонятно кого уже ставится в ленту
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24.04.2020 20:13 Відповісти
Сочувствую, зрада отменяется а днем стока надежды было, но я ведь пердуперждал???
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24.04.2020 20:25 Відповісти
Какое сочувствую.
Я сам хренею с этих новостей, это же бредятину тут последнее время
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24.04.2020 20:28 Відповісти
Это да, Цензор проявил истинную "свободу слова"...такого тут при Пете небыло
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24.04.2020 20:33 Відповісти
цушко врятує Україну!!))
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24.04.2020 20:19 Відповісти
Может провокация, но порохоботы её хлебали так как будто их неделю кормили https://rozetka.com.ua/food_for_dogs/c1461202/producer=pedigree/?dsl=ok&id=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_Pedigree&gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNQZNUUAcscpnw1w8_bJWGrryUnjxDIK3warN2jPs4Yxg60LOLhK9khoCx-cQAvD_BwE Pedigree
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24.04.2020 20:22 Відповісти
Зе набирает либо отпетых идиотов, либо рыгов, либо давно забытый политический мусор.

Выходит у Зе печалька.
И да походу Порох задействовал всех адекватных чиновников или они не хотят работать с идиотами.
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24.04.2020 20:35 Відповісти
хто этот чушко???
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24.04.2020 20:56 Відповісти
Сам спросил,сам ответил.Чушка она и есть чушка.
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24.04.2020 20:58 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52412092
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24.04.2020 21:00 Відповісти
интересно зеленский предложит теплые места симоненко с морозом?))))
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24.04.2020 21:11 Відповісти
Петя и так в теплых местах Ващенко
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24.04.2020 21:17 Відповісти
ты про шо?
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24.04.2020 21:19 Відповісти
Про его жену свиноматку
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24.04.2020 21:35 Відповісти
ты почему не спишь?))) ща родители накажут
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24.04.2020 21:48 Відповісти
Шутейки про мамку. Пожалей нас , Евгений Ваганович Цушко назвав "провокацією" можливість свого призначення заступником міністра фінансів - Цензор.НЕТ 4040
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24.04.2020 22:15 Відповісти
Какие кадры. Аж на слезу пробило. Следующим главой АП будет Медведчук?
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24.04.2020 21:13 Відповісти
Кабана у владу!
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24.04.2020 23:29 Відповісти
Так він же в бігах був!
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25.04.2020 09:37 Відповісти
 
 