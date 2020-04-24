Цушко назвав "провокацією" можливість свого призначення заступником міністра фінансів
Василь Цушко лаконічно прокоментував інформацію про своє можливе призначення заступником міністра фінансів і главою Державної митної служби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав журналістці НВ Христині Бердинських
Василь Цушко назвав провокацією інформацію про те, що він претендує на посаду заступника міністра фінансів.
Зазначимо, що Цушко не відповів на жодне уточнююче запитання і став доступний для коментарів тільки до кінця дня п'ятниці, 24 квітня, хоча новина про несподівані кар'єрні перспективи Цушка з'явилася ще вранці.
Раніше повідомлялося, що Василь Цушко претендує на пост заступника міністра фінансів. Про це свідчить подана ним декларація про доходи.
Топ коментарі
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нефьедова уволили
подсказка ..9 человек...цушко становится на стол и прижимает к патрону лампочку, 4 человека начинают крутить стол...а остальные бегут в противоположную сторону, чтобы у цушко голова не закружилась
Я сам хренею с этих новостей, это же бредятину тут последнее время
Выходит у Зе печалька.
И да походу Порох задействовал всех адекватных чиновников или они не хотят работать с идиотами.