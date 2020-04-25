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Новости Пожары в Украине
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Потеряны определенные растительные группировки, на фауну влияние было несущественным, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения о пожарах

Потеряны определенные растительные группировки, на фауну влияние было несущественным, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения о пожарах

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что в результате пожаров в Зоне отчуждения пострадали растения и животные, но через несколько месяцев на пепелище должна восстановиться жизнь.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське , об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

По предварительным оценкам, из-за пожаров пострадало 11 500 гектаров юго-западной части Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника - это около 5% всей территории.

"Были потеряны и повреждены определенные растительные группировки. По фауне: негативное влияние не является существенным, ведь у большинства птиц отсутствовали кладки с яйцами и молодняк не родился ", - рассказал директор заповедника Александр Галущенко.

По его словам, копытные и крупные млекопитающие скрылись. Впрочем, он предполагает, что в ближайшие месяцы пожарища вновь заселят и жизнь там восстановится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создана рабочая группа для предотвращения и ликвидации последствий пожаров, - Кличко

Автор: 

животные (935) заповедник (156) пожар (5969) Зона отчуждения (280) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23)


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Топ комментарии
+4
Этот $@$#% приуменьшает последствия пожара потому, что в доле -
без ведома директора этого заповедника деревья б там не пилили.
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25.04.2020 01:31 Ответить
+3
Что за бред. Все сгорело, как фауна не пострадала что она зарылась в землю на 100 метров?
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25.04.2020 08:50 Ответить
+2
Госагентство -- врет как сивый мерин !!! Кто знает не по наслышке что такое пожар понимает убытки на десятилетия -- вся новая власть отличается ложью абсолютно во всем
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25.04.2020 08:23 Ответить
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Этот $@$#% приуменьшает последствия пожара потому, что в доле -
без ведома директора этого заповедника деревья б там не пилили.
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25.04.2020 01:31 Ответить
Госагентство -- врет как сивый мерин !!! Кто знает не по наслышке что такое пожар понимает убытки на десятилетия -- вся новая власть отличается ложью абсолютно во всем
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25.04.2020 08:23 Ответить
Да , соврать можно , ведь мы проверить не сможем...
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25.04.2020 01:48 Ответить
ВСе хорошо, прекрасная маркиза!
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25.04.2020 02:17 Ответить
Так проведіть дослідження та поясніть як вплинули ці пожежі на здоров'я жителів України, яких накривала ця гар.
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25.04.2020 03:26 Ответить
Скажу4ть, що це допомогло побороти коронавірус, а здоров*я як флора і фауна відновиться.
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25.04.2020 09:35 Ответить
вражескіє групіровкі унічтожени...бабло роспиляне
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25.04.2020 07:08 Ответить
Дааааа! И РАДИАЦИЯ В НОРМЕ....
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25.04.2020 07:57 Ответить
почему никто не сообщает что весь лес в свежих пеньках ?? и что дозиметры разрываются. твари продажные выпиляли весь лес а потом подожгли чтобы скрыть следы..
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25.04.2020 08:22 Ответить
Что за бред. Все сгорело, как фауна не пострадала что она зарылась в землю на 100 метров?
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25.04.2020 08:50 Ответить
А рыбы вообще не пострадали! Дебилы, мля.
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25.04.2020 10:37 Ответить
Только не 11 000 Га пострадали, а 60 000 Га.
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25.04.2020 12:31 Ответить
 
 