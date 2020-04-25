Потеряны определенные растительные группировки, на фауну влияние было несущественным, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения о пожарах

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что в результате пожаров в Зоне отчуждения пострадали растения и животные, но через несколько месяцев на пепелище должна восстановиться жизнь.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське , об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

По предварительным оценкам, из-за пожаров пострадало 11 500 гектаров юго-западной части Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника - это около 5% всей территории.

"Были потеряны и повреждены определенные растительные группировки. По фауне: негативное влияние не является существенным, ведь у большинства птиц отсутствовали кладки с яйцами и молодняк не родился ", - рассказал директор заповедника Александр Галущенко.

По его словам, копытные и крупные млекопитающие скрылись. Впрочем, он предполагает, что в ближайшие месяцы пожарища вновь заселят и жизнь там восстановится.

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