Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией"

Российский террорист Александр Жучковский открытым текстом написал, что никакого "ополчения" на Донбассе не существует, и на самом деле боевики "ДНР" - это российская армия.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал пост Жучковского, в котором тот заявляет, что пришло время попрощаться с "романтическим словом "ополчение"" и начать называть вещи своими именами.

"Даже жалко уже медведчуковских приживалок. Уже и россияне открыто глумятся над их ложью о "внутреннем конфликте"", - написал Казанский в комментарии.

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