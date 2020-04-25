Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией"
Российский террорист Александр Жучковский открытым текстом написал, что никакого "ополчения" на Донбассе не существует, и на самом деле боевики "ДНР" - это российская армия.
Об этом сообщает журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал пост Жучковского, в котором тот заявляет, что пришло время попрощаться с "романтическим словом "ополчение"" и начать называть вещи своими именами.
"Даже жалко уже медведчуковских приживалок. Уже и россияне открыто глумятся над их ложью о "внутреннем конфликте"", - написал Казанский в комментарии.
Топ комментарии
+59 cloud2009 #346452
показать весь комментарий25.04.2020 09:39 Ответить Ссылка
+34 Garry Grant
показать весь комментарий25.04.2020 09:35 Ответить Ссылка
+34 Андрей Стадник
показать весь комментарий25.04.2020 09:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
==
Але якщо твій висер по "сільному братіку" це щодо рашки - то ти, Антончіку, вже купа гнилого м'яса. Просто, поки ще не усвідомив цей факт. Скоро.
https://twitter.com/veraizmaylova41
https://twitter.com/veraizmaylova41 Вера Измайлова
https://twitter.com/veraizmaylova41 @veraizmaylova41
·https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1253849969066377224 5 ч
Село Озерки, Алтайский край. Отголоски гражданской войны в Украине, участником которой, как мы все знаем, Российская Федерация не является!
А ведь это не фейк...
Это действительно так
хатаконтора.
когда россия будет разрушена-планета Земля станет чище и безопасней
Знакомьтесь. Это самый разыскиваемый преступник в параше, обвиняется в пытках и убийствах федералов в Чечне - Арсе́ний Петро́вич Яценю́к.
В сентябре 2015 года председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что Яценюк в 1994-1995 годах воевал в Чечне против российских войскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1%D0%9A-81 [81] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-82 [82] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-83 [83] .
По имеющимся у нас сведениям, Арсений Яценюк в числе других активных участников УНА - УНСО в декабре 1995 года награждён высшей наградой Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение российских военнослужащих
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Бастрыкин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-84 [84]
27 марта 2017 года Есентукский районный суд РФ заочно арестовал Арсения Яценюка по делу об убийствах российских военнослужащих в Чечнеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-90 [90] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-91 [91] .
Русские буряты, перед прожаркой по-кобзоновски
("вы бурят - как я рад").
Але кошти та підтримка рассєянців вже не ті, не 14 та 15 рік, коли біля майже кожної станції масквабадському метро стояли палатки з лохотронщиками, яякі збирали "помАщь для народа бамбаса. протів кієвскай хунты. Ура-аяяя!"
зрозуміло, що більша частина грошей залишалась у лохотронщиків, більшість з них були самими бамбасцями та лугандонцями, влада москвабадська їх не розганяла, палатки стояли, масквачі подавали, кидали в ящики, але це було 5-6 років тому, а зараз рассєянцям, навіть масквабадцям не до лугандону та не до бамбасу, самим би вижити...
Такими повинно займатись СБУ, але думаю, що в Україні навіть кримінальна справа не порушена проти цієї сволоти та їй подібним, а воно ж агітувало вбивати українців та бомбити Київ та Львів, я вже не кажу про міжнародний розшук. А рассєянський слідком між іншим штампує карні справи проти українців кожного дня, автоматом...
.
г., жители города Сватово Луганской области устанавливают
блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и провокаций
сепаратистов с российским фaшиcтcким
тpиколoрoм: "На сегодня в самооборону
записались уже более 500 человек (население города Сватово составляет 19 тыс.
чел.). Это те люди, которые готовы с оружием в руках, или даже без него,
противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш город мы их не пропустим", - подчеркнул
Александр Давыденко. По его словам, в самооборону записываются представители
разных национальностей и профессий - русские, украинцы, армяне, азербайджанцы -
те сватовчане, которым небезразлично, что происходит в их родном городе:
http://www.obzor.com.ua/news/svatovo35177
Втім, якщо і далі бубочка єрмакуватиме - то навряд чи...
https://censor.net/video_news/3189738/vy_russkiyi_a_poshel_by_ty_nahyi_russkiyi_pojiloyi_moskvich_otvetil_korrespondentu_russkoyi_planetyБий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля