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Пропагандисти РФ вимагають називати "корпуси Л/ДНР" "російською армією"

Пропагандисти РФ вимагають називати

Російський терорист Олександр Жучковський відкритим текстом написав, що жодного "ополчення" на Донбасі не існує, і насправді бойовики "ДНР" - це російська армія.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував пост Жучковського, в якому той заявляє, що настав час попрощатися з "романтичним словом "ополчення" і почати називати речі своїми іменами.

Пропагандисти РФ вимагають називати корпуси Л/ДНР російською армією 01

"Навіть шкода вже медведчуківських приживалок. Вже і росіяни відкрито глумляться над їхньою брехнею про "внутрішній конфлікт", - написав Казанський у коментарі.

Дивіться також: Корабель ВМФ РФ "Штиль" брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm. ФОТО

Автор: 

пропаганда (2825) росія (66060) Донбас (22357) Казанський Денис (308)


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по такой табличке в каждый российский дом...

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https://twitter.com/veraizmaylova41 @veraizmaylova41

·https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1253849969066377224 5 ч

Село Озерки, Алтайский край. Отголоски гражданской войны в Украине, участником которой, как мы все знаем, Российская Федерация не является!

Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией" - Цензор.НЕТ 1136
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25.04.2020 09:39 Відповісти
+34
Подонок жучковский дело говорит. Хватит кремлядям шифроваться. Вопрос в другом-почему эта мразь ещё не сдохла?
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25.04.2020 09:35 Відповісти
+34
Хороший рашист - дохлий рашист
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25.04.2020 09:36 Відповісти
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КОРОНУ 19 ИМ НА ГОЛОВУ!
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25.04.2020 09:34 Відповісти
Петлю на шею!!!
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25.04.2020 09:35 Відповісти
Кто бы сомневался, что на Донбассе рос. армия осталась.За 6 лет войны оттуда самые агрессивные сепары или сбежали в Кацапию или поздыхали.
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25.04.2020 10:04 Відповісти
Так 1 и 2 корпуса, как бы их не величали, это и есть рашкинская армия... Финансируется рашкой, воюет в интересах рашки, подчиняется мо рашки... Так чья это армия???
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25.04.2020 19:35 Відповісти
все по заветам *****, с начало зелёные инопланетяне без опознавательных знаков в Крыму потом спецоперация и медальки за 20 февраля, теперь расейская армия лыдыныры.
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25.04.2020 09:41 Відповісти
Долбень, не пали х..йла. Оно и так каждую ночь сцится, видя себя на шконке в Гааге.
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25.04.2020 09:35 Відповісти
Подонок жучковский дело говорит. Хватит кремлядям шифроваться. Вопрос в другом-почему эта мразь ещё не сдохла?
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25.04.2020 09:35 Відповісти
Хороший рашист - дохлий рашист
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25.04.2020 09:36 Відповісти
Це ти до лугандонських обдроченців звертаєшся? Ті нащадки зауральських зека з вертухаями, що вселялися в хатинки загиблих від Голодомору українців - нам не молодші брати.
==
Але якщо твій висер по "сільному братіку" це щодо рашки - то ти, Антончіку, вже купа гнилого м'яса. Просто, поки ще не усвідомив цей факт. Скоро.
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25.04.2020 10:07 Відповісти
Незалежність є тоді, якщо вас визнали, а так навіть ваша росія говорить, що ви України. Тобто іншими словами ви зрадники з усіма наслідками.
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25.04.2020 10:19 Відповісти
Пропагандисти РФ вимагають називати "корпуси Л/ДНР" "російською армією" - Цензор.НЕТ 5325
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25.04.2020 11:49 Відповісти
Ой, як невдобно...
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25.04.2020 09:38 Відповісти
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25.04.2020 09:45 Відповісти
по такой табличке в каждый российский дом...

https://twitter.com/veraizmaylova41

https://twitter.com/veraizmaylova41 Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией" - Цензор.НЕТ 7653 Вера Измайлова

https://twitter.com/veraizmaylova41 @veraizmaylova41

·https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1253849969066377224 5 ч

Село Озерки, Алтайский край. Отголоски гражданской войны в Украине, участником которой, как мы все знаем, Российская Федерация не является!

Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией" - Цензор.НЕТ 1136
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25.04.2020 09:39 Відповісти
Не в кожен дім, а в кожен сортір))) Бо вона наче на сортірі прикручена.
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25.04.2020 10:01 Відповісти
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25.04.2020 11:37 Відповісти
Старый боян,но приятно...
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25.04.2020 10:01 Відповісти
https://xn--80aaeyqihb1akd1n.xn--p1ai/2019/01/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%8E/

А ведь это не фейк...
Это действительно так
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25.04.2020 12:45 Відповісти
Боян - это то, что давно уже известно и как бы уже не интересно. Возможно это уже устаревший интернет-сленг...
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25.04.2020 12:58 Відповісти
Скоро эти придурки напишут, что пал в бою с крестоносцами.
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25.04.2020 14:29 Відповісти
ДА... ДАВНО НА АЛТАЕ ВОЙНЫ НЕ БЫЛО !!! ПОРА Б УЖЕ !)
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28.04.2020 22:31 Відповісти
Жучковскій буде їх називати "русской армієй". А русскіє з цим погоджуються, бо виходить, що русскіє воюють проти українців.
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25.04.2020 09:40 Відповісти
Саме так! Нище привів чергові докази цього.
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25.04.2020 10:07 Відповісти
Шойга знает что теперь он русский? А кислым пацыкам доложили кто они теперь?
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25.04.2020 10:39 Відповісти
Особенно согласны русские прожаренные-буряты и русско-чеченские кадыровцы.
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25.04.2020 10:49 Відповісти
Категорически против такого названия.Россиянская армия самое правильное название.Первый президент россиян,Ельцин Б.Н.,при поздравлениях всегда обращался "дорогие россияне".Это вам не с печенегами и половцами воевать,это совсем близкие к нам времена Ельцина.
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25.04.2020 19:46 Відповісти
а Зебил знает об этом?от также часто употреблял слово ополченцы а Сивоха хотел договориться с людьми донбасса
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25.04.2020 09:40 Відповісти
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25.04.2020 09:42 Відповісти
Даже страшно представить, как от этой новости теперь Сивоха свои штаны заливает.
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25.04.2020 10:54 Відповісти
Сгорел сарай, гори и хата контора.
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25.04.2020 09:40 Відповісти
АРМИЩЕЙ ))))))))))) ТРУПОВ !)
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25.04.2020 09:40 Відповісти
на то они и пропагандоны - забыть уснуть...
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25.04.2020 09:40 Відповісти
Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией" - Цензор.НЕТ 9716
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25.04.2020 09:42 Відповісти
Вот и замечательно. Согласно минским договорённостям вся эта "русская армия" - пи...дует за поребрик.
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25.04.2020 09:49 Відповісти
Так ти скажі російській армії, щоб вона туди йшла.
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25.04.2020 10:06 Відповісти
Нахер нам новости из этого е..рия?
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25.04.2020 09:49 Відповісти
Лайну нелітати...
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25.04.2020 09:50 Відповісти
Рекомендую к изучению несколько скриншотов этого "мыжебрата". Это очень полезно для здешних либерастов учитывая, что он является частым гостем на российском и лугандонском ТВ. Имеет совместные фотки с советниками Пуйла.

Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией" - Цензор.НЕТ 305

Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией" - Цензор.НЕТ 9121

Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией" - Цензор.НЕТ 6398
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25.04.2020 10:00 Відповісти
Жучковський хворий на голову, бо українську мову спеціально не створювали спеціально на відміну від російської! І не усі русскіє воюють проти України та українців, навіть ті, які розмовляють тільки російською.
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25.04.2020 10:12 Відповісти
Але ж хворих на голову не допускають до перших державних посадовців та на ТВ. Виходить там згодні з такою політикою. Принаймні не проти.
Пропагандисти РФ вимагають називати "корпуси Л/ДНР" "російською армією" - Цензор.НЕТ 5162
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25.04.2020 10:19 Відповісти
етот жуковский еще раз подтвердил что россия-империя зла!
когда россия будет разрушена-планета Земля станет чище и безопасней
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25.04.2020 11:53 Відповісти
Насчёт "русской армии" в Лугандоне этот пропагандон явно погорячился.
Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией" - Цензор.НЕТ 7028
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25.04.2020 10:02 Відповісти
Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией" - Цензор.НЕТ 5935
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25.04.2020 10:02 Відповісти
Заблукали, переплутали терикони з гірськими вершинами.
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25.04.2020 10:12 Відповісти
надо было назвать "российской армией"?
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25.04.2020 10:39 Відповісти
Надо было назвать "армией вонючей параши".
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25.04.2020 13:02 Відповісти
В смысле надо было назвать? А чья это армия? Не рашкинская? 1 и 2 корпуса... А над ними КТО???
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25.04.2020 19:50 Відповісти
Пропагандисти РФ вимагають називати "корпуси Л/ДНР" "російською армією" - Цензор.НЕТ 8200
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25.04.2020 11:40 Відповісти
Я бы поостерёгся называть его - чучело очкастое.
Знакомьтесь. Это самый разыскиваемый преступник в параше, обвиняется в пытках и убийствах федералов в Чечне - Арсе́ний Петро́вич Яценю́к.

В сентябре 2015 года председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что Яценюк в 1994-1995 годах воевал в Чечне против российских войскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1%D0%9A-81 [81] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-82 [82] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-83 [83] .
По имеющимся у нас сведениям, Арсений Яценюк в числе других активных участников УНА - УНСО в декабре 1995 года награждён высшей наградой Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение российских военнослужащих
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Бастрыкин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-84 [84]
27 марта 2017 года Есентукский районный суд РФ заочно арестовал Арсения Яценюка по делу об убийствах российских военнослужащих в Чечнеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-90 [90] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-91 [91] .
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25.04.2020 15:35 Відповісти
Це орда.
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25.04.2020 10:32 Відповісти
Русскіє такий самий етнос, як і савєцкіє. Вони всі за русскій мірЪ. Як і савєцкіє.
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25.04.2020 10:34 Відповісти
дзе гэты руснявы лапаць памыліўся?! на тваім фота самыя сапраўдныя рускія.
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25.04.2020 10:40 Відповісти
Істинні диенеровці.
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25.04.2020 10:41 Відповісти
Это именно русские.
Русские буряты, перед прожаркой по-кобзоновски
("вы бурят - как я рад").
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25.04.2020 11:11 Відповісти
Українським снарядам якось пох кого кришити на капусту - банду обдроченцiв Лугандона чи расейську армію, назвіться хоч міжгалактичною армією все одно поздихаете в тому ОРДЛО рано чи пізно
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25.04.2020 10:06 Відповісти
Нет никакой армии обдроченцев... Есть рашкинская армия...
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25.04.2020 19:52 Відповісти
Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией" - Цензор.НЕТ 4318
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25.04.2020 10:08 Відповісти
сивуху в министры культурки донбабве выберут. там в луганде у него есть достойная каллега по лавочке, с шампусиком )
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25.04.2020 10:08 Відповісти
Свого часу була РОА, а на Дамбасі тепер дамбасяцька ДОА.
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25.04.2020 10:10 Відповісти
А СБУ виловлює тільки тих, які стояли на блокпостах або варили кашу.
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25.04.2020 10:10 Відповісти
хорошее саморазоблачение. только все-таки рассеянская, а не русская, рашистская, кацапо-ордынская, ибо эрэфия, рассея, обосРашка, рашка-говняшка то есть никакого отношения к Руси не имеет, как и большая часть рассеянцев никакого отношения не имеет к русичам.
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25.04.2020 10:10 Відповісти
Надо бы определиться Жучковский - террорист или пропагандист? Он какое пропагандистское издание РФ представляет?
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25.04.2020 10:12 Відповісти
Артист с 93 квартала Мухосранска.
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25.04.2020 10:19 Відповісти
І перше, і друге... І терорист і пропагандон рашизму. Збирає вже роками на жОпалчєнцев, звичайно щось і до рук прилипає, на те і живе.
Але кошти та підтримка рассєянців вже не ті, не 14 та 15 рік, коли біля майже кожної станції масквабадському метро стояли палатки з лохотронщиками, яякі збирали "помАщь для народа бамбаса. протів кієвскай хунты. Ура-аяяя!"
зрозуміло, що більша частина грошей залишалась у лохотронщиків, більшість з них були самими бамбасцями та лугандонцями, влада москвабадська їх не розганяла, палатки стояли, масквачі подавали, кидали в ящики, але це було 5-6 років тому, а зараз рассєянцям, навіть масквабадцям не до лугандону та не до бамбасу, самим би вижити...
Такими повинно займатись СБУ, але думаю, що в Україні навіть кримінальна справа не порушена проти цієї сволоти та їй подібним, а воно ж агітувало вбивати українців та бомбити Київ та Львів, я вже не кажу про міжнародний розшук. А рассєянський слідком між іншим штампує карні справи проти українців кожного дня, автоматом...
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25.04.2020 11:59 Відповісти
У нас все не так, все волонтеры и собиратели денег, все герои, участвующие в акциях, работают по 50 часов в неделю в разных производственных учреждениях, а с любых собранных денег постоянно уплачивают подоходный налог, потому что защитники Державы очень трепетно относятся к законам этой Державы, так мы точно знаем, что собрано 123 000 000 000 Грн. и детально знаем, на что именно потрачены. Патриоты не скрывают от народа ничего.
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25.04.2020 13:26 Відповісти
Убогий, с благотворительности налоги не платят.
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25.04.2020 13:28 Відповісти
Это в тех странах, где государство хорошо контролирует, на что идут деньги, в Украине этого нет и закон требует платить со всех денег, которые человеку подарили, независимо от того, что он сам рассказывает о своем патриотизме и честности.
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25.04.2020 14:04 Відповісти
Да, между прочим, Аль Капоне в суде тоже так обосновывал, почему не платил налоги с денег, которые ему жертвовали благодарные за защиту торговцы.
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25.04.2020 14:08 Відповісти
Российский террорист Александр Жучковский открытым текстом написал, что никакого "ополчения" на Донбассе не существует, и на самом деле боевики "ДНР" - это российская армия.. ...... ну да наёмная сирийская армия с трущоб Московии Источник: https://censor.net/n3191487
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25.04.2020 10:17 Відповісти
Тільки у зеленського язик ніяк не повернеться назвати росію окупантом, а " бойовиків" - роійською армією. Навіть в лугандоні та даунбасі вже називають речі своїми іменами.
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25.04.2020 10:21 Відповісти
Це орда, Московська орда. Хто би мав сумнів.
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25.04.2020 10:36 Відповісти
Тоесть жучковский , фактически открыто называет х.йла лжецом !! Ведь последний все 6 лет утверждает что - ихтамнет . Куда смотрит эхвэсьбэ .?? .

Пропагандисти РФ вимагають називати "корпуси Л/ДНР" "російською армією" - Цензор.НЕТ 4521.
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25.04.2020 11:26 Відповісти
Можно ЛНР и ДНР называть просто пушечное мясо!
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25.04.2020 11:44 Відповісти
Вообще-то ополчением (и ополченцами) следует называть территориальные образования самообороны из числа патриотов Украины, которые весной 2014 года стали на защиту страны от российских захватчиков и их пособников, предателей Украины. Вот один из примеров: апрель 2014
г., жители города Сватово Луганской области устанавливают
блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и провокаций
сепаратистов с российским фaшиcтcким
тpиколoрoм: "На сегодня в самооборону
записались уже более 500 человек (население города Сватово составляет 19 тыс.
чел.). Это те люди, которые готовы с оружием в руках, или даже без него,
противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш город мы их не пропустим", - подчеркнул
Александр Давыденко. По его словам, в самооборону записываются представители
разных национальностей и профессий - русские, украинцы, армяне, азербайджанцы -
те сватовчане, которым небезразлично, что происходит в их родном городе:

http://www.obzor.com.ua/news/svatovo35177
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25.04.2020 12:22 Відповісти
Давай вже Жучковский, пиши,що рашаармия сбила МН-17,не стесняйся птичка спой
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25.04.2020 12:24 Відповісти
Пора, щоб цей факт визнала ОБСЄ, ООН, ПАРЄ і навіть ЄС.
Втім, якщо і далі бубочка єрмакуватиме - то навряд чи...
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25.04.2020 12:27 Відповісти
Там реально каждый пополченец уже имеет рашистский паспорт,да и скорее всего большая часть населения опаспортизована двуголовыми курицами.
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25.04.2020 13:50 Відповісти
Ну дык это же хорошо! Пусть называют вещи своими именами!
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25.04.2020 14:40 Відповісти
а сколько еще пройдет лет что бы Жучковский признал что и Гражданской войны никакой нет?
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25.04.2020 14:41 Відповісти
Нет и не было никаких попочленцев... Была и есть рашкинская армия и коллаборанты.... 1 и 2 корпус, как бы их там не называли, это и есть та рашкинская армия... Они являются структурными единицами 8 армии Южного военного округа вс рашки... Финансируются рашкой, подчиняются рашке, воюют в интересах рашки... Так чья это армия???
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25.04.2020 20:03 Відповісти
Пропагандисты РФ требуют называть "корпуса Л/ДНР" "российской армией".Да и хе.р с ними ,а что это меняет.
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25.04.2020 20:10 Відповісти
17.04.20 11:32
https://censor.net/video_news/3189738/vy_russkiyi_a_poshel_by_ty_nahyi_russkiyi_pojiloyi_moskvich_otvetil_korrespondentu_russkoyi_planetyБий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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25.04.2020 20:55 Відповісти
Господи, комментаторы диванные. Вы хоть, для начала, научитесь на своём телячьем языке без ошибок писать, а потом уж новости комментируйте. "эхвэсьбэ", "на Дамбасі", "Вони всі за русскій мірЪ. Як і савєцкіє.". Бездари, вам самим не стыдно так писать?
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25.04.2020 21:26 Відповісти
 
 