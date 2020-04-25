Пропагандисти РФ вимагають називати "корпуси Л/ДНР" "російською армією"

Російський терорист Олександр Жучковський відкритим текстом написав, що жодного "ополчення" на Донбасі не існує, і насправді бойовики "ДНР" - це російська армія.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував пост Жучковського, в якому той заявляє, що настав час попрощатися з "романтичним словом "ополчення" і почати називати речі своїми іменами.

"Навіть шкода вже медведчуківських приживалок. Вже і росіяни відкрито глумляться над їхньою брехнею про "внутрішній конфлікт", - написав Казанський у коментарі.

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