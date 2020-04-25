Пропагандисти РФ вимагають називати "корпуси Л/ДНР" "російською армією"
Російський терорист Олександр Жучковський відкритим текстом написав, що жодного "ополчення" на Донбасі не існує, і насправді бойовики "ДНР" - це російська армія.
Про це повідомляє журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
Він опублікував пост Жучковського, в якому той заявляє, що настав час попрощатися з "романтичним словом "ополчення" і почати називати речі своїми іменами.
"Навіть шкода вже медведчуківських приживалок. Вже і росіяни відкрито глумляться над їхньою брехнею про "внутрішній конфлікт", - написав Казанський у коментарі.
Топ коментарі
+59 cloud2009 #346452
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+34 Garry Grant
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+34 Андрей Стадник
показати весь коментар25.04.2020 09:36 Відповісти Посилання
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Але якщо твій висер по "сільному братіку" це щодо рашки - то ти, Антончіку, вже купа гнилого м'яса. Просто, поки ще не усвідомив цей факт. Скоро.
https://twitter.com/veraizmaylova41
https://twitter.com/veraizmaylova41 Вера Измайлова
https://twitter.com/veraizmaylova41 @veraizmaylova41
·https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1253849969066377224 5 ч
Село Озерки, Алтайский край. Отголоски гражданской войны в Украине, участником которой, как мы все знаем, Российская Федерация не является!
А ведь это не фейк...
Это действительно так
хатаконтора.
когда россия будет разрушена-планета Земля станет чище и безопасней
Знакомьтесь. Это самый разыскиваемый преступник в параше, обвиняется в пытках и убийствах федералов в Чечне - Арсе́ний Петро́вич Яценю́к.
В сентябре 2015 года председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что Яценюк в 1994-1995 годах воевал в Чечне против российских войскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1%D0%9A-81 [81] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-82 [82] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-83 [83] .
По имеющимся у нас сведениям, Арсений Яценюк в числе других активных участников УНА - УНСО в декабре 1995 года награждён высшей наградой Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение российских военнослужащих
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Бастрыкин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-84 [84]
27 марта 2017 года Есентукский районный суд РФ заочно арестовал Арсения Яценюка по делу об убийствах российских военнослужащих в Чечнеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-90 [90] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-91 [91] .
Русские буряты, перед прожаркой по-кобзоновски
("вы бурят - как я рад").
Але кошти та підтримка рассєянців вже не ті, не 14 та 15 рік, коли біля майже кожної станції масквабадському метро стояли палатки з лохотронщиками, яякі збирали "помАщь для народа бамбаса. протів кієвскай хунты. Ура-аяяя!"
зрозуміло, що більша частина грошей залишалась у лохотронщиків, більшість з них були самими бамбасцями та лугандонцями, влада москвабадська їх не розганяла, палатки стояли, масквачі подавали, кидали в ящики, але це було 5-6 років тому, а зараз рассєянцям, навіть масквабадцям не до лугандону та не до бамбасу, самим би вижити...
Такими повинно займатись СБУ, але думаю, що в Україні навіть кримінальна справа не порушена проти цієї сволоти та їй подібним, а воно ж агітувало вбивати українців та бомбити Київ та Львів, я вже не кажу про міжнародний розшук. А рассєянський слідком між іншим штампує карні справи проти українців кожного дня, автоматом...
.
г., жители города Сватово Луганской области устанавливают
блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и провокаций
сепаратистов с российским фaшиcтcким
тpиколoрoм: "На сегодня в самооборону
записались уже более 500 человек (население города Сватово составляет 19 тыс.
чел.). Это те люди, которые готовы с оружием в руках, или даже без него,
противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш город мы их не пропустим", - подчеркнул
Александр Давыденко. По его словам, в самооборону записываются представители
разных национальностей и профессий - русские, украинцы, армяне, азербайджанцы -
те сватовчане, которым небезразлично, что происходит в их родном городе:
http://www.obzor.com.ua/news/svatovo35177
Втім, якщо і далі бубочка єрмакуватиме - то навряд чи...
https://censor.net/video_news/3189738/vy_russkiyi_a_poshel_by_ty_nahyi_russkiyi_pojiloyi_moskvich_otvetil_korrespondentu_russkoyi_planetyБий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля