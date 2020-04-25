Три населенных пункта закрывают на въезд и выезд на Херсонщине. КАРТА

Из-за вспышки коронавируса на карантин до утра понедельника закрывают город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани. Жителей просят не паниковать и оставаться дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Уважаемые жители Херсонщины! Обращаем ваше внимание! Начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд", — сказано в сообщении.

В Олешках будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях и Левых Солонцах — по 2.

В населенных пунктах будут проводить дезинфекцию. Полицейские организуют круглосуточное патрулирование для контроля за тем, как граждане соблюдают каранти.

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"Просим местных жителей не паниковать, а прислушаться к советам и оставаться дома", — добавили в полиции.





