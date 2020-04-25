Три населенных пункта закрывают на въезд и выезд на Херсонщине. КАРТА
Из-за вспышки коронавируса на карантин до утра понедельника закрывают город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани. Жителей просят не паниковать и оставаться дома.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Уважаемые жители Херсонщины! Обращаем ваше внимание! Начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд", — сказано в сообщении.
В Олешках будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях и Левых Солонцах — по 2.
В населенных пунктах будут проводить дезинфекцию. Полицейские организуют круглосуточное патрулирование для контроля за тем, как граждане соблюдают каранти.
Читайте также: На утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека, - Минздрав
"Просим местных жителей не паниковать, а прислушаться к советам и оставаться дома", — добавили в полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Выбора то у тя всё равно нет: в магазине также имеют место быть недовольные жызнью грузчик Федя и уборщица Тамара. С чего вдруг уверенность, что у них слюны нет?
ЗЫ: чтото просёлков по карте ещё дофига осталось...
а) происхождение не от тракториста Васи
б) чистоту рук грузчика Феди
Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.
- окрім тупо заборон зелена влада, що живе на іншій планети, більше ні на що не здатна..