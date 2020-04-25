Три населені пункти закривають на в'їзд і виїзд на Херсонщині. КАРТА

Через спалах коронавірусу на карантин до ранку понеділка закривають місто Олешки, села Ліві Солонці та Малі Копані. Жителів просять не панікувати і залишатися вдома.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Шановні жителі Херсонщини! Звертаємо вашу увагу! З 13:00 25 квітня, і до 6:00 27 квітня місто Олешки і села Малі Копані та Ліві Солонці буде закрито на в'їзд та виїзд", - йдеться в повідомленні.

В Олешках буде встановлено 5 карантинних блокпостів, у Малих Копанях і Лівих Солонцях - по 2.

У населених пунктах проводитимуть дезінфекцію. Поліцейські організують цілодобове патрулювання для контролю за тим, як громадяни дотримуються карантину.

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"Просимо місцевих жителів не панікувати, а прислухатися до порад і залишатися вдома", - додали в поліції.





