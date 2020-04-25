Три населені пункти закривають на в'їзд і виїзд на Херсонщині. КАРТА
Через спалах коронавірусу на карантин до ранку понеділка закривають місто Олешки, села Ліві Солонці та Малі Копані. Жителів просять не панікувати і залишатися вдома.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
"Шановні жителі Херсонщини! Звертаємо вашу увагу! З 13:00 25 квітня, і до 6:00 27 квітня місто Олешки і села Малі Копані та Ліві Солонці буде закрито на в'їзд та виїзд", - йдеться в повідомленні.
В Олешках буде встановлено 5 карантинних блокпостів, у Малих Копанях і Лівих Солонцях - по 2.
У населених пунктах проводитимуть дезінфекцію. Поліцейські організують цілодобове патрулювання для контролю за тим, як громадяни дотримуються карантину.
"Просимо місцевих жителів не панікувати, а прислухатися до порад і залишатися вдома", - додали в поліції.
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Выбора то у тя всё равно нет: в магазине также имеют место быть недовольные жызнью грузчик Федя и уборщица Тамара. С чего вдруг уверенность, что у них слюны нет?
ЗЫ: чтото просёлков по карте ещё дофига осталось...
а) происхождение не от тракториста Васи
б) чистоту рук грузчика Феди
Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.
- окрім тупо заборон зелена влада, що живе на іншій планети, більше ні на що не здатна..