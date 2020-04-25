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Новини Коронавірус і карантин
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Три населені пункти закривають на в'їзд і виїзд на Херсонщині. КАРТА

Три населені пункти закривають на в'їзд і виїзд на Херсонщині. КАРТА

Через спалах коронавірусу на карантин до ранку понеділка закривають місто Олешки, села Ліві Солонці та Малі Копані. Жителів просять не панікувати і залишатися вдома.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Шановні жителі Херсонщини! Звертаємо вашу увагу! З 13:00 25 квітня, і до 6:00 27 квітня місто Олешки і села Малі Копані та Ліві Солонці буде закрито на в'їзд та виїзд", - йдеться в повідомленні.

В Олешках буде встановлено 5 карантинних блокпостів, у Малих Копанях і Лівих Солонцях - по 2.

У населених пунктах проводитимуть дезінфекцію. Поліцейські організують цілодобове патрулювання для контролю за тим, як громадяни дотримуються карантину.

Читайте також: На ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини, - МОЗ

"Просимо місцевих жителів не панікувати, а прислухатися до порад і залишатися вдома", - додали в поліції.

Три населені пункти закривають на вїзд і виїзд на Херсонщині 01
Три населені пункти закривають на вїзд і виїзд на Херсонщині 02
Три населені пункти закривають на вїзд і виїзд на Херсонщині 03

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15276) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Херсонська область (5880)


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Топ коментарі
+3
Херсонщина -овощная житница Украины.Сейчас время сбора ранних витаминов.А логистику власть профукала.Витамины не доходят до украинцев.Пора открывать рынки с соблюдением масочного режима.И надо расширять сеть киосков по микрорайонам ,работающим через окошко.А то Геня- сепар в Харькове вывел киоски дустом внутри микрорайонов.
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25.04.2020 12:11 Відповісти
+2
Аты фрухтыовощи с руками мой перед употребелением. Да и пока доедет оно с грядки то городских дней несколько пройдёт, такшта не дрейфь.

Выбора то у тя всё равно нет: в магазине также имеют место быть недовольные жызнью грузчик Федя и уборщица Тамара. С чего вдруг уверенность, что у них слюны нет?

ЗЫ: чтото просёлков по карте ещё дофига осталось...
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25.04.2020 12:38 Відповісти
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Херсонщина -овощная житница Украины.Сейчас время сбора ранних витаминов.А логистику власть профукала.Витамины не доходят до украинцев.Пора открывать рынки с соблюдением масочного режима.И надо расширять сеть киосков по микрорайонам ,работающим через окошко.А то Геня- сепар в Харькове вывел киоски дустом внутри микрорайонов.
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25.04.2020 12:11 Відповісти
Ага. А ты уверен что колхозница Дуня и тракторист Вася не плевали на пальцы, собирая и отгружая пучки салата?
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25.04.2020 12:33 Відповісти
Аты фрухтыовощи с руками мой перед употребелением. Да и пока доедет оно с грядки то городских дней несколько пройдёт, такшта не дрейфь.

Выбора то у тя всё равно нет: в магазине также имеют место быть недовольные жызнью грузчик Федя и уборщица Тамара. С чего вдруг уверенность, что у них слюны нет?

ЗЫ: чтото просёлков по карте ещё дофига осталось...
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25.04.2020 12:38 Відповісти
НЕ говори ерунды. Если можно отмыть помидор или зажарить кабачок, попробуй отмыть начисто листья салата и пучок укропа.
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25.04.2020 13:12 Відповісти
Тут панимаешь, абчом речь: салат и укроп из маркета не гарантирует:
а) происхождение не от тракториста Васи
б) чистоту рук грузчика Феди
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25.04.2020 13:21 Відповісти
Совершенно верно. Ещё вапросы?
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25.04.2020 14:48 Відповісти
Противотанковых рвов не забудте нарыть,идиоты.
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25.04.2020 12:12 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2F www.ukrstat.gov.ua

Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.
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25.04.2020 12:14 Відповісти
Глава Херсонской ОГА набрался смелости и рассказал, что в январе-феврале 2020 года атипичной пневмонией в области заболело более 2,7 тыс. человек и умерло более 60. А сколько еще "списали" га грипп и различные ОРВИ? Это и было начало эпидемии КОВИДа.
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25.04.2020 12:23 Відповісти
Чо́рні до́шки - адміністративно-репресивний засіб колективного покарання сільського населення, насамперед в Україні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] Режим «чорних дощок» став одним із механізмів Голодомору-геноциду: занесення за рішенням ЦК КПБУ обкомів та райкомів партії цілих районів, населених пунктів, колгоспів, сіль­ських рад на так звані «чорні дошки», означало бло­кування їх спецзагонами та військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, вилучення всіх продуктів харчування, заборону торгівлі.(вікі)

- окрім тупо заборон зелена влада, що живе на іншій планети, більше ні на що не здатна..
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25.04.2020 15:02 Відповісти
Не Олешки. Такого міста немає. Це Цюрупінськ.
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25.04.2020 15:37 Відповісти
Кацап, пошел на Куй. Он до большевистского переворота был Олешками, А то, что люмпен-долбоеПы переименовали его в честь тогдашнего Моторолы, так всем по барабану. Поняло ****** лесное??...
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25.04.2020 17:09 Відповісти
О, треба на компі карту "Візікома" зносити. Спокійніше, добродію.
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25.04.2020 20:37 Відповісти
Он уже четыре года как переименован)))
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26.04.2020 03:31 Відповісти
Цікаві часи: кацапи пишуть щирою, а патріоти - північно-казахським діалектом
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26.04.2020 22:04 Відповісти
Ну это для нас не новость)) Правда щира у них о Підлогу МакКартни очень часто спотыкается))) А так ничего)))
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27.04.2020 03:11 Відповісти
 
 