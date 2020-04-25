Оккупанты обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой, - Минобороны

С начала суток противник 7 раз нарушал режим тишины. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что основная огневая активность была зафиксирована в зоне действий оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, с начала суток велись обстрелы позиций ОС под Авдеевкой, где боевики вели огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм, а также из станковых и автоматических гранатометов.

Кроме того, из станкового противотанкового гранатомета были обстреляны защитники Павлополя.

Под Ореховым боевики применяли гранатометы СПГ и РПГ. Под Старогнатовкой велся огонь из автоматических гранатометов АГС.

Под Опытным применяли автоматические и станковые гранатометы.

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Украинские подразделения открывали огонь в ответ, используя дежурные огневые средства. Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.