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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой, - Минобороны

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой, - Минобороны

С начала суток противник 7 раз нарушал режим тишины. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что основная огневая активность была зафиксирована в зоне действий оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, с начала суток велись обстрелы позиций ОС под Авдеевкой, где боевики вели огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм, а также из станковых и автоматических гранатометов.

Кроме того, из станкового противотанкового гранатомета были обстреляны защитники Павлополя.

Под Ореховым боевики применяли гранатометы СПГ и РПГ. Под Старогнатовкой велся огонь из автоматических гранатометов АГС.

Под Опытным применяли автоматические и станковые гранатометы.

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Украинские подразделения открывали огонь в ответ, используя дежурные огневые средства. Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Автор: 

Минобороны (9423) обстрел (27860) операция Объединенных сил (6766)


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Как там Зе? Войну уже закончил? Поражаюсь наивности граждан. А если бы он сказал, что очистит всю чернобыльскую зону от радиции тоже бы поверили? Так войну закончить почти также сложно как и очистить зону. Во всяком случае видео, уступками врагам и болтовней карманных экспертов в соцсетях этого не сделать.
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25.04.2020 14:12 Ответить
А как?
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25.04.2020 14:15 Ответить
какам к верху
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25.04.2020 14:16 Ответить
к тебе подошел грабитель и требует от тебя кошелек...твои действия???, но чтоб кошелёк остался у тебя...бить его как ты понимаешь вроде как не по фен шую...(дам подсказку один х у й...придётся...)
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25.04.2020 14:19 Ответить
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1092
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25.04.2020 14:12 Ответить
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 18:21 Ответить
 
 