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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Авдіївки, - Міноборони

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Авдіївки, - Міноборони

Від початку доби противник 7 разів порушував режим тиші. Втрат серед захисників України немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Зазначається, що основна вогнева активність була зафіксована в зоні дій оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, від початку доби велися обстріли позицій ОС поблизу Авдіївки, де бойовики вели вогонь із мінометів калібрів 82 мм і 120 мм, а також зі станкових та автоматичних гранатометів.

Крім того, зі станкового протитанкового гранатомета було обстріляно захисників Павлополя.

Поблизу Оріхового бойовики застосовували гранатомети СПГ і РПГ. У районі Старогнатівки вівся вогонь з автоматичних гранатометів АГС.

Неподалік Опитного застосовували автоматичні та станкові гранатомети.

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Українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, використовуючи чергові вогневі засоби. Втрат унаслідок обстрілів серед українських військовослужбовців немає.

Автор: 

Міноборони (7478) обстріл (29195) операція Об’єднаних сил (6725)


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Как там Зе? Войну уже закончил? Поражаюсь наивности граждан. А если бы он сказал, что очистит всю чернобыльскую зону от радиции тоже бы поверили? Так войну закончить почти также сложно как и очистить зону. Во всяком случае видео, уступками врагам и болтовней карманных экспертов в соцсетях этого не сделать.
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25.04.2020 14:12 Відповісти
А как?
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25.04.2020 14:15 Відповісти
какам к верху
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25.04.2020 14:16 Відповісти
к тебе подошел грабитель и требует от тебя кошелек...твои действия???, но чтоб кошелёк остался у тебя...бить его как ты понимаешь вроде как не по фен шую...(дам подсказку один х у й...придётся...)
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25.04.2020 14:19 Відповісти
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1092
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25.04.2020 14:12 Відповісти
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 18:21 Відповісти
 
 