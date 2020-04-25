Окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Авдіївки, - Міноборони

Від початку доби противник 7 разів порушував режим тиші. Втрат серед захисників України немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Зазначається, що основна вогнева активність була зафіксована в зоні дій оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, від початку доби велися обстріли позицій ОС поблизу Авдіївки, де бойовики вели вогонь із мінометів калібрів 82 мм і 120 мм, а також зі станкових та автоматичних гранатометів.

Крім того, зі станкового протитанкового гранатомета було обстріляно захисників Павлополя.

Поблизу Оріхового бойовики застосовували гранатомети СПГ і РПГ. У районі Старогнатівки вівся вогонь з автоматичних гранатометів АГС.

Неподалік Опитного застосовували автоматичні та станкові гранатомети.

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Українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, використовуючи чергові вогневі засоби. Втрат унаслідок обстрілів серед українських військовослужбовців немає.