Переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения, - ВОЗ

Выздоровление пациента от коронавирусной болезни COVID-19 не ограждает его от повторного заражения. Пока нет доказательств, чтобы утверждать, что у тех, кто переболел коронавирусной болезнью, обязательно возникает иммунитет.

Об этом заявляют во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Всемирная организация здравоохранения утверждает, что пока нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения", - говорится в сообщении.

В ВОЗ призвали людей, полагающих, что обладают иммунитетом к коронавирусу, поскольку уже переболели им, не игнорировать рекомендации в области общественного здравоохранения.

Существует мнение, что люди, которые преодолели коронавирус, могут вырабатывать антитела, способные обезвреживать вирус, таким образом предотвращая повторное заражение.

Тестирование на антитела с целью выявить, был ли у человека в прошлом коронавирус, пока считается одним из факторов на пути к выходу из карантина. Впрочем, считают в ВОЗ, антитела не защищают от нового заражения.

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