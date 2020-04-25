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Новости Коронавирус и карантин
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Переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения, - ВОЗ

Переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения, - ВОЗ

Выздоровление пациента от коронавирусной болезни COVID-19 не ограждает его от повторного заражения. Пока нет доказательств, чтобы утверждать, что у тех, кто переболел коронавирусной болезнью, обязательно возникает иммунитет.

Об этом заявляют во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Всемирная организация здравоохранения утверждает, что пока нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения", - говорится в сообщении.

В ВОЗ призвали людей, полагающих, что обладают иммунитетом к коронавирусу, поскольку уже переболели им, не игнорировать рекомендации в области общественного здравоохранения.

Существует мнение, что люди, которые преодолели коронавирус, могут вырабатывать антитела, способные обезвреживать вирус, таким образом предотвращая повторное заражение.

Тестирование на антитела с целью выявить, был ли у человека в прошлом коронавирус, пока считается одним из факторов на пути к выходу из карантина. Впрочем, считают в ВОЗ, антитела не защищают от нового заражения.

Читайте также: Ослабление карантина не означает, что угроза миновала. Нас ждут новые стандарты жизни, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Такая дрянь просто не могла появится сама. Ищите кацапское рыло. Оно там по любому.
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25.04.2020 14:51 Ответить
+18
Про це китайці ще три місяці тому заявили. Нє, реально- толерантність як вона є- призначити головою ВОЗ ефіопа-комуніста з IQ 60, котрий ще вчора вмивався сеччю з-під корови.
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25.04.2020 14:51 Ответить
+17
Мои знакомые... ну, в общем, работают в одной стране по линии ООН, так они еще при избрании этой обезьяны главой ВОЗ говорили: за этим эфиопом Гебреисусом стоит Китай, обезьяна замешана в ряде коррупционных скандалов (помогал "осваивать" финансирование ООН, в результате проекты увеличивали стоимость в несколько раз!), а позже, когда ВОЗ никак не признавала к-вирус и лавинообразные процессы вспышки эпидемии в Ухани, уже не сомневались: ВОЗ кончилась. Ну и еще много ФАКТОВ не для печати. Та же ООН, как и ВОЗ погрязла в коррупции. И всё подлое и гадкое, что происходит в этих некогда серьезных организациях, идут из одной "миролюбивой страны", именуемой Мокшандия и Унитазия.
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25.04.2020 14:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Швабра тоже иногда выстреливает.
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25.04.2020 14:49 Ответить
Идите на Куй со своим карантином.
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25.04.2020 14:51 Ответить
Про це китайці ще три місяці тому заявили. Нє, реально- толерантність як вона є- призначити головою ВОЗ ефіопа-комуніста з IQ 60, котрий ще вчора вмивався сеччю з-під корови.
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25.04.2020 14:51 Ответить
Мои знакомые... ну, в общем, работают в одной стране по линии ООН, так они еще при избрании этой обезьяны главой ВОЗ говорили: за этим эфиопом Гебреисусом стоит Китай, обезьяна замешана в ряде коррупционных скандалов (помогал "осваивать" финансирование ООН, в результате проекты увеличивали стоимость в несколько раз!), а позже, когда ВОЗ никак не признавала к-вирус и лавинообразные процессы вспышки эпидемии в Ухани, уже не сомневались: ВОЗ кончилась. Ну и еще много ФАКТОВ не для печати. Та же ООН, как и ВОЗ погрязла в коррупции. И всё подлое и гадкое, что происходит в этих некогда серьезных организациях, идут из одной "миролюбивой страны", именуемой Мокшандия и Унитазия.
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25.04.2020 14:59 Ответить
Воистину. Из унитазии.
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25.04.2020 15:01 Ответить
Перетворили ВОЗ на лавку по розпилу шрошви й ляпанью ідиотів!!! Нічого корисного ....
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25.04.2020 15:11 Ответить
Такая дрянь просто не могла появится сама. Ищите кацапское рыло. Оно там по любому.
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25.04.2020 14:51 Ответить
100%.
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25.04.2020 14:53 Ответить
Вполне вероятная версия. В кремле подумали и решили что если мы не сможем догнать цивилизованный мир никогда, то давайте опустим этот мир до нашего уровня.В итоге хаос, кризис и всебщее мировое обнищание.
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25.04.2020 14:59 Ответить
Намного вероятнее, что кацапские рукожопы случайно разбили пробирку с Ковид 19, которую они сами разработали. Гугли, Взрыв лаборатории в Новосибирске 17 сентября 2019г. Там как раз была китайская делегация, которая потом улетела прямым рейсом в Ухань. Это факты и ничего более. Сказки про заразных летучих мышей для дураков. Вопрос только: зачем покрывать этих моральных уродов?:
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25.04.2020 15:13 Ответить
Эта лаборатория первая в рашке разработала тест на ковид 19. Образцы крови возили для теста самолетом из Москвы в Новосибирск. Это факты. Подозреваю, что ученые-преступники из лаборатории, обосравшись сказали путину, что ничего страшного нет, что бы их не казнили, пуйло поверил, этим поясняется наплевательское отношение к вирусу у русского правительства первое время. Теперь, когда все стало очевидно, путин закрылся в бункере.
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25.04.2020 15:35 Ответить
Нужно стучать ядерной дубиной в окно этим уродам с требованием выдать всему миру первичный штамм. Как наказывать потом разберемся, главное сейчас вакцина.
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25.04.2020 15:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_w7SAeNcXA8 Взрыв в центре вирусологии «Вектор»: все подробности - версия российских СМИ
Как это было на самом деле, или почему много случаев заболеваний пневмонией началось после взрыва на Векторе и именно в Новосибирске
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25.04.2020 15:57 Ответить
А теперь русские множат инфу про секретные лаборатории США в Украине. Это просто де жа вю. Помните боинг?
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25.04.2020 16:05 Ответить
Да. Их же поговорка верна и в этом случае: "На воре шапка горит".
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25.04.2020 16:08 Ответить
Как вам мотивация?: Вирус скроет все военные преступления пуйла по всему миру, на фоне пандемии и миллионы трупов похоронят все судебные дела против него. Дела уйдут в небытие. А если получится создать лекарство в лаборатории, которая, вероятно и создала ковид 19, тогда пуйло вместо мирового изгоя превратится в мирового спасителя. Неплохой бизнес план. Для Сатаны. Или может я псих? Скажите?
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25.04.2020 19:25 Ответить
Насколько я знаю, у г-на Путина нет стиля уклонения от вопросов и проблем, и эта операция прикрытия ему не нужна.
Он самодостаточный человек, в руках которого сосредоточена огромная власть и сила. Его беда, что он не созидатель, он заточен на функции "охранять; оберегать; выявлять угрозы и обезвреживать их"; он не способен правильно мотивировать людей, у него один рычаг - дать возможность вору самому зарабатывать, но и оставаться зависимым от воли барина (т.е.не мешать воровать и одновременно держать вора на коротком поводке - стиль работы КГБ с агентами). Он не способен собрать вокруг себя единомышленников (воры - не в счет!) и сильных, творческих личностей, способных на генерацию сильных идей, рассчитанных на десятилетия (столетия?), даже просто потому, что умные, творческие люди быстро понимают эту серость; за г-ном Путиным нет никакой идеи, объединяющей нацию (все эти "деды воевали", "можем повторить" - глаголы давно прошедшего времени). Да и вообще, г-н Путин это персонаж из прошлого. Он - труп. Ему нечего оставить в наследство - ни творчества; ни мыслей; ни дел (то, что он натворил, будут вызывать стыд и ненависть у будущих поколений).
И все разговоры о "сильной", о "единой" России всего лишь мифологические сюжеты, в которые верят лишь идиоты. Умные и способные сваливают из этого поганого, ублюдочного недогосударства и расползаются по всему миру, чтобы сохранить себя и будущее своих детей.
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25.04.2020 19:54 Ответить
Пазл потихоньку складывается. Его, так называемого г-на путина цель ассимилировать Украину в свои безграничные просторы. Ковид был случайной ошибкой, как непредумышленное убийство за рулем по пьяни, вот только цена ошибки миллионы жизней и падение экономики целой Планеты. Поэтому критически важно отстранить этого ... как его... человека пу от управления, пока этот отморозок не утворил похуже делов. Пора запускать дроны и искать этого ублюдка. ИМХО.
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25.04.2020 20:11 Ответить
Думаю, все еще запутаннее. Некая американская лаборатория (коих великое множество), работавшая на одну из спецслужб, заказала (за оплату) в лаборатории Ухани исследования к-вируса на предмет возможности передачи его от редких животных для невозможности в дальнейшем его идентификации. Среди прочей живности, это были летучие мыши с местом обитания ой как далеко от Ухани. Исследования шли успешно, генетически модифицированных версий также было немало, тесты проводились, подопытных животных, зараженных вирусами, сжигали в крематории при лаборатории. Но что-то пошло не так...
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25.04.2020 15:52 Ответить
Вся информация взята из открытых источников. Любые совпадения не случайны,
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25.04.2020 15:58 Ответить
У амеров нет мотива выпускать такую дрянь в воздух, и ни у кого нет. Но вспоминаем, у кого есть возможность и кто у нас в мире главный рукожоп? Ответ очевиден.
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25.04.2020 16:10 Ответить
А амеры и ни при чем. Им были важны результаты исследований, в т.ч. и возможные способы защиты от такой гадости. Но настоящих целей мы никогда не узнаем.
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25.04.2020 16:12 Ответить
Правда в том, что целей нет. Это рукожопость. Да! разработали. Да! выпустили случайно. Но у кацапской поганой душенки не хватит мужества признать это. Они скорее пустят под откос Планету, ради своего мнимого величия. В этом проблема. Возможно нефтяные котировки один из способов принудить их к сотрудничеству. Но мир недооценивает отмороженность русских. Видимо они сами, своими руками из жопы, хотят создать лекарство с целью заработать много денег и власти. Ничтожный народец. Даже на грани вымирания думают о прибыли.
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25.04.2020 16:23 Ответить
Намного хуже, если это спланированная акция по атаке на человечество. Надеюсь пуйло не настолько безумен и его есть кому остановить. То что он отморозок сомнений нет, но даже не представляю мотивы существа способного целенаправленно выпустить такой вирус и на что он еще способен. Уверен, что в секретных лабораториях рахи полно вирусов, спосбных уничтожить нас как вид. Не пора ли им заняться по серьезному?
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25.04.2020 16:41 Ответить
Китайское рыло скоерй надо искать.
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25.04.2020 15:02 Ответить
мне тоже кажется, что это месть китайцев. Трамп объявил им торговую войну и получил смертоносный штамм. В самом Китае ситуация была несколько иная. Все наши, вернувшиеся из Китая, здоровы, и ЕС или США - больны. Но сами китайцы конечно же такого бы не додумались. Им помогли определенные глобалисткие силы.
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25.04.2020 15:08 Ответить
Штам найбільш косить людей з 2-ю групою крові.Типова азійська 3-я. Катсаби ,до останнього часу імпортують в Китай,своїх хворих.Китайці,їх відловлюють...
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25.04.2020 15:16 Ответить
А вторая группа у кого больше встречается?
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25.04.2020 16:06 Ответить
Вирус избирателен по паспорту? Версия интересная. Даже круче чем по расе.
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25.04.2020 15:19 Ответить
при чем здесь паспорт и раса? этот вирус ведет себя неестественно. по законам природы он должен ослабевать, и в Европу и Штаты придти уже не таким сильным. Но мы видим обратную картину. Китай на коне, типа справились, что будет с Европой и Штатами пока не ясно. И еще момент: у меня несколько знакомых ишачат в северной Италии, так они говорят, что перед началом итальянской эпидемии в Милане шли модные показы, на которые всегда съезжается куча китайцев. Они воруют идеи. И, возможно, тогда и запустили что-то. Италия - горячий сторонник торговой войны с Китаем. Если раньше китайцы считались с Италией, то в последнее время стали вытеснять их, открывать чисто китайские предприятия, но идеи продолжают воровать. Так что Саакашвили дело говорит насчет итальянских производителей, которые скоро наверное вообще уйдут из Китая. Нужно создавать условия для того, чтобы они разместили свои обувные и мебельные, швейные фабрики в Украине. Но это вряд ли получится из-за политики.
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25.04.2020 16:44 Ответить
А така ,як катсаби ..., могла
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25.04.2020 15:12 Ответить
Ну, раньше общественность на Западе тоже терзали смутніе сомненья (с). Обратите внимание на список подозреваемых. Ну, и еще одно. ***** приментило, для убийств в других сранах 1. Радиацию 2. Химическое оружие - остается только биологическое. Оно у ***** есть, а моральных барьеров - нет.
1977-1978 Russian flu[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Influenza_A_virus_subtype_H1N1&action=edit&section=5 edit ]
The 1977-1978 Russian flu https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic epidemic was caused by strain Influenza A/USSR/90/77 (H1N1). It infected mostly children and young adults under 23; because a similar strain was prevalent in 1947-57, most adults had substantial immunity. Because of a striking similarity in the viral RNA of both strains - one which is unlikely to appear in nature due to https://en.wikipedia.org/wiki/Antigenic_drift antigenic drift - it was speculated that the later outbreak was due to a laboratory incident in Russia or Northern China, though this was denied by scientists in those countries.https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-15 [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-16 [16] https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-17 [17] . Later analysis found that the re-emergent strain had been circulating for approximately one year before it was detected in China and Russiahttps://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-18 [18] . The virus was included in the 1978-79 https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_vaccine influenza vaccine .https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-19 [19] https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-20 [20] https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-21 [21] https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-22 [22]
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25.04.2020 16:04 Ответить
***** краще всих знає хто "нє забалєєт"...
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25.04.2020 14:52 Ответить
смерть не гарантує, що ви не помрете знову
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25.04.2020 14:53 Ответить
бутус, мож хватит панику разгонять?
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25.04.2020 14:53 Ответить
Ну, тут вопрос не такой уж и простой, Оззи...
Ті, хто перехворів на COVID-19, не захищені від повторного інфікування, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5341
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25.04.2020 16:25 Ответить
так вот откуда вирус!
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25.04.2020 16:28 Ответить
То есть маски и тотальный карантин форевер?
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25.04.2020 14:53 Ответить
Конечно. Не получилось сто лет назад с помощью Троцкого - вот очередная попытка.
Очень упорные парни. Как клопы.
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25.04.2020 15:01 Ответить
это их мечта. на практике же... их просто пошлют. я вот сейчас наблюдаю реальное отношение людей к дурантину... люди его потихоньку шлют подальше... нет всеобщего согласия в обществе, что это правильная вещь. скорее есть согласие, что это идиотизм несусветный.
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25.04.2020 15:04 Ответить
Давно пора, учитывая все те прочие ОРВИ, которыми люди болеют по несколько раз в году.
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25.04.2020 17:08 Ответить
Во как отрабатывают бабки.
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25.04.2020 15:00 Ответить
переболевшие гриппом не защищены от повторного заболевания...
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25.04.2020 15:05 Ответить
Бойтесь люди это уже навсегда.
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25.04.2020 15:05 Ответить
Ну да.
До первого выстрела.
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25.04.2020 15:08 Ответить
Что-то мне подсказывает, - проведи нынешними "тездами" исследование 100% населения планеты, обнаружили бы корону у 98%...
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25.04.2020 15:07 Ответить
В статье сказано, что нет доказательств, что появляется иммунитет. Ну так нет доказательств, что и не появляется.
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25.04.2020 15:09 Ответить
Это и вовсе дерьмово! Не-на-ви-жу ипаный вирус.
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25.04.2020 15:12 Ответить
Думаю, брешуть. Щоб в народу карантинна дисципліна та масочний режим не зникали.
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25.04.2020 15:34 Ответить
Это явно вирус искусственного происхождения. Такого еще не бывало, чтобы иммунитет не вырабатывался. И, возможно, полного излечения нет. Этот как при ВИЧ. Не случайно ВИЧ и корона так похожи структурно. Такой же колобок с присосками. Прямо родственники. Переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9783
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25.04.2020 15:13 Ответить
Переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5619
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25.04.2020 15:19 Ответить
Из этого ковида торчит рука кремля.только они могут создать биологическое оружие.не создав при этом антидота.да еще и умудриться потерять контроль над этой хренью.
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25.04.2020 15:22 Ответить
Как бы там не было, но Китай сейчас нехило зарабатывает на всех этих предметах по защите от вируса. Повязки, плащи и т.д. вывозят оттуда сотнями тонн.
Удружили людям этот вирус и давай на этом зарабатывать
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25.04.2020 15:23 Ответить
та да...остановили всю остальную промышленность,в том числе высокотехнологичную,с высокой добавленной стоимостью (бо покупателей уменьшилось в разы,люди другим заняты) и всем китаем маски шьют .такие бредни в китайской голове вряд ли возникнут,только в кацапской.
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25.04.2020 15:34 Ответить
А как тело убивает вирус если не антителами? ВОЗ мутит панику. Трамп правильно сделал, что послал их.
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25.04.2020 15:27 Ответить
Нужно не просто послать, а расформировать.
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25.04.2020 15:30 Ответить
І кота їхнього повісимо.
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25.04.2020 15:36 Ответить
Вы гриппом сколько раз болели?
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25.04.2020 16:26 Ответить
Так и гриппом люди болеют за жизнь не один раз ) Вирусы-то мутируют не зря )
Ох уж этот ВОЗ... Разогнать нафиг.
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25.04.2020 15:31 Ответить
нутак зараза не природная, но китайцы полюбому придумают что то повеселее, компартия так сказать, а кругом враги.
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25.04.2020 15:37 Ответить
ВОЗ - зброд шарлатанів!
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25.04.2020 15:39 Ответить
настоящі дартаньяни не носять намордники
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25.04.2020 15:55 Ответить
Прально трампушка этих дармоедов, наевших себе дупы на нехилых зп, финансировпния лишил. Нахер они вообще нужны сидеть там " умничать".
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25.04.2020 15:42 Ответить
Неплохо, но помнится стоимость ПЦРа где то 250 гривандосов??? Как ни странно, а только мониторинг пульсоксиметром уровня кислорода в крови даст точную картину безсимптомных заболевших. Разумеется температурный скрининг тоже неплохо, определённый процент он все таки отсеивает.
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25.04.2020 15:54 Ответить
На мокшадії на корону залетів дапутат госдури і пропогандон і комуняка калашніков . А десь на днях був на ток-шоу. Невже кацапи закриють на обсервацію всіх цих ********** і словїних помийок?
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25.04.2020 15:58 Ответить
по версіїї ВООЗ віруса здолав не іммунітет виздоровіших, а вірус сам-по-собі здох
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25.04.2020 16:02 Ответить
Врачи заметили странные симптомы у пожилых пациентов с коронавирусом

Они нетипичны для COVID-19.

https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo https://pluso.ru/

Люди преклонного возраста, https://charter97.org/ru/news/hottopic/covid-19 заболевшие Covid-19 , демонстрируют нетипичные симптомы, что затрудняет усилия врачей по своевременному и надлежащему лечению. Об этом сообщает https://edition.cnn.com/2020/04/23/health/seniors-elderly-coronavirus-symptoms-wellness-partner/index.html CNN .

Среди симптомов Covid-19 обычно выделяют три основных: это лихорадка, кашель и одышка. Однако люди старшего поколения - возрастная группа, наиболее подверженная риску тяжелых осложнений или смерти от коронавируса - могут не иметь ни одного из этих симптомов.
По словам Камил Воган, главы отдела гериатрии и геронтологии Университета Эмори, вместо этого пожилые люди на ранней стадии заболевания могут спать больше обычного или потерять аппетит. Они могут казаться «необычайно апатичными», терять ориентацию в пространстве, испытывать головокружение и падать. Иногда они просто перестают говорить.
Доктор Джозеф Оусландер, профессор гериатрической медицины Медицинского колледжа Шмидта (Университет Флориды), объяснил, что с возрастом способность организма давать иммунный ответ может притупиться, поэтому температура у него может не подниматься.
Доктор Сэм Торбати, глава отделения неотложной помощи в Медицинском центре Седарс-Синай, заявил, что слабость, обезвоживание, дезориентация и неспособность говорить являются следствием воздействия коронавируса на центральную нервную систему.
У некоторых пожилых пациентов коронавирус вызывает тошноту, рвоту и диарею, но без лихорадки, кашля и одышки.
Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что почти 60 процентов пациентов с коронавирусом на время болезни перестают чувствовать запахи и вкусы.
По данным китайских исследователей, среди симптомов коронавируса в Ухане чаще всего встречалась лихорадка, одышка/затрудненное дыхание и повышенная утомляемость.

https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo
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25.04.2020 16:54 Ответить
бла-бла-бла - жодного доказу що ці атипові симптоми саме від коронавірусу
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25.04.2020 19:07 Ответить
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25.04.2020 23:17 Ответить
В комментариях просто праздник конспирологов и вирусологов любителей.
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25.04.2020 16:15 Ответить
Тоді все ВОЗ перестати триндіти і в лабораторії щоб на них цілодобово тестували вакцини.На таке Трамп кошти дасть.
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25.04.2020 16:22 Ответить
есть один вопрос, который пока все оставляют в тени и он не сильно то и всплывает. каковы последствия будут у тех, кто переболеет, по истечении определённого периода времени? не краткосрочного. почему ***** пошёл на колоссальные идеологические и экономические потери? бабы не нарожают? не пострадает ли у переболевших репродуктивного возраста, репродуктивная функция? единственное, что может пугать *****.
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25.04.2020 16:41 Ответить
дійсно..алкоголізм і наркоманія у рашці дуже поширені.

але Ху№ло зреагувало на Ковід.
думаю,йому пояснили наслідки
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25.04.2020 16:57 Ответить
Ідіот!!!!
Якби в природі не було імунітету в перехворівших якимось вірусом, то віруси знищили б все живе в природі!
Що воно закінчувало за навчзаклад, якийсь культіваторний коледж!
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25.04.2020 16:46 Ответить
Прізвище у нього красномовне -шідєус -хуцпогнєус! Чим далі ******* тим більше видно його тупість ,ну все як у зеленої шмарклі!
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25.04.2020 18:08 Ответить
"Не защищены" или "нет доказательств" ?????
Мастера заголовка сраные
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25.04.2020 16:49 Ответить
Якщо організм не виробляє антитіла то яким чином людина виздоровлює?..Хто чи що перемагає вірус?..
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25.04.2020 17:21 Ответить
а може організм до нього пристосовується і стає носієм,актива форма хвороби переходить в нативну.
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25.04.2020 18:13 Ответить
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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25.04.2020 17:22 Ответить
на удивление, дональдушка в этом вопросе оказался впереди планеты всей, послав наВОЗ в далекие края. приняв, по моему, одно из его очень редких верных решений.
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25.04.2020 20:10 Ответить
Трамп , пора тим довбодятлам краник з доларами перекривати, невідпрацьовують. ВООЗіки-теоретики.
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25.04.2020 20:14 Ответить
Ті, хто перехворів на COVID-19, не захищені від повторного інфікування, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6214
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25.04.2020 21:30 Ответить
Этой распиской на принудительную обсервацию людей заставляют принимать назначенные лекарства безоговорочно какие и лишают права контактировать со СМИ. И плевать ВОЗ хотело на все Международные Конвенции вместе взятые.
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25.04.2020 21:34 Ответить
 
 