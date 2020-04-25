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Новости Коронавирус и карантин
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Вторая смерть от COVID-19 зафиксирована на Николаевщине

Вторая смерть от COVID-19 зафиксирована на Николаевщине

В Николаевской области число летальных случаев заболевших COVID-19 увеличилось до двух.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Николаевская облгосадминистрация.

"Умер житель села Прибужье Домановского района в возрасте 73 лет, который был госпитализирован 18.04.2020 в "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19", - говорится в сообщении.

В Николаевской области по состоянию на утро 25 апреля зафиксировано 103 случая заболевания COVID-19.

Напомним, что Николаевская область стала последней в Украине, где были диагностированы первые случаи заболевания COVID-19.

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Вторая смерть от COVID-19 зафиксирована на Николаевщине 01

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Скільки сьогодні вмерло від туберкульозу,від наркотиків,від дебільної влади?
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25.04.2020 15:50 Ответить
https://4studio.com.ua/novyny/medychne-smittya-zi-lvova-znajshly-na-hmelnychchyni-politsiya-vidkryla-kryminal/ Медичне сміття зі Львова знайшли на Хмельниччині: поліція відкрила кримінал https://4studio.com.ua/novyny/medychne-smittya-zi-lvova-znajshly-na-hmelnychchyni-politsiya-vidkryla-kryminal/
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25.04.2020 15:51 Ответить
Еле -еле натянули второй диагноз под короновирус! Да сто тыс. дешевле было вылечить, чем валить экономику всей страны! Шестаки массонского ложа!
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25.04.2020 16:17 Ответить
Я в цьому більш ніж впевнений. Так мені ніхто не вірить.
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25.04.2020 17:49 Ответить
Не переживай! Исторически толпа не верит тому кому надо и верит тому кому не надо! Самому Иисусу не поверили! Мне жена и дочери не верят, хотя по медицинским вопросам никогда не ошибался...
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25.04.2020 17:57 Ответить
Та ж сама ситуація. Я їм, мовляв, вірус можливо і є, але не більше, чим звичайний грип, та пневмонія. Усе інше - комусь потрібній ХАОС на "підлом" Світової економіки.
Так не вірять ніхто.
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25.04.2020 19:05 Ответить
"зльіе люди не разумеют справедливости" (с)
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26.04.2020 00:23 Ответить
проще изолировать один дом с больными, чем на все село карантин: что в Семеновке, что в Вороновке, только тогда финансирования не будет на борьбу
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26.04.2020 00:26 Ответить
 
 