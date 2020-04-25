Вторая смерть от COVID-19 зафиксирована на Николаевщине

В Николаевской области число летальных случаев заболевших COVID-19 увеличилось до двух.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Николаевская облгосадминистрация.

"Умер житель села Прибужье Домановского района в возрасте 73 лет, который был госпитализирован 18.04.2020 в "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19", - говорится в сообщении.

В Николаевской области по состоянию на утро 25 апреля зафиксировано 103 случая заболевания COVID-19.

Напомним, что Николаевская область стала последней в Украине, где были диагностированы первые случаи заболевания COVID-19.

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