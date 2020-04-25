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Новини Коронавірус і карантин
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Другу смерть від COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині

Другу смерть від COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині

У Миколаївській області кількість летальних випадків хворих на COVID-19 збільшилася до двох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Миколаївська облдержадміністрація.

"Помер 73-річний житель села Прибужжя Доманівського району, якого було госпіталізовано 18.04.2020 року в Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У Миколаївській області станом на ранок 25 квітня зафіксовано 103 випадки захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, що Миколаївська область стала останньою в Україні, де було діагностовано перші випадки захворювання на COVID-19.

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Другу смерть від COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині 01

Автор: 

карантин (18172) Миколаївська область (2297) смерть (6778) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Скільки сьогодні вмерло від туберкульозу,від наркотиків,від дебільної влади?
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25.04.2020 15:50 Відповісти
https://4studio.com.ua/novyny/medychne-smittya-zi-lvova-znajshly-na-hmelnychchyni-politsiya-vidkryla-kryminal/ Медичне сміття зі Львова знайшли на Хмельниччині: поліція відкрила кримінал https://4studio.com.ua/novyny/medychne-smittya-zi-lvova-znajshly-na-hmelnychchyni-politsiya-vidkryla-kryminal/
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25.04.2020 15:51 Відповісти
Еле -еле натянули второй диагноз под короновирус! Да сто тыс. дешевле было вылечить, чем валить экономику всей страны! Шестаки массонского ложа!
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25.04.2020 16:17 Відповісти
Я в цьому більш ніж впевнений. Так мені ніхто не вірить.
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25.04.2020 17:49 Відповісти
Не переживай! Исторически толпа не верит тому кому надо и верит тому кому не надо! Самому Иисусу не поверили! Мне жена и дочери не верят, хотя по медицинским вопросам никогда не ошибался...
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25.04.2020 17:57 Відповісти
Та ж сама ситуація. Я їм, мовляв, вірус можливо і є, але не більше, чим звичайний грип, та пневмонія. Усе інше - комусь потрібній ХАОС на "підлом" Світової економіки.
Так не вірять ніхто.
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25.04.2020 19:05 Відповісти
"зльіе люди не разумеют справедливости" (с)
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26.04.2020 00:23 Відповісти
проще изолировать один дом с больными, чем на все село карантин: что в Семеновке, что в Вороновке, только тогда финансирования не будет на борьбу
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26.04.2020 00:26 Відповісти
 
 