Другу смерть від COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині

У Миколаївській області кількість летальних випадків хворих на COVID-19 збільшилася до двох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Миколаївська облдержадміністрація.

"Помер 73-річний житель села Прибужжя Доманівського району, якого було госпіталізовано 18.04.2020 року в Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У Миколаївській області станом на ранок 25 квітня зафіксовано 103 випадки захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, що Миколаївська область стала останньою в Україні, де було діагностовано перші випадки захворювання на COVID-19.

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