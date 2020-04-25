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Другу смерть від COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині
У Миколаївській області кількість летальних випадків хворих на COVID-19 збільшилася до двох.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Миколаївська облдержадміністрація.
"Помер 73-річний житель села Прибужжя Доманівського району, якого було госпіталізовано 18.04.2020 року в Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19", - йдеться в повідомленні.
У Миколаївській області станом на ранок 25 квітня зафіксовано 103 випадки захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, що Миколаївська область стала останньою в Україні, де було діагностовано перші випадки захворювання на COVID-19.
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