Раненым бойцам 74 ОРБ нужна помощь, - волонтер Дмитрова
Волонтер опубликовала номера карт защитников Украины, которые нуждаются в помощи.
Об этом Юлия Дмитрова написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"ВНИМАНИЕ!
Бойцам 74 ОРБ нужна наша помощь. Ребят были ранены в результате вражеского обстрела вблизи с. Славное (Донецкое направление)", — написала она.
Реквизиты для помощи:
4149 4991 1167 2158 Кравчук С.В.
4731 2191 0649 8938 Борцов Д.С.
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скорейшего вам выздоровления, дорогие вы наши защитники
Перевод пішов, хоча цей перевод є ГАНЬБОЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ !