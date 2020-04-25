Раненым бойцам 74 ОРБ нужна помощь, - волонтер Дмитрова

Волонтер опубликовала номера карт защитников Украины, которые нуждаются в помощи.

Об этом Юлия Дмитрова написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ!

Бойцам 74 ОРБ нужна наша помощь. Ребят были ранены в результате вражеского обстрела вблизи с. Славное (Донецкое направление)", — написала она.

Реквизиты для помощи:

4149 4991 1167 2158 Кравчук С.В.

4731 2191 0649 8938 Борцов Д.С.

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