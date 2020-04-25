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Новости Агрессия России против Украины
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Раненым бойцам 74 ОРБ нужна помощь, - волонтер Дмитрова

Раненым бойцам 74 ОРБ нужна помощь, - волонтер Дмитрова

Волонтер опубликовала номера карт защитников Украины, которые нуждаются в помощи.

Об этом Юлия Дмитрова написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ!

Бойцам 74 ОРБ нужна наша помощь. Ребят были ранены в результате вражеского обстрела вблизи с. Славное (Донецкое направление)", — написала она.

Реквизиты для помощи:

4149 4991 1167 2158 Кравчук С.В.

4731 2191 0649 8938 Борцов Д.С.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца

Раненым бойцам 74 ОРБ нужна помощь, - волонтер Дмитрова 01

Раненым бойцам 74 ОРБ нужна помощь, - волонтер Дмитрова 02
Раненым бойцам 74 ОРБ нужна помощь, - волонтер Дмитрова 03

Автор: 

помощь (7878) ранение (3396) военнослужащие (6183)


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Мир в глазах он видит...
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25.04.2020 16:27 Ответить
то, куда он смотрел путену, был совсем не глаз...
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25.04.2020 17:49 Ответить
страшные кадры
скорейшего вам выздоровления, дорогие вы наши защитники
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25.04.2020 17:37 Ответить
АГОВ ВЛАДА!!!!! ВИ де!!!ви ж його не посилали. А як хочеться послати вас
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25.04.2020 17:53 Ответить
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 18:15 Ответить
В самых задроченных бандах и то есть свои "лепилы", а это полный ПЭ, это же не государство а ******. Волонтеры это те, кто от нехрен делать помогает, а не выполняет роль государства. Реквезиты допомоги, это реквезиты позора...
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25.04.2020 20:19 Ответить
это та часть шо рядом с 25кой днепр
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26.04.2020 00:06 Ответить
Видужуйте, хлопці !

Перевод пішов, хоча цей перевод є ГАНЬБОЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ !
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26.04.2020 01:12 Ответить
 
 