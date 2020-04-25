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Новини Агресія Росії проти України
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Пораненим бійцям 74-ї ОРБ потрібна допомога, - волонтерка Дмитрова

Пораненим бійцям 74-ї ОРБ потрібна допомога, - волонтерка Дмитрова

Волонтерка опублікувала номери карт захисників України, які потребують допомоги.

Про це Юлія Дмитрова написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА!

Бійцям 74-ї ОРБ потрібна наша допомога.
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок).

Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.", - написала вона.

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Пораненим бійцям 74-ї ОРБ потрібна допомога, - волонтерка Дмитрова 01

Пораненим бійцям 74-ї ОРБ потрібна допомога, - волонтерка Дмитрова 02
Пораненим бійцям 74-ї ОРБ потрібна допомога, - волонтерка Дмитрова 03

допомога (8448) поранення (2815) військовослужбовці (4808)


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Мир в глазах он видит...
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25.04.2020 16:27 Відповісти
то, куда он смотрел путену, был совсем не глаз...
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25.04.2020 17:49 Відповісти
страшные кадры
скорейшего вам выздоровления, дорогие вы наши защитники
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25.04.2020 17:37 Відповісти
АГОВ ВЛАДА!!!!! ВИ де!!!ви ж його не посилали. А як хочеться послати вас
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25.04.2020 17:53 Відповісти
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 18:15 Відповісти
В самых задроченных бандах и то есть свои "лепилы", а это полный ПЭ, это же не государство а ******. Волонтеры это те, кто от нехрен делать помогает, а не выполняет роль государства. Реквезиты допомоги, это реквезиты позора...
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25.04.2020 20:19 Відповісти
это та часть шо рядом с 25кой днепр
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26.04.2020 00:06 Відповісти
Видужуйте, хлопці !

Перевод пішов, хоча цей перевод є ГАНЬБОЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ !
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26.04.2020 01:12 Відповісти
 
 