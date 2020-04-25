Пораненим бійцям 74-ї ОРБ потрібна допомога, - волонтерка Дмитрова
Волонтерка опублікувала номери карт захисників України, які потребують допомоги.
Про це Юлія Дмитрова написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"УВАГА!
Бійцям 74-ї ОРБ потрібна наша допомога.
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок).
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.", - написала вона.
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скорейшего вам выздоровления, дорогие вы наши защитники
Перевод пішов, хоча цей перевод є ГАНЬБОЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ !