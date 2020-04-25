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Новости Национализация "Приватбанка"
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Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка", позиция государства в деле не изменится, - Бутусов

Венедиктова признала законность национализации

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка" и подтвердила, что депозиты Суркисов в банке возвращены не будут.

Об этом написал в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова фактически признала законность национализации "ПриватБанка", и ее выступление однозначно указывает на позицию государства в этом правовом споре: не отдавать Коломойскому и владельцам депозитов никаких средств "Привата", — написал Бутусов.

Также Венедиктова не собирается возвращать Суркисам средства с депозитов в сумме 250 млн долларов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора отстаивает 1 млрд грн активов государства в деле "ПриватБанка": от его исхода зависит судьба исков на 29 млрд грн, - Венедиктова. ВИДЕО

"Семья истцов (имеются в виду Суркисы. — Ю.Б.) во время национализации "ПриватБанка" попала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. К ним был применен общеевропейский механизм "bail-in". Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокую вероятность за счет внутренних источников, в частности, путем списания собственных средств акционеров (Коломойского, Боголюбова — Ю.Б.)", — сказала Венедиктова.

Процедура bail-in — новая для нашей банковской системы. Это не наказание и не санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать банк на плаву, подчеркивает Офис Генерального прокурора.

Также на Цензор.НЕТ: 7 млрд в пользу Суркисов у "Приватбанка" взимать сейчас не будут, - Минюст

"Фактически Венедиктова признала законность действий Нацбанка в 2016-м году", — отмечает Бутусов.

Журналист делает вывод, что государство не изменит позицию в деле "ПриватБанка" и продолжит курс на выполнение требований МВФ.

"Такая трактовка Венедиктовой дела "ПриватБанка" показывает, что позиция государства четко определена. Теперь любое изменение этой позиции приведет к скандалу", — подытожил Бутусов.

Смотрите также: Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська. ВИДЕО

Венедиктова признала законность национализации Приватбанка, позиция государства в деле не изменится, - Бутусов 01
Венедиктова признала законность национализации Приватбанка, позиция государства в деле не изменится, - Бутусов 02

Автор: 

Коломойский Игорь (1792) национализация (238) Суркис (338) Бутусов Юрий (4384) Приватбанк (833) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+22
посмотрела достижения зевласти за год. Поняла, что скоро будут бить, возможно даже ногами (с) петровы
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25.04.2020 16:39 Ответить
+16
Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку", позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2991
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25.04.2020 16:52 Ответить
+13
Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка", позиция государства в деле не изменится, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2730
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25.04.2020 16:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Шо то пошло не так ! Шо то их шугануло ?!
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25.04.2020 16:36 Ответить
посмотрела достижения зевласти за год. Поняла, что скоро будут бить, возможно даже ногами (с) петровы
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25.04.2020 16:39 Ответить
Скандал? Только трусы боятся скандалов. Прокурор, которая ходит под харьковской мафией в погонах, боится скандалов? Серьезно?
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25.04.2020 16:37 Ответить
Так это Зрада или нет?
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25.04.2020 16:39 Ответить
Неожиданно.
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25.04.2020 16:37 Ответить
Подождите, беня еще может на авиаперевозках отыграться, разыграет какой-то спектакль.
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25.04.2020 16:53 Ответить
Согласен, он скотыняка еще та.
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25.04.2020 17:30 Ответить
Ну це ж зеботи чотири роки поспіль садили Гонтареву в тюрму що відібрала Приватбанк у бєні. Але їх думка сьогодні навіть Бубочку не цікавить.
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25.04.2020 17:10 Ответить
Беня деньги из банка выводил, его сажать надо.
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25.04.2020 16:39 Ответить
и выводил через зелю
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25.04.2020 16:43 Ответить
Ага, точно, через задницу выводил.
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25.04.2020 16:48 Ответить
это одно и то же
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25.04.2020 16:50 Ответить
Нельзя, он нам подарок сделал, Янелоха с 73% подарил!
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25.04.2020 17:52 Ответить
Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка", позиция государства в деле не изменится, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2730
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25.04.2020 16:40 Ответить
возвращает суд а не венедиктова
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25.04.2020 16:40 Ответить
Суд присуждает. Возвращает или ответчик, или исполнительная служба.
Не блещите тут своей безграмотностью
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25.04.2020 18:28 Ответить
и что, исполнительная служба это тоже не венедиктова, умник
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25.04.2020 21:01 Ответить
исполнительную службу могут блокировать другие гос. силовые структуры
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25.04.2020 21:41 Ответить
Во дело пошло )) удивительныемвещи пооисходят товарищи ))
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25.04.2020 16:42 Ответить
вистава називається "ми не віддамо Бєні Приватбанк!"
присвячується МВФ
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25.04.2020 16:46 Ответить
Я думаю, что даже бениных денег на своих подгавкивающих шавок не хватило, чтоб пойти против мировых финансовых институтов.
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25.04.2020 16:50 Ответить
Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку", позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2991
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25.04.2020 16:52 Ответить
Честно, думал фейк... мляяяя, он реально сморозил это....
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25.04.2020 16:55 Ответить
Конечно для ЗЕ-Дебила и ресторатора одновременно - это праздник - можно ЛОХАМ столько КОТЛЕТ с ЛАПШОЙ нажарить и подзаработать.
Кстати, почему ЭТА МОРДА развешена на бигбордах по всему Киеву - этот ПОЦ, что тоже в меры метит???
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25.04.2020 17:09 Ответить
а клован - найкращий президент, а адміністратор бродячого цирку - найкращий розвідник...
продовжувати?
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25.04.2020 16:57 Ответить
ти єсть плохо снавайт падєжофф?

луччє ***** єсть, кто может бивайт - лисий з кварталу, наприклад
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25.04.2020 17:02 Ответить
На жаль поки що так, але зебіли цього не розуміють.
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25.04.2020 18:52 Ответить
Виходить що вона таки кращий банкір. Навіть найвеличніший лідер ********** Віслюк Оманський і його генпрокурорша підтримують рішення Гонтаревої про націоналізацію Приватбанку.
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25.04.2020 17:17 Ответить
https://censor.net/news/3152960/bloger_izvinilas_za_loj_protiv_yatsenyuka_i_ego_semi
1.Винницкий городской суд решением от 27 сентября обязал блогера Ирину Угрюмову опровергнуть не правдивую информацию относительно премьер-министра Украины 2014-2016 годов, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.Она опубликовала опровержение и https://www.facebook.com/1551281798438150/posts/2506606146239039?sfns=1 извинения перед Арсением Яценюком и его семьей.
2.Блогер Михаил Шнайдер признал не правдивой опубликованную им информацию о том, что лидер НФ якобы "живет в шикарном доме на берегу океана".
3.Суд обязал автора блога Олега Торгало, который написал, что Арсений Яценюк якобы "приобрел 24 виллы в Майами", опровергнуть эту ложную информацию. Автор публично извинился еще до вынесения решения суда.
4.Еще ранее опроверг и извинился за неправдивую информацию известный автогонщик и автомобильный журналист, который в эфире одного из ток-шоу заявил о вымышленном "первом миллиарде" Источник: https://censor.net/n3152960
5. "Всех, ***, не пересажают". На арене новый клоун, пардон блогер https://censor.net/user/91568 прошу аплодисменты.
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25.04.2020 17:22 Ответить
Он не новый, он тут давно.
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25.04.2020 18:54 Ответить
Цей «ізвєстний автогонщік» дістав пістюлєй від десантників після поїздки в Донецьк до сєпарів. Писав про брехню про «галичан». Він ще та тварина. Не забуваємо.
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25.04.2020 19:13 Ответить
Про свою, про моржовую, забыл хрюкнуть...
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25.04.2020 18:03 Ответить
Ну зачем же так, без подготовки. У порохоботов и там мозгов нет, а тут такое закрутили...
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25.04.2020 16:55 Ответить
не хочу засмучувати, але ті, в кого є мізки, називаються ні в якому разі не "Д"
не знав?
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25.04.2020 16:59 Ответить
и точно у них нет такого погоняла как "гундяй"
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25.04.2020 17:00 Ответить
100%!
підтверджую!
а коли ти вже станеш "Р"?
чи не в цьому житті?
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25.04.2020 17:03 Ответить
Ребята! Кто такая Венедиктова и что стоят ее слова? Слова Венедиктовой заменяют решения Верховного Суда Украины??? На Зеркале недели опубликована статья Ю.Самаевой по заседанию ВСУ в понедельник по Приватбанку. В том числе и о том,что Венедиктова предвидя грандиозный шухер-просто закрылась публичным заявлением. А уважаемый главред на основании не решений судов,не принятых законов об невозможности денационализации, а просто СЛОВ Венедиктовой убеждает нас в великой перемоге?
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25.04.2020 16:59 Ответить
У нас нарид явно недоразвитый. Не реагирует на очевидные вещи.
Если при порохе беня был в бегах, а при зюзе вернулся и вольготно чувствует себя в стране да ещё и диктует свои условия, значит между зе и беней есть явная связь и договоренность. И скорее всего первый зависит от второго.
Разве нет?
Зеленский однозначно в теме! И все эти мантры о том что царь хороший а бояре плохие, это для мудрого нарида. Разве нет?
Если бы зе был самостоятельным и не зависел от бени, он бы давно его "посадил" за вывод 150 млрд из ПриватБанка. Вместо того чтобы охотится на пороха.
Разве нет?
Вместо этого наблюдаем мышиную возню вокруг привата, видосиков на эту тему от президента нет, молчит как рыба об лёд.
Так что, мудрый нарид, делайте выводы.
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25.04.2020 17:06 Ответить
Народ давно все знает и понимает. И народ предвидел всю эту фигню с того момента как оно проблеяло, что идет в презеденты!
А нарид.... зедебилы неизлечимы!
Даже если и начинают прозревать, но психологически не способны признаться даже самим себе, что они конченные идиоты!
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25.04.2020 17:51 Ответить
А, СУКЕ БЕНЕ этот банк и нахер не нужен - ему надо получить свой ОТКАТ - 1,5-2
млрд. баксов.
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25.04.2020 17:12 Ответить
То й що? Брехати - не злочин! Ляпати язиком все, що хоче почути "мудрий нарід" - теж. Он найвеличніший вже майже рік цим займається і "піпл хаває"... Навіть обожнює цю брехню! Бо для совків цар - хороший, а бояре погані завше!
Заява генпрокурворши без постанови - лише ляпання язиком. А це може відвернути увагу і від Єрмака, і від Оману, і від суддівства над добробатами і волонтерами, і т.п...
На мій погляд, це всього-навсього ще одне вкидання для відволікання уваги...
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25.04.2020 17:13 Ответить
За таке ляпання язиком в нормальних країнах слідує негайна відставка такого прокурора. Бо це зазіхання на конституційний лад в державі - принцип розділення влад на законодавчу, виконавчу і судову.
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25.04.2020 17:42 Ответить
Ну змінять вони уряд, прокурворшу, керівництво ДБР і т.п.... Але у відставку не піде ніхто!
Поки що в нашій країні для можновладців є лише один спосіб піти у відставку - Майдан!
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25.04.2020 18:00 Ответить
какой дурак теперь будет инвестировать бабос в украину после того как само государство стало рейдером
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25.04.2020 17:24 Ответить
Охреніти Ж8-О
Тепер вже прокурор, а не суддя вирішує що законно, а що ні Ж8-О

Здається, ми пробили чергове дно як в теорії, так і в практиці державотворення. Конституція стала туалетним папіром, яким підтираються всі, кому не ліньки, а принципи демократії - дебільними витівками буржуїв. Принцип рівноправ'я ми похерили давно, зараз прийшов черед остаточно похоронити принцип верховенство права і розділення влад на законодавчу, виконавчу і судову. На черзі ренесанс розстрільних трійок і диктатури.

Може вже прийшла пора масово валити з цієї клоаки поки не запізно? Бо на горизонті явствено проглядається лише або її смерть, або кривава революція...
Вся попередня історія людства так нічому нас і не навчила
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25.04.2020 17:27 Ответить
верно.
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25.04.2020 17:38 Ответить
Представляю, сколько сил она потратила на поиски того, чтобы получить другой результат.
Респект Гонтаревой и всей команде!!!
Но что значит "фактически" признала?
И как это будет оформлено юридически, если есть решение суда?
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25.04.2020 17:45 Ответить
Спокуха. Рано радоваться. У зебилов еще есть надежда на Барышевский суд. Они еще надеються Бене свои кровные отдать.
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25.04.2020 18:57 Ответить
Да, увидим позже. Беня так просто не сдастся.
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25.04.2020 20:37 Ответить
Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой, сотрудник Киберполиции Денис Колесник носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен. При этом ни в одну из деклараций он их не внёс.
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25.04.2020 17:54 Ответить
Насо Нализал?
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25.04.2020 18:24 Ответить
Сегодня признала,а завтра отменит,просто мы украинцы такие есть
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25.04.2020 20:10 Ответить
сегодня промелькнула новость что приватбанк ВЫПЛАТИЛ ДОЛГ (рефинансирование) НБУ в полном обьеме. Т.е. те деньги которые УКРАЛ коломойский. Получается их уже вернули. Счас закроют дело на него и "никто никому не должен". Только у кучерявой бабушки останется 5,5 млрд украденных денег.
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25.04.2020 20:38 Ответить
у нас настолько независимое государство Украина, что в нем может произойти все что угодно, например, исполнительная власть может отказаться подчиниться другой ветке власти Судебной и не выполнить ее решения (".. и я подавлю свою ревность, если так нужно для дела!"))
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25.04.2020 21:05 Ответить
""Такая трактовка Венедиктовой дела "ПриватБанка" показывает, что позиция государства четко определена. Теперь любое изменение этой позиции приведет к скандалу",Источник: https://censor.net/n3191531"

Все верно! Мнения украинских и международных судов значения не имеют, потому что суды не имеют отношения к украинскому государству.
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25.04.2020 21:50 Ответить
Украина окончательно поставлена на грань дефолта - суд признал национализацию «ПриватБанка» незаконной
Окружной административный суд Киева признал решение о национализации «ПриватБанка» незаконным. Решение еще не обнародовано, однако источники сообщают, что оно будет обнародовано в самое ближайшее время. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог и блогер Андрей Смолий.
Политолог отмечает, аргументация суда абсурдна - «отчет о проверке является ненадлежащим видом оформленным». Это означает, что фактически «ПриватБанк» может вернуться к олигарху Игорю Коломойскому или государство будет вынуждено выплатить олигарху огромные компенсации. Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация банка-банкрота стала фактически преступной, потому что у частных лиц были отобраны их акции. Что касается письма собственников банка, в котором они просят Нацбанк пойти на национализацию, то суд пришел к мнению, что такое письмо бывших собственников банка было написано под политическим давлением.
Андрей Смолий пишет, теперь-то и все стало на свои места. Ведь ясно, почему президент Зеленский и «слуги народа» так тянули с принятием «антиколомойского» закона. Фактически Украина окончательно поставлена на грань дефолта.
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25.04.2020 22:08 Ответить
Тепер зрозуміло для чого було 16 тисяч поправок до антиколомойського закону, щоб дотягнути до дня засідання суду. Вава у своєму квартальному стилі розігрував шоу для МВФ. Тепер тягне в уряд Саакашвілі, думає що під "авторитет" грузинського "реформатора" отримає дармове бабло.
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25.04.2020 23:08 Ответить
эта процедура не забирает деньги
а откладывает их выплату до лучших времен.....
превращая вкладчиков в акционеров....
так шо еще не все потеряно для шайки лейки
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26.04.2020 03:42 Ответить
С английского языка bail переводится как «залог, поручитель». Процедура, осуществляемая на промежуточном этапе между отзывом лицензии банка и обычной санацией и позволяющая использовать при финансовом оздоровлении банка не средства государства, а средства кредиторов. В итоге, кредиторы превращаются в акционеров, а их денежные требования - в акции. Также возможно размещение денежных требований на безотзывные депозиты под невысокий процент. Данный механизм был придуман для того, чтобы за счет дешевых средств новых акционеров (вчерашних кредиторов) возобновить работу кредитной организации. Предполагается, что после того как банк будет финансово оздоровлен, его акции вырастут в цене, и акционеры смогут забрать свои средства.
так шо немного нужно подождать.....
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26.04.2020 03:47 Ответить
Ну к чему все эти базары!? Как сказала Ирка---- так будет гражданин начальник!
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26.04.2020 07:29 Ответить
говорить одно,а делать другое.время покажет.помнится мне бойко будучи министром не сильно сопротивлялся,когда фирташ отсудил 11 млрд.кубов газа,которые тимошенко у него конфисковала в пользу держави.
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26.04.2020 13:58 Ответить
 
 