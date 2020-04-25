Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка", позиция государства в деле не изменится, - Бутусов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка" и подтвердила, что депозиты Суркисов в банке возвращены не будут.

Об этом написал в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова фактически признала законность национализации "ПриватБанка", и ее выступление однозначно указывает на позицию государства в этом правовом споре: не отдавать Коломойскому и владельцам депозитов никаких средств "Привата", — написал Бутусов.

Также Венедиктова не собирается возвращать Суркисам средства с депозитов в сумме 250 млн долларов.

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"Семья истцов (имеются в виду Суркисы. — Ю.Б.) во время национализации "ПриватБанка" попала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. К ним был применен общеевропейский механизм "bail-in". Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокую вероятность за счет внутренних источников, в частности, путем списания собственных средств акционеров (Коломойского, Боголюбова — Ю.Б.)", — сказала Венедиктова.

Процедура bail-in — новая для нашей банковской системы. Это не наказание и не санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать банк на плаву, подчеркивает Офис Генерального прокурора.

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"Фактически Венедиктова признала законность действий Нацбанка в 2016-м году", — отмечает Бутусов.

Журналист делает вывод, что государство не изменит позицию в деле "ПриватБанка" и продолжит курс на выполнение требований МВФ.

"Такая трактовка Венедиктовой дела "ПриватБанка" показывает, что позиция государства четко определена. Теперь любое изменение этой позиции приведет к скандалу", — подытожил Бутусов.

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