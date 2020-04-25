Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку", позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку" і підтвердила, що депозити Суркісів повернуті не будуть.
Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова фактично визнала законність націоналізації "ПриватБанку", і її виступ однозначно вказує на позицію держави в цьому правовому спорі: не віддавати Коломойському і власникам депозитів жодних коштів "Привату", - написав Бутусов.
Також Венедіктова не збирається повертати Суркісам кошти з депозитів у розмірі 250 млн доларів.
"Сім'я позивачів (маються на увазі Суркіси. - Ю.Б.) під час націоналізації "ПриватБанку" потрапила під ознаки пов'язаних з банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. До них був застосований загальноєвропейський механізм "bail-in". Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів (Коломойського, Боголюбова - Ю.Б.)", - сказала Венедіктова.
Процедура bail-in - нова для нашої банківської системи. Це не покарання і не санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов'язаних з банком осіб не обнуляти активи і утримувати банк на плаву, підкреслює Офіс Генерального прокурора.
"Фактично Венедіктова визнала законність дій Нацбанку в 2016-му році", - зазначає Бутусов.
Журналіст робить висновок, що держава не змінить позицію в справі "ПриватБанку" і продовжить курс на виконання вимог МВФ.
"Таке трактування Венедіктовою справи "ПриватБанку" показує, що позиція держави чітко визначена. Тепер будь-яка зміна цієї позиції призведе до скандалу", - підсумував Бутусов.
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Не блещите тут своей безграмотностью
присвячується МВФ
Кстати, почему ЭТА МОРДА развешена на бигбордах по всему Киеву - этот ПОЦ, что тоже в меры метит???
продовжувати?
луччє ***** єсть, кто может бивайт - лисий з кварталу, наприклад
1.Винницкий городской суд решением от 27 сентября обязал блогера Ирину Угрюмову опровергнуть не правдивую информацию относительно премьер-министра Украины 2014-2016 годов, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.Она опубликовала опровержение и https://www.facebook.com/1551281798438150/posts/2506606146239039?sfns=1 извинения перед Арсением Яценюком и его семьей.
2.Блогер Михаил Шнайдер признал не правдивой опубликованную им информацию о том, что лидер НФ якобы "живет в шикарном доме на берегу океана".
3.Суд обязал автора блога Олега Торгало, который написал, что Арсений Яценюк якобы "приобрел 24 виллы в Майами", опровергнуть эту ложную информацию. Автор публично извинился еще до вынесения решения суда.
4.Еще ранее опроверг и извинился за неправдивую информацию известный автогонщик и автомобильный журналист, который в эфире одного из ток-шоу заявил о вымышленном "первом миллиарде" Источник: https://censor.net/n3152960
5. "Всех, ***, не пересажают". На арене новый
клоун, пардон блогер https://censor.net/user/91568 прошу аплодисменты.
не знав?
підтверджую!
а коли ти вже станеш "Р"?
чи не в цьому житті?
Если при порохе беня был в бегах, а при зюзе вернулся и вольготно чувствует себя в стране да ещё и диктует свои условия, значит между зе и беней есть явная связь и договоренность. И скорее всего первый зависит от второго.
Разве нет?
Зеленский однозначно в теме! И все эти мантры о том что царь хороший а бояре плохие, это для мудрого нарида. Разве нет?
Если бы зе был самостоятельным и не зависел от бени, он бы давно его "посадил" за вывод 150 млрд из ПриватБанка. Вместо того чтобы охотится на пороха.
Разве нет?
Вместо этого наблюдаем мышиную возню вокруг привата, видосиков на эту тему от президента нет, молчит как рыба об лёд.
Так что, мудрый нарид, делайте выводы.
А нарид.... зедебилы неизлечимы!
Даже если и начинают прозревать, но психологически не способны признаться даже самим себе, что они конченные идиоты!
млрд. баксов.
Заява генпрокурворши без постанови - лише ляпання язиком. А це може відвернути увагу і від Єрмака, і від Оману, і від суддівства над добробатами і волонтерами, і т.п...
На мій погляд, це всього-навсього ще одне вкидання для відволікання уваги...
Поки що в нашій країні для можновладців є лише один спосіб піти у відставку - Майдан!
Тепер вже прокурор, а не суддя вирішує що законно, а що ні Ж8-О
Здається, ми пробили чергове дно як в теорії, так і в практиці державотворення. Конституція стала туалетним папіром, яким підтираються всі, кому не ліньки, а принципи демократії - дебільними витівками буржуїв. Принцип рівноправ'я ми похерили давно, зараз прийшов черед остаточно похоронити принцип верховенство права і розділення влад на законодавчу, виконавчу і судову. На черзі ренесанс розстрільних трійок і диктатури.
Може вже прийшла пора масово валити з цієї клоаки поки не запізно? Бо на горизонті явствено проглядається лише або її смерть, або кривава революція...
Вся попередня історія людства так нічому нас і не навчила
Респект Гонтаревой и всей команде!!!
Но что значит "фактически" признала?
И как это будет оформлено юридически, если есть решение суда?
НасоНализал?
Все верно! Мнения украинских и международных судов значения не имеют, потому что суды не имеют отношения к украинскому государству.
Окружной административный суд Киева признал решение о национализации «ПриватБанка» незаконным. Решение еще не обнародовано, однако источники сообщают, что оно будет обнародовано в самое ближайшее время. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог и блогер Андрей Смолий.
Политолог отмечает, аргументация суда абсурдна - «отчет о проверке является ненадлежащим видом оформленным». Это означает, что фактически «ПриватБанк» может вернуться к олигарху Игорю Коломойскому или государство будет вынуждено выплатить олигарху огромные компенсации. Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация банка-банкрота стала фактически преступной, потому что у частных лиц были отобраны их акции. Что касается письма собственников банка, в котором они просят Нацбанк пойти на национализацию, то суд пришел к мнению, что такое письмо бывших собственников банка было написано под политическим давлением.
Андрей Смолий пишет, теперь-то и все стало на свои места. Ведь ясно, почему президент Зеленский и «слуги народа» так тянули с принятием «антиколомойского» закона. Фактически Украина окончательно поставлена на грань дефолта.
а откладывает их выплату до лучших времен.....
превращая вкладчиков в акционеров....
так шо еще не все потеряно для шайки лейки
так шо немного нужно подождать.....