Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку", позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку" і підтвердила, що депозити Суркісів повернуті не будуть.

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова фактично визнала законність націоналізації "ПриватБанку", і її виступ однозначно вказує на позицію держави в цьому правовому спорі: не віддавати Коломойському і власникам депозитів жодних коштів "Привату", - написав Бутусов.

Також Венедіктова не збирається повертати Суркісам кошти з депозитів у розмірі 250 млн доларів.

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"Сім'я позивачів (маються на увазі Суркіси. - Ю.Б.) під час націоналізації "ПриватБанку" потрапила під ознаки пов'язаних з банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. До них був застосований загальноєвропейський механізм "bail-in". Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів (Коломойського, Боголюбова - Ю.Б.)", - сказала Венедіктова.

Процедура bail-in - нова для нашої банківської системи. Це не покарання і не санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов'язаних з банком осіб не обнуляти активи і утримувати банк на плаву, підкреслює Офіс Генерального прокурора.

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"Фактично Венедіктова визнала законність дій Нацбанку в 2016-му році", - зазначає Бутусов.

Журналіст робить висновок, що держава не змінить позицію в справі "ПриватБанку" і продовжить курс на виконання вимог МВФ.

"Таке трактування Венедіктовою справи "ПриватБанку" показує, що позиція держави чітко визначена. Тепер будь-яка зміна цієї позиції призведе до скандалу", - підсумував Бутусов.

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