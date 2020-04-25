УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8747 відвідувачів онлайн
Новини Націоналізація "Приватбанку"
13 266 75

Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку", позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов

Венедіктова визнала законність націоналізації

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку" і підтвердила, що депозити Суркісів повернуті не будуть.

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова фактично визнала законність націоналізації "ПриватБанку", і її виступ однозначно вказує на позицію держави в цьому правовому спорі: не віддавати Коломойському і власникам депозитів жодних коштів "Привату", - написав Бутусов.

Також Венедіктова не збирається повертати Суркісам кошти з депозитів у розмірі 250 млн доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Сім'я позивачів (маються на увазі Суркіси. - Ю.Б.) під час націоналізації "ПриватБанку" потрапила під ознаки пов'язаних з банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. До них був застосований загальноєвропейський механізм "bail-in". Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів (Коломойського, Боголюбова - Ю.Б.)", - сказала Венедіктова.

Процедура bail-in - нова для нашої банківської системи. Це не покарання і не санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов'язаних з банком осіб не обнуляти активи і утримувати банк на плаву, підкреслює Офіс Генерального прокурора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора відстоює 1 млрд грн активів держави у справі "Приватбанку": від її результату залежить доля позовів на 29 млрд грн, - Венедіктова. ВIДЕО

"Фактично Венедіктова визнала законність дій Нацбанку в 2016-му році", - зазначає Бутусов.

Журналіст робить висновок, що держава не змінить позицію в справі "ПриватБанку" і продовжить курс на виконання вимог МВФ.

"Таке трактування Венедіктовою справи "ПриватБанку" показує, що позиція держави чітко визначена. Тепер будь-яка зміна цієї позиції призведе до скандалу", - підсумував Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська

Венедіктова визнала законність націоналізації Приватбанку, позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов 01
Венедіктова визнала законність націоналізації Приватбанку, позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов 02

Коломойський Ігор (3126) націоналізація (386) Суркіс (321) Бутусов Юрій (3617) Приватбанк (2437) Венедіктова Ірина (829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
посмотрела достижения зевласти за год. Поняла, что скоро будут бить, возможно даже ногами (с) петровы
показати весь коментар
25.04.2020 16:39 Відповісти
+16
Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку", позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2991
показати весь коментар
25.04.2020 16:52 Відповісти
+13
Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка", позиция государства в деле не изменится, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2730
показати весь коментар
25.04.2020 16:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо то пошло не так ! Шо то их шугануло ?!
показати весь коментар
25.04.2020 16:36 Відповісти
посмотрела достижения зевласти за год. Поняла, что скоро будут бить, возможно даже ногами (с) петровы
показати весь коментар
25.04.2020 16:39 Відповісти
Скандал? Только трусы боятся скандалов. Прокурор, которая ходит под харьковской мафией в погонах, боится скандалов? Серьезно?
показати весь коментар
25.04.2020 16:37 Відповісти
Так это Зрада или нет?
показати весь коментар
25.04.2020 16:39 Відповісти
Неожиданно.
показати весь коментар
25.04.2020 16:37 Відповісти
Подождите, беня еще может на авиаперевозках отыграться, разыграет какой-то спектакль.
показати весь коментар
25.04.2020 16:53 Відповісти
Согласен, он скотыняка еще та.
показати весь коментар
25.04.2020 17:30 Відповісти
Ну це ж зеботи чотири роки поспіль садили Гонтареву в тюрму що відібрала Приватбанк у бєні. Але їх думка сьогодні навіть Бубочку не цікавить.
показати весь коментар
25.04.2020 17:10 Відповісти
Беня деньги из банка выводил, его сажать надо.
показати весь коментар
25.04.2020 16:39 Відповісти
и выводил через зелю
показати весь коментар
25.04.2020 16:43 Відповісти
Ага, точно, через задницу выводил.
показати весь коментар
25.04.2020 16:48 Відповісти
это одно и то же
показати весь коментар
25.04.2020 16:50 Відповісти
Нельзя, он нам подарок сделал, Янелоха с 73% подарил!
показати весь коментар
25.04.2020 17:52 Відповісти
Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка", позиция государства в деле не изменится, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2730
показати весь коментар
25.04.2020 16:40 Відповісти
возвращает суд а не венедиктова
показати весь коментар
25.04.2020 16:40 Відповісти
Суд присуждает. Возвращает или ответчик, или исполнительная служба.
Не блещите тут своей безграмотностью
показати весь коментар
25.04.2020 18:28 Відповісти
и что, исполнительная служба это тоже не венедиктова, умник
показати весь коментар
25.04.2020 21:01 Відповісти
исполнительную службу могут блокировать другие гос. силовые структуры
показати весь коментар
25.04.2020 21:41 Відповісти
Во дело пошло )) удивительныемвещи пооисходят товарищи ))
показати весь коментар
25.04.2020 16:42 Відповісти
вистава називається "ми не віддамо Бєні Приватбанк!"
присвячується МВФ
показати весь коментар
25.04.2020 16:46 Відповісти
Я думаю, что даже бениных денег на своих подгавкивающих шавок не хватило, чтоб пойти против мировых финансовых институтов.
показати весь коментар
25.04.2020 16:50 Відповісти
Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку", позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2991
показати весь коментар
25.04.2020 16:52 Відповісти
Честно, думал фейк... мляяяя, он реально сморозил это....
показати весь коментар
25.04.2020 16:55 Відповісти
Конечно для ЗЕ-Дебила и ресторатора одновременно - это праздник - можно ЛОХАМ столько КОТЛЕТ с ЛАПШОЙ нажарить и подзаработать.
Кстати, почему ЭТА МОРДА развешена на бигбордах по всему Киеву - этот ПОЦ, что тоже в меры метит???
показати весь коментар
25.04.2020 17:09 Відповісти
а клован - найкращий президент, а адміністратор бродячого цирку - найкращий розвідник...
продовжувати?
показати весь коментар
25.04.2020 16:57 Відповісти
ти єсть плохо снавайт падєжофф?

луччє ***** єсть, кто может бивайт - лисий з кварталу, наприклад
показати весь коментар
25.04.2020 17:02 Відповісти
На жаль поки що так, але зебіли цього не розуміють.
показати весь коментар
25.04.2020 18:52 Відповісти
Виходить що вона таки кращий банкір. Навіть найвеличніший лідер ********** Віслюк Оманський і його генпрокурорша підтримують рішення Гонтаревої про націоналізацію Приватбанку.
показати весь коментар
25.04.2020 17:17 Відповісти
https://censor.net/news/3152960/bloger_izvinilas_za_loj_protiv_yatsenyuka_i_ego_semi
1.Винницкий городской суд решением от 27 сентября обязал блогера Ирину Угрюмову опровергнуть не правдивую информацию относительно премьер-министра Украины 2014-2016 годов, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.Она опубликовала опровержение и https://www.facebook.com/1551281798438150/posts/2506606146239039?sfns=1 извинения перед Арсением Яценюком и его семьей.
2.Блогер Михаил Шнайдер признал не правдивой опубликованную им информацию о том, что лидер НФ якобы "живет в шикарном доме на берегу океана".
3.Суд обязал автора блога Олега Торгало, который написал, что Арсений Яценюк якобы "приобрел 24 виллы в Майами", опровергнуть эту ложную информацию. Автор публично извинился еще до вынесения решения суда.
4.Еще ранее опроверг и извинился за неправдивую информацию известный автогонщик и автомобильный журналист, который в эфире одного из ток-шоу заявил о вымышленном "первом миллиарде" Источник: https://censor.net/n3152960
5. "Всех, ***, не пересажают". На арене новый клоун, пардон блогер https://censor.net/user/91568 прошу аплодисменты.
показати весь коментар
25.04.2020 17:22 Відповісти
Он не новый, он тут давно.
показати весь коментар
25.04.2020 18:54 Відповісти
Цей «ізвєстний автогонщік» дістав пістюлєй від десантників після поїздки в Донецьк до сєпарів. Писав про брехню про «галичан». Він ще та тварина. Не забуваємо.
показати весь коментар
25.04.2020 19:13 Відповісти
Про свою, про моржовую, забыл хрюкнуть...
показати весь коментар
25.04.2020 18:03 Відповісти
Ну зачем же так, без подготовки. У порохоботов и там мозгов нет, а тут такое закрутили...
показати весь коментар
25.04.2020 16:55 Відповісти
не хочу засмучувати, але ті, в кого є мізки, називаються ні в якому разі не "Д"
не знав?
показати весь коментар
25.04.2020 16:59 Відповісти
и точно у них нет такого погоняла как "гундяй"
показати весь коментар
25.04.2020 17:00 Відповісти
100%!
підтверджую!
а коли ти вже станеш "Р"?
чи не в цьому житті?
показати весь коментар
25.04.2020 17:03 Відповісти
Ребята! Кто такая Венедиктова и что стоят ее слова? Слова Венедиктовой заменяют решения Верховного Суда Украины??? На Зеркале недели опубликована статья Ю.Самаевой по заседанию ВСУ в понедельник по Приватбанку. В том числе и о том,что Венедиктова предвидя грандиозный шухер-просто закрылась публичным заявлением. А уважаемый главред на основании не решений судов,не принятых законов об невозможности денационализации, а просто СЛОВ Венедиктовой убеждает нас в великой перемоге?
показати весь коментар
25.04.2020 16:59 Відповісти
У нас нарид явно недоразвитый. Не реагирует на очевидные вещи.
Если при порохе беня был в бегах, а при зюзе вернулся и вольготно чувствует себя в стране да ещё и диктует свои условия, значит между зе и беней есть явная связь и договоренность. И скорее всего первый зависит от второго.
Разве нет?
Зеленский однозначно в теме! И все эти мантры о том что царь хороший а бояре плохие, это для мудрого нарида. Разве нет?
Если бы зе был самостоятельным и не зависел от бени, он бы давно его "посадил" за вывод 150 млрд из ПриватБанка. Вместо того чтобы охотится на пороха.
Разве нет?
Вместо этого наблюдаем мышиную возню вокруг привата, видосиков на эту тему от президента нет, молчит как рыба об лёд.
Так что, мудрый нарид, делайте выводы.
показати весь коментар
25.04.2020 17:06 Відповісти
Народ давно все знает и понимает. И народ предвидел всю эту фигню с того момента как оно проблеяло, что идет в презеденты!
А нарид.... зедебилы неизлечимы!
Даже если и начинают прозревать, но психологически не способны признаться даже самим себе, что они конченные идиоты!
показати весь коментар
25.04.2020 17:51 Відповісти
А, СУКЕ БЕНЕ этот банк и нахер не нужен - ему надо получить свой ОТКАТ - 1,5-2
млрд. баксов.
показати весь коментар
25.04.2020 17:12 Відповісти
То й що? Брехати - не злочин! Ляпати язиком все, що хоче почути "мудрий нарід" - теж. Он найвеличніший вже майже рік цим займається і "піпл хаває"... Навіть обожнює цю брехню! Бо для совків цар - хороший, а бояре погані завше!
Заява генпрокурворши без постанови - лише ляпання язиком. А це може відвернути увагу і від Єрмака, і від Оману, і від суддівства над добробатами і волонтерами, і т.п...
На мій погляд, це всього-навсього ще одне вкидання для відволікання уваги...
показати весь коментар
25.04.2020 17:13 Відповісти
За таке ляпання язиком в нормальних країнах слідує негайна відставка такого прокурора. Бо це зазіхання на конституційний лад в державі - принцип розділення влад на законодавчу, виконавчу і судову.
показати весь коментар
25.04.2020 17:42 Відповісти
Ну змінять вони уряд, прокурворшу, керівництво ДБР і т.п.... Але у відставку не піде ніхто!
Поки що в нашій країні для можновладців є лише один спосіб піти у відставку - Майдан!
показати весь коментар
25.04.2020 18:00 Відповісти
какой дурак теперь будет инвестировать бабос в украину после того как само государство стало рейдером
показати весь коментар
25.04.2020 17:24 Відповісти
Охреніти Ж8-О
Тепер вже прокурор, а не суддя вирішує що законно, а що ні Ж8-О

Здається, ми пробили чергове дно як в теорії, так і в практиці державотворення. Конституція стала туалетним папіром, яким підтираються всі, кому не ліньки, а принципи демократії - дебільними витівками буржуїв. Принцип рівноправ'я ми похерили давно, зараз прийшов черед остаточно похоронити принцип верховенство права і розділення влад на законодавчу, виконавчу і судову. На черзі ренесанс розстрільних трійок і диктатури.

Може вже прийшла пора масово валити з цієї клоаки поки не запізно? Бо на горизонті явствено проглядається лише або її смерть, або кривава революція...
Вся попередня історія людства так нічому нас і не навчила
показати весь коментар
25.04.2020 17:27 Відповісти
верно.
показати весь коментар
25.04.2020 17:38 Відповісти
Представляю, сколько сил она потратила на поиски того, чтобы получить другой результат.
Респект Гонтаревой и всей команде!!!
Но что значит "фактически" признала?
И как это будет оформлено юридически, если есть решение суда?
показати весь коментар
25.04.2020 17:45 Відповісти
Спокуха. Рано радоваться. У зебилов еще есть надежда на Барышевский суд. Они еще надеються Бене свои кровные отдать.
показати весь коментар
25.04.2020 18:57 Відповісти
Да, увидим позже. Беня так просто не сдастся.
показати весь коментар
25.04.2020 20:37 Відповісти
Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой, сотрудник Киберполиции Денис Колесник носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен. При этом ни в одну из деклараций он их не внёс.
показати весь коментар
25.04.2020 17:54 Відповісти
Насо Нализал?
показати весь коментар
25.04.2020 18:24 Відповісти
Сегодня признала,а завтра отменит,просто мы украинцы такие есть
показати весь коментар
25.04.2020 20:10 Відповісти
сегодня промелькнула новость что приватбанк ВЫПЛАТИЛ ДОЛГ (рефинансирование) НБУ в полном обьеме. Т.е. те деньги которые УКРАЛ коломойский. Получается их уже вернули. Счас закроют дело на него и "никто никому не должен". Только у кучерявой бабушки останется 5,5 млрд украденных денег.
показати весь коментар
25.04.2020 20:38 Відповісти
у нас настолько независимое государство Украина, что в нем может произойти все что угодно, например, исполнительная власть может отказаться подчиниться другой ветке власти Судебной и не выполнить ее решения (".. и я подавлю свою ревность, если так нужно для дела!"))
показати весь коментар
25.04.2020 21:05 Відповісти
""Такая трактовка Венедиктовой дела "ПриватБанка" показывает, что позиция государства четко определена. Теперь любое изменение этой позиции приведет к скандалу",Источник: https://censor.net/n3191531"

Все верно! Мнения украинских и международных судов значения не имеют, потому что суды не имеют отношения к украинскому государству.
показати весь коментар
25.04.2020 21:50 Відповісти
Украина окончательно поставлена на грань дефолта - суд признал национализацию «ПриватБанка» незаконной
Окружной административный суд Киева признал решение о национализации «ПриватБанка» незаконным. Решение еще не обнародовано, однако источники сообщают, что оно будет обнародовано в самое ближайшее время. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог и блогер Андрей Смолий.
Политолог отмечает, аргументация суда абсурдна - «отчет о проверке является ненадлежащим видом оформленным». Это означает, что фактически «ПриватБанк» может вернуться к олигарху Игорю Коломойскому или государство будет вынуждено выплатить олигарху огромные компенсации. Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация банка-банкрота стала фактически преступной, потому что у частных лиц были отобраны их акции. Что касается письма собственников банка, в котором они просят Нацбанк пойти на национализацию, то суд пришел к мнению, что такое письмо бывших собственников банка было написано под политическим давлением.
Андрей Смолий пишет, теперь-то и все стало на свои места. Ведь ясно, почему президент Зеленский и «слуги народа» так тянули с принятием «антиколомойского» закона. Фактически Украина окончательно поставлена на грань дефолта.
показати весь коментар
25.04.2020 22:08 Відповісти
Тепер зрозуміло для чого було 16 тисяч поправок до антиколомойського закону, щоб дотягнути до дня засідання суду. Вава у своєму квартальному стилі розігрував шоу для МВФ. Тепер тягне в уряд Саакашвілі, думає що під "авторитет" грузинського "реформатора" отримає дармове бабло.
показати весь коментар
25.04.2020 23:08 Відповісти
эта процедура не забирает деньги
а откладывает их выплату до лучших времен.....
превращая вкладчиков в акционеров....
так шо еще не все потеряно для шайки лейки
показати весь коментар
26.04.2020 03:42 Відповісти
С английского языка bail переводится как «залог, поручитель». Процедура, осуществляемая на промежуточном этапе между отзывом лицензии банка и обычной санацией и позволяющая использовать при финансовом оздоровлении банка не средства государства, а средства кредиторов. В итоге, кредиторы превращаются в акционеров, а их денежные требования - в акции. Также возможно размещение денежных требований на безотзывные депозиты под невысокий процент. Данный механизм был придуман для того, чтобы за счет дешевых средств новых акционеров (вчерашних кредиторов) возобновить работу кредитной организации. Предполагается, что после того как банк будет финансово оздоровлен, его акции вырастут в цене, и акционеры смогут забрать свои средства.
так шо немного нужно подождать.....
показати весь коментар
26.04.2020 03:47 Відповісти
Ну к чему все эти базары!? Как сказала Ирка---- так будет гражданин начальник!
показати весь коментар
26.04.2020 07:29 Відповісти
говорить одно,а делать другое.время покажет.помнится мне бойко будучи министром не сильно сопротивлялся,когда фирташ отсудил 11 млрд.кубов газа,которые тимошенко у него конфисковала в пользу держави.
показати весь коментар
26.04.2020 13:58 Відповісти
 
 