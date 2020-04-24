Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська

Незважаючи на рішення Київського апеляційного суду, який підтвердив рішення судів попередніх інстанцій у справі про депозити компаній сім'ї Суркісів у ПриватБанку, повернення цих грошей Суркісам неможливе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Якщо відкинути всю цю "юридистику", ні, нічого не змінилося. Кошти офшорним компаніям, які пов'язують із Суркісами в медіа, Приватбанк зараз не поверне. Це неможливо. І власне, цього постанова не вимагає", - повідомив міністр юстиції.

Він також зазначив, що навіть у разі прийняття "антиколомойського" закону, існує 1% ймовірності того, що суд зможе прийняти рішення про повернення ПриватБанку колишнім власникам.

15 квітня Київський апеляційний суд прийняв рішення залишити без змін рішення судів попередніх інстанцій та зобов'язати Приватбанк виплатити понад 250 млн доларів за депозитними договорами сім'ї Суркісів".

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