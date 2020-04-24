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Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська

Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська

Незважаючи на рішення Київського апеляційного суду, який підтвердив рішення судів попередніх інстанцій у справі про депозити компаній сім'ї Суркісів у ПриватБанку, повернення цих грошей Суркісам неможливе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Якщо відкинути всю цю "юридистику", ні, нічого не змінилося. Кошти офшорним компаніям, які пов'язують із Суркісами в медіа, Приватбанк зараз не поверне. Це неможливо. І власне, цього постанова не вимагає", - повідомив міністр юстиції.

Він також зазначив, що навіть у разі прийняття "антиколомойського" закону, існує 1% ймовірності того, що суд зможе прийняти рішення про повернення ПриватБанку колишнім власникам.

15 квітня Київський апеляційний суд прийняв рішення залишити без змін рішення судів попередніх інстанцій та зобов'язати Приватбанк виплатити понад 250 млн доларів за депозитними договорами сім'ї Суркісів".

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Автор: 

банки (7782) Суркіс (321) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+18
суркисы и каломойши - пускай идут лесом. приват банк этим тварям ничего не должен.
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24.04.2020 18:52 Відповісти
+15
Правильно. Как сказал Беня - долги отдают только трусы.
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24.04.2020 18:53 Відповісти
+15
Приватбанк не будет возвращать $250 млн Суркисам несмотря на решение суда, - Малюська - Цензор.НЕТ 6009

...
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24.04.2020 19:00 Відповісти
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от фамилию бог дал, лупили в школе небось
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24.04.2020 18:52 Відповісти
нет , только молюсили в школьном туалете
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24.04.2020 19:03 Відповісти
Мне интересно, почему решения украинских судов не исполняется и это не только по Приватбанку. Масса судебных решений не исполняются совершенно безнаказанно и нагло, а министр юстиции на этот счет помалкивает и ковыряется в носу. То есть при любой власти ничего не меняется и на решения украинских судов многие просто плюют. Зеленая власть ничего не меняет и не разбирается в этом беспределе.
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24.04.2020 20:54 Відповісти
Потому что украинские судьі єто и есть главньіе беспредельщики
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24.04.2020 22:06 Відповісти
Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська - Цензор.НЕТ 9809
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24.04.2020 22:21 Відповісти
добре, що не висилають до Сибіру.
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25.04.2020 06:03 Відповісти
суркисы и каломойши - пускай идут лесом. приват банк этим тварям ничего не должен.
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24.04.2020 18:52 Відповісти
суркисы и из-под стола достанут. Так что аккуратней с выражениями. Проще было бы не отказываться от юристов привата и выиграть апелляцию.
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24.04.2020 18:53 Відповісти
и кого они уже из под стола достали?
а то все щас так прям испугались шо капец
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25.04.2020 13:39 Відповісти
А 7 миллиардов будет?
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24.04.2020 18:53 Відповісти
Правильно. Как сказал Беня - долги отдают только трусы.
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24.04.2020 18:53 Відповісти
Да никто не будет выполнять решение судов,кто они такие, всё правильно.
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24.04.2020 18:54 Відповісти
На решение судов нас-рать!
Решение судов исполняют только Лохи?
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24.04.2020 18:55 Відповісти
инновация в судебной реформе от СОРОСЕНКА идиота-малюськи хахаха но блеать не смешно ни х.у.я ...

вместо реформирования судебной системы, создания институции выборных судей как в США этот идиот задумал разрушить систему исполнения судебных решений ???

что ни час то новость АГОНЬ !!!

курс соросят на полный демонтаж государственных институций очевиден ... вопрос один когда блеать на Майдан ?
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24.04.2020 18:55 Відповісти
ПРивет махнарылый!
Птицу видно по помёту, а махнарылого, по упоминанию слов "СНГ" и "соросята".
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24.04.2020 20:04 Відповісти
Бессмісленній путаній набор противочащих ранее написанному.
И отчего наполовину маланцы так кричат про маланцев?
Тайна сия велика есть....
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25.04.2020 14:46 Відповісти
маланцы и марамойцы это и есть наполовину. а то шо вы написали - это уже получается на четверть
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26.04.2020 10:21 Відповісти
мордва, ты чего нервничаешь так, что аж с бутылки сполз??? ггг
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24.04.2020 20:06 Відповісти
і те каже цілий міністр юстиції, кого вони туди набрали, міністр юстиції заявляє, що не будуть виконувати рішення суду. суть не в тому законне воно чи ні, і те що Суркіси мудаки, не відміняє обов'язку виконувати рішення суду. це триндець.
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24.04.2020 20:20 Відповісти
Справедливий суд їх би судив.
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25.04.2020 06:08 Відповісти
щоб їх судити, треба обвинувачення офіційно висунути, а тут був спір про гроші, а не в чому супкіси винні. будуть звинувачувати, будуть судити, а справедливість поняття суб'єктивне.
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25.04.2020 08:55 Відповісти
- Спи абрам. Пусть теперь он ворочается.
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24.04.2020 18:57 Відповісти
Приватбанк не будет возвращать $250 млн Суркисам несмотря на решение суда, - Малюська - Цензор.НЕТ 6009

...
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24.04.2020 19:00 Відповісти
А то! Что Овощ указывал через Портнягу и Лавриновича, или профурсетку Лукаш то эти "суды" и делали. А потом по их приговорам ЕСПЧ принимал решения, чтоб Украина рассчитывалась за незаконные приговоры зв бюджетные (народны) средства.
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24.04.2020 22:25 Відповісти
шо ви там про "інвесторів" та їхніх "нянь" казали ?
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24.04.2020 19:01 Відповісти
Приватбанк не будет возвращать $250 млн Суркисам несмотря на решение суда, - Малюська - Цензор.НЕТ 4291
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24.04.2020 19:01 Відповісти
"Если отбросить всю эту "юридистику"...", - сообщил министр юстиции.
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24.04.2020 19:03 Відповісти
Несмотря на решение Киевского апелляционного суда...!!!!! Сегодня распустить на хрен все суды! А зачем они, если "Несмотря"?
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24.04.2020 19:07 Відповісти
Достаточно платежек за электричество папе ДНР Ахметову. А тут еще и братья Суркисы. Все крестные папики как сидели в 90-х, так и сейчас себя нормально чухают.
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24.04.2020 19:12 Відповісти
І це сказав міністр ЮСТИЦІЇ!!!!! Я не про справедливість/несправедливість. Не може таке казати цілий міністр. Хто в цій країні буде після його слів виконувати рішення суду? P.s. ""Если отбросить всю эту "юридистику",Источник: https://censor.net/n3191414" - сказав міністр юстиції. Це якийсь....
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24.04.2020 19:28 Відповісти
можна подумати "до" сильно рвались виконувати
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24.04.2020 19:32 Відповісти
то і не потрібно розпочинати???? тобто міністр юстиції може казати нафіг той суд, бо так може казали "папередніки"?
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24.04.2020 19:36 Відповісти
1. міністр юстиції - це якийсь духовний гуру?
2. не переживайте за родину цуркісів - голодувати не будуть
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24.04.2020 19:42 Відповісти
1. Так ,в сфері юриспруденції, Міністр юстиції це гуру в нормальній державі. В державі де закон не просто слово... 2. Ща раз. Про справедливість чи несправедливість рішення, я нічого не говорив. Про сторони процесу також. В нормальній державі мають виконуватися будь - яке рішення суду. На то він і суд. А тут людина, яка, можна сказати, очолює правову систему говорить про неприпустимість виконувати рішення, яке винесене від імені України. P.s. Я дуже негативно ставлюсь до діяльності братів Суркісів.
https://censor.net/comments/locate/3191414/019214fa-ef65-71a8-8d10-************
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24.04.2020 19:53 Відповісти
Слушай, пдрс Швец, ты хоть знаешь, что значит слово юстиция на латыни? Нет? Так иди тогда на Х. Где ты видел справедливость в украинских "судах". Судья обязан судить по праву, по закону и по СПРАВЕДЛИВОСТИ согласно внутреннему убеждению судьи. Так тебе, йолопу, стоит объяснять какое внутреннее убеждение у "наших" судейских негодяев?
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24.04.2020 22:31 Відповісти
Пане міністр, перелогінтесь. Чи його представник?)))
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24.04.2020 22:49 Відповісти
"В нормальній державі мають виконуватися будь - яке рішення суду. На то він і суд."

Йолопе, а чи може називатись нормальною країною Україна, якщо державою не менше 20 років правлять олігархи через свою обслугу-політиканів, які по визначенню гребуть все під себе. Чи може в такій державі існувати справедливий суд? От дай сам собі відповідь на ці питання. А потім розводь демагогію. Підолігархічні "суди" дають моральне право громадянам плювати на такі "суди" і їхніх недолугих захисників типу тебе.
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24.04.2020 22:39 Відповісти
а причому тут суркіси, завтра, якщо відкинути ту всю юридистику, у тебе заберуть житло і інше майно, і не зважаючи на рішення суду, тобі його ніхто не поверне, бо то все юридистика на яку не треба зважати.
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24.04.2020 20:23 Відповісти
це паралельні речі, а подібні хибні узагальнення чи конкретизації типові для фейсбучного резонерства, малоцікаво
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24.04.2020 20:37 Відповісти
якшо тобі це малоцікаво, то коли зачепить тебе, всім буде насрати.
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24.04.2020 22:11 Відповісти
Такие заявления инвесторы не пропускают
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24.04.2020 19:31 Відповісти
Так я и не понял,а шо теперь всем так можна?От разве этот"министр юстиции"после таких заяалений не кретин?Он знания в Ютубе,по видосиках получил,а должность у д'ермака купил?
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24.04.2020 19:39 Відповісти
Тільки за вред Дінімо Київу, суркисам крім дулі нічого не давати.
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24.04.2020 19:46 Відповісти
Не хватает закона о том, что если в будущем в ЕСПЧ или в другом европейском суде выяснится, что решение нашего суда признают не правосудным, то эти судьи отвечают своей свободой и имуществом.
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24.04.2020 19:47 Відповісти
ти не був би таким упевненим, бо шмакркля зелена пошле ще вибачатись перед коломойшею.
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24.04.2020 19:50 Відповісти
ти не був би таким упевненим, бо шмакркля зелена пошле ще вибачатись перед коломойшею.
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24.04.2020 19:51 Відповісти
інвестори, ласкаво просимо до України. Рішення судів не мають значення.
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24.04.2020 19:58 Відповісти
Ну так не зря же это прописали в так называемом антиколомойском законе
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25.04.2020 08:06 Відповісти
то взагалі повний юридичний абсурд.
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25.04.2020 12:29 Відповісти
Ему не трындеть нужно, а придумать как законно не выполнять!
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24.04.2020 20:05 Відповісти
самое презрительное отношение к законам у юристов, уж они-то знают цену всему этому "правосудию".
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24.04.2020 20:07 Відповісти
Аааа..... Маты-маты !!!

только отдышался от днищенского дна от Арахамии об открытом оскорблении одного из последних дружественных государств, а тут сегодня же зеленый министр отличился

Министр ЮСТИЦИИ что-то ляпает о неисполнении судебных решений, которые эти суды в его подчинении. У министра юстиции - ЮРИДИСТИКА, пляяять!

Это даже не 90-е, не Африка и даже не феодализм - это вообще отсутствие функционирования государства как такового... Сомали какое-то, только еще с автоматами не ходят
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24.04.2020 20:08 Відповісти
на самом деле автоматы тоннами по всей стране уже в схронах зарыты.....
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24.04.2020 20:28 Відповісти
Сигнал для инвесторов- хрен вы получите назад свои денежки, несмотря на решение суда! Позир!!!
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24.04.2020 20:28 Відповісти
это суркисята у тебя "инвесторы"? которые вместе с беней через приват мыли бабло на офшоры?
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26.04.2020 10:24 Відповісти
решение суда в єтой стране ничто, тут что кто захотел то и творит
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24.04.2020 20:32 Відповісти
Хрен мы ложили на решение судов! - это конечно сильно. Особенно от министра юстиции.
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24.04.2020 20:47 Відповісти
Под предлогом реформы судебной системы скоро приймут закон который не признат решения украинских судов
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24.04.2020 21:03 Відповісти
Чого придовбались до Малюськи? Правильно він сказав - суркіси пішли накуй. Давно так пора. Понаприймали дибільних законів під всяких моральних уродів. Про державу треба дбати а не про козлоту ненажерливу.
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24.04.2020 21:23 Відповісти
Зазеркалье какое-то... а не страна..
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24.04.2020 21:42 Відповісти
Ну правильно. Если суды продажные, то что ещё делать.
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24.04.2020 21:44 Відповісти
Сколько болеющих за кошелёк Суркисов набежало.
Да, пусть олигархи дальше богатеют, государство разоряется - зато всё согласно решению карманного суда.
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24.04.2020 21:46 Відповісти
ЖИДЫ БЕНЯ И СУРКИСЫ провели классическое КИДАЛОВО - одни внесли по безналу бабки, другой бабки обналичил и вернул, а то, что вытянут у Украины (т.е. из нашего с Вами кармана) ПО-БРАТСКИ т.е. честно ПО-ЖИДОВСКИ поделят.

НЕУЖЕЛИ, тут есть хоть один ИДИОТ, который верит, что такие МАХРОВЫЕ БАРЫГИ СУРКИСЫ вот так просто взяли СВОИ КРОВНЫЕ 250 млн. баксов и внесли в БЕНИН БАНК-БАНКРОТ.
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24.04.2020 22:03 Відповісти
Как раз вопрос в источнике. И в подкупе судей.
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26.04.2020 10:25 Відповісти
Господа защитники украинских подолигархичных "судов"!
Вы хоть знаете, что значит слово юстиция на латыни? Нет? Так идите тогда на Х. Где вы видели справедливость в украинских "судах". Судья обязан судить по праву, по закону и по СПРАВЕДЛИВОСТИ согласно внутреннему убеждению судьи. Так вам, йолопам, стоит объяснять какое внутреннее убеждение у "наших" судейских негодяев? Или отбросите лицемерие и сам скажете?

Вы говорите: "В нормальній державі мають виконуватися будь - яке рішення суду. На то він і суд."
 Йолопи, а чи може називатись нормальною країною Україна, якщо державою не менше 20 років правлять олігархи через свою обслугу-політиканів, які по визначенню гребуть все під себе. Чи може в такій державі існувати справедливий суд? От дайте самі собі відповідь на ці питання. А потім розводьте демагогію. Підолігархічні "суди" дають моральне право громадянам плювати на такі "суди" і на їхніх недолугих захисників типу тебе.


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24.04.2020 22:46 Відповісти
Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська - Цензор.НЕТ 5594
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24.04.2020 22:47 Відповісти
Собираете аплодисменты? )
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24.04.2020 23:41 Відповісти
всё верно.
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24.04.2020 23:36 Відповісти
Никогда не давай денег тому, кому не сможешь набить морду !
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25.04.2020 00:12 Відповісти
А шо у нас там за невыполнение решений суда?
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25.04.2020 00:18 Відповісти
Говоря о решениях суда всегда вспоминай судью Киреева, который Тимошенко присудил несколько лет. А также поинтересуйся где он с тех пор бегает.
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26.04.2020 10:27 Відповісти
Суд Лондона признал Суркисов соучасниками, там с правосудием всё нормально, нужно выгимать голову с жоповизора и требовать подписать Римский Устав - признание верховенства права международных судов, иначе мы и наши дети будут рабами Коломойш и Суркисов и их обосцаных судей. Хотя кому я говорю, мудрый нарід в среднем это нищий жлоб водитель такси на ланосе и его жена домохозяйка с золотыми зубами, они сами всё знают лучше нас, особенно в день выборов.
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25.04.2020 00:29 Відповісти
Вероятнее заморозят все бабло суркисят по миру, как заморозили всё бенино бабло. Лондонский суд это тебе не Печерский с вовками
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26.04.2020 10:28 Відповісти
А зачем ему Приватбанк? Бабки из него он вывел, НБУ провело рефинансирование, теперь Приват вернул кредитору (государству) деньги за счет вкладчиков банка. Схема сработала на ура. Деньги исчезли, их никто назад не требует
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25.04.2020 01:31 Відповісти
а как же эта история с футбольными фанатами, которые замочили украинского судью? неужели все судьи забыли? а ведь это почти по Микки Спиллейну. судью замочили за беспредел, виновные найдёны, виновные отпущены. И теперь вывод: в случае начала новой революции, большинство попрёт вовсе не на Майдан, а в Кончу-Заспу, Козин, Плюты, Жовтень вобщем все поняли. Адреса не нужны - чем круче хатынка - тем более целевой объект)
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25.04.2020 23:34 Відповісти
 
 