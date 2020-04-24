Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська
Незважаючи на рішення Київського апеляційного суду, який підтвердив рішення судів попередніх інстанцій у справі про депозити компаній сім'ї Суркісів у ПриватБанку, повернення цих грошей Суркісам неможливе.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо НВ".
"Якщо відкинути всю цю "юридистику", ні, нічого не змінилося. Кошти офшорним компаніям, які пов'язують із Суркісами в медіа, Приватбанк зараз не поверне. Це неможливо. І власне, цього постанова не вимагає", - повідомив міністр юстиції.
Він також зазначив, що навіть у разі прийняття "антиколомойського" закону, існує 1% ймовірності того, що суд зможе прийняти рішення про повернення ПриватБанку колишнім власникам.
15 квітня Київський апеляційний суд прийняв рішення залишити без змін рішення судів попередніх інстанцій та зобов'язати Приватбанк виплатити понад 250 млн доларів за депозитними договорами сім'ї Суркісів".
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а то все щас так прям испугались шо капец
Решение судов исполняют только Лохи?
вместо реформирования судебной системы, создания институции выборных судей как в США этот идиот задумал разрушить систему исполнения судебных решений ???
что ни час то новость АГОНЬ !!!
курс соросят на полный демонтаж государственных институций очевиден ... вопрос один когда блеать на Майдан ?
Птицу видно по помёту, а махнарылого, по упоминанию слов "СНГ" и "соросята".
И отчего наполовину маланцы так кричат про маланцев?
Тайна сия велика есть....
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2. не переживайте за родину цуркісів - голодувати не будуть
https://censor.net/comments/locate/3191414/019214fa-ef65-71a8-8d10-************
Йолопе, а чи може називатись нормальною країною Україна, якщо державою не менше 20 років правлять олігархи через свою обслугу-політиканів, які по визначенню гребуть все під себе. Чи може в такій державі існувати справедливий суд? От дай сам собі відповідь на ці питання. А потім розводь демагогію. Підолігархічні "суди" дають моральне право громадянам плювати на такі "суди" і їхніх недолугих захисників типу тебе.
только отдышался от днищенского дна от Арахамии об открытом оскорблении одного из последних дружественных государств, а тут сегодня же зеленый министр отличился
Министр ЮСТИЦИИ что-то ляпает о неисполнении судебных решений, которые эти суды в его подчинении. У министра юстиции - ЮРИДИСТИКА, пляяять!
Это даже не 90-е, не Африка и даже не феодализм - это вообще отсутствие функционирования государства как такового... Сомали какое-то, только еще с автоматами не ходят
Да, пусть олигархи дальше богатеют, государство разоряется - зато всё согласно решению карманного суда.
НЕУЖЕЛИ, тут есть хоть один ИДИОТ, который верит, что такие МАХРОВЫЕ БАРЫГИ СУРКИСЫ вот так просто взяли СВОИ КРОВНЫЕ 250 млн. баксов и внесли в БЕНИН БАНК-БАНКРОТ.
Вы хоть знаете, что значит слово юстиция на латыни? Нет? Так идите тогда на Х. Где вы видели справедливость в украинских "судах". Судья обязан судить по праву, по закону и по СПРАВЕДЛИВОСТИ согласно внутреннему убеждению судьи. Так вам, йолопам, стоит объяснять какое внутреннее убеждение у "наших" судейских негодяев? Или отбросите лицемерие и сам скажете?
Вы говорите: "В нормальній державі мають виконуватися будь - яке рішення суду. На то він і суд."
Йолопи, а чи може називатись нормальною країною Україна, якщо державою не менше 20 років правлять олігархи через свою обслугу-політиканів, які по визначенню гребуть все під себе. Чи може в такій державі існувати справедливий суд? От дайте самі собі відповідь на ці питання. А потім розводьте демагогію. Підолігархічні "суди" дають моральне право громадянам плювати на такі "суди" і на їхніх недолугих захисників типу тебе.