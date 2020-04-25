РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5555 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 406 43

54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА

54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА

На территории Днепропетровской области зафиксировано более 50 новых случаев заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА, об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

"На Днепропетровщине 54 новых случая коронавируса. COVID-19 лабораторно подтвердили у 45 жителей Днепровского района, шести жителей Кривого Рога и по одному случаю у жителей Павлограда, Терновки и Петропавловского района", - сказано в сообщении. 

Также сообщается, что в настоящее время на Днепропетровщине 294 подтвержденных случаях коронавируса. 11 жителей области выздоровели, 1 человек умер.

54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА 01

Вместе с тем, как сообщает в Telegram-канале Днепропетровской ОГА 45 заболевших жителей Днепровского района являются обитателями реабилитационных центров и заболели в результате контактов, связанных с Першотравенском.

54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА 02

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 478 новых случаев COVID-19, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА - Цензор.НЕТ 7116
показать весь комментарий
25.04.2020 20:06 Ответить
+3
А після сьогоднішнього барижного штурму ці цифри вирастуть у декілька разів.Треба нещадно карати всіх порушників карантину., бо він не закінчиться ніколи.
показать весь комментарий
25.04.2020 20:16 Ответить
+2
Только сегодня купил в АТБ 10 масок за 150 грн. Капец.
показать весь комментарий
25.04.2020 19:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только сегодня купил в АТБ 10 масок за 150 грн. Капец.
показать весь комментарий
25.04.2020 19:58 Ответить
подешевшали тобто
в аптеках були по 25
показать весь комментарий
25.04.2020 20:07 Ответить
В рф италии и т д-- НАШИ МАСКИ - ДОРОЖЭ.
.
НО В НАС были бы НАШИ , И мы бы не покупали в ..
.
А так 3енелейсские- продавая- НАЖИЛИСЬ ,
а покупают-- ЗА НАШИ ДЕНЬГИ,..
.
ОНИ РЕАЛЬНО- не лохи..
.
ЛОХИ- МЫ.
показать весь комментарий
25.04.2020 20:07 Ответить
не, наши, м. Нововолинськ. сделаны 31.03.2020
показать весь комментарий
25.04.2020 20:21 Ответить
есть 50 шт, 500 грн.
показать весь комментарий
25.04.2020 20:22 Ответить
А що за підприємство, може "гаражна паленка"?
показать весь комментарий
25.04.2020 20:59 Ответить
ТзОВ "Дрімко" 068 938 10 87, 067 545 46 67
показать весь комментарий
25.04.2020 21:11 Ответить
https://drimko.com.ua/ тут
показать весь комментарий
25.04.2020 21:12 Ответить
Ничего страшного..
. Как говорил 3енелейсский министр здравоОГРАБЛЕНИЯ-- ЗДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖИЛЫЕ,,
,
НОВЫЕ ЛИЦА - *** ?!
.
Продали в канун эпидемии средства защиты в рф польшу италию. НАЖИЛИСЬ..


А теперь за счет бюджэта ЛОХОВ- покупаем в китае..
..
НОВЫЕ ЛИЦА- - РЕАЛЬНО НЕ ЛОХИ !,
,
Сколько быим лет небыло.
.
показать весь комментарий
25.04.2020 20:04 Ответить
Придумают очередной Фуфломицин и народ вздохнеть с облегчением
показать весь комментарий
25.04.2020 20:05 Ответить
54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА - Цензор.НЕТ 7116
показать весь комментарий
25.04.2020 20:06 Ответить
Повісився на шнурках від кросівок. Тернополянин, який повернувся з Польщі та перебував на обсервації, покінчив життя самогубством

Ще одна жертва коронавірусу.
показать весь комментарий
25.04.2020 20:08 Ответить
самоубийство - не выход. я бы где-то назвал это преступлением.
показать весь комментарий
25.04.2020 20:12 Ответить
Це мабуть той якого жінка в хату не пустила і він пішов жалітись в поліцію. Була така інфа на Цензорі тиждень тому.
показать весь комментарий
25.04.2020 21:02 Ответить
Из Польши приехал без бабла,шнурки пригодились..странное самогубство,даж на веревку не заработал...
показать весь комментарий
25.04.2020 20:12 Ответить
Тоись, концлагерь в могилеве, могилы в днепре, как и стоило ожидать, - отмыв бабла? Ить хуже уже ж не будет? Только полицаям карантин на руку - щемят людей на деньги по еще одному поводу.
показать весь комментарий
25.04.2020 20:12 Ответить
не знаю. не вижу ментов ваще. сидят пацаны в сквере на пиве. треть народа по улице без намордников. какого закрывать магазины и базары? шоб люди с голоду сдохли?
показать весь комментарий
25.04.2020 20:17 Ответить
Оззи, вы крестик видели?? Прикольно, ага?? Давно заметил - чем ближе к правде, тем быстрее удаляют!!!
показать весь комментарий
25.04.2020 20:44 Ответить
я ту тоже в опале. вполне нейтральные комменты удаляют. ну и бан с подачи сои не редкость.))
показать весь комментарий
25.04.2020 20:48 Ответить
Тссс.. Про хозяев не будем!!.. Упекут на трое суток, гы-гы!
показать весь комментарий
25.04.2020 20:51 Ответить
но я прочел ваш коммент с крестиком. +.
показать весь комментарий
25.04.2020 20:50 Ответить
А після сьогоднішнього барижного штурму ці цифри вирастуть у декілька разів.Треба нещадно карати всіх порушників карантину., бо він не закінчиться ніколи.
показать весь комментарий
25.04.2020 20:16 Ответить
бо він не закінчиться ніколи. в головах?
Как говорил профессор Преображенский - разруха - это не старуха с клюкой, разруха, она в головах. То же самое и с вирусом короны
показать весь комментарий
25.04.2020 20:53 Ответить
Отакі вороги як ти гундяйські попи,********** потвори котрі розповсюджують хворобу порущуючи карантин діють проти України, бо хворі тільки зростають,і такі як ти паскуди цьому радіють.Карати нещадно, а попів депортувати до гундяя.
показать весь комментарий
25.04.2020 21:09 Ответить
Для начала - я буддист, к твоему гундяю отношения совершенно не имею. А ты, если тебя вирускороны в голове полностью укрыл - не выходи на улицу, закройся в квартире и сиди.
показать весь комментарий
25.04.2020 21:13 Ответить
Для початку ти ********** тварина котра на сьомому році війни гавкає на мові окупанта, Те що ти мудист то твоє діло,але карантин повинен соблюдать,бо твої права закінчуються т ам де починаються мої ,а я з за таких як ти козлів хворіти не хочу.Ти помри сьогодні а я завтра ,от така разруха в головах.
показать весь комментарий
25.04.2020 21:19 Ответить
В нас як такого карантину немає, лише деякі обмеження на роботу окремих видів підприємств (сумнівної законності) та спорадичні обмеження особистих прав (відверто антиконституційні). Збираєтесь до появи вакцини сидіти в самоізоляції? А якщо підуть нові штами, проти яких вона не діятиме - чекати на нові вакцини? Або якщо її взагалі не розроблять?
показать весь комментарий
26.04.2020 02:13 Ответить
Не хочете чекати,то на біса повертались з заробітків і навезли сюди зарази.Невже такі безголові що не бачите прямої залежності поширення від шастання? Чому я маю. сидіти в хаті коли якась купка недоумків в цей час тиняється по церквах і штурмує базари.Це не порушення моїх прав і не зазіхання на моє життя? У Китаї за порушення карантину страта тому вони швидко подолали а у нас навіть штраф не платять.Тільки невідворотність покарання і штраф всім порушникам.
показать весь комментарий
26.04.2020 06:38 Ответить
Ты если боишься вирусакороны, сиди дома тихонько
показать весь комментарий
26.04.2020 09:08 Ответить
От забувся в тебе гвинторогого спитати що мені робити і де сидіти.Є постанова яка забов"язує притягати таких сміливих як ти і якщо вона буде виконуватись то кожне твоє щастання обійдеться від 17000 до 34000 і я тільки за,можете ні в чому собі не відмовляти якщо будете поповнювати бюджет.
показать весь комментарий
27.04.2020 08:11 Ответить
а у тебя роги прямые?
показать весь комментарий
27.04.2020 11:02 Ответить
В мене не ростуть.Дякую богу що я не москаль.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:06 Ответить
Кстати, а кому я враг и почему ты так решил?
показать весь комментарий
25.04.2020 21:14 Ответить
Тому що ти і такі як ти зхвали ***** захищати ***********. Тож валіза вокзал мордор,т ам і захистять і карантину нема ні в головах ні в дупі.
показать весь комментарий
25.04.2020 21:21 Ответить
и тебе не хворать ), потому тебе чемодан вокзал и страна на выбор, а я живу в своей стране, и буду говорить на том языке, на каком захочу и иметь своё мнение пусть отличное от твоего и тебе подобных агрессивно настроенных и обозлённых на весьмирснами
показать весь комментарий
26.04.2020 00:22 Ответить
Хотіло до ***** то їдь і не смерди в Україні хїуйлом падло. Ти живеш в Україні і забовв"язаний знати українську мову а якщо хочеш імєть і щоб тебе імєлі то це до *****,там вони за добу вже по 6000 маають таких як ти маючих своьо мнєніє. Вперед на родіну язіка. прихвостень окупанта.
показать весь комментарий
26.04.2020 06:30 Ответить
Чего ж ты такой злобный то? Украинский язык я знаю получше твоего, т.к родился, вырос и живу в Украине.

Але менi простiше спiлкуватися росiйською, i як менi здається кожна дюдина, котра живе у вiльнiй країнi - має законне право спiлкуватися з iншими людьми на тiй мовi, на якiй вона хоче, аби лише iї розумiли
показать весь комментарий
26.04.2020 09:06 Ответить
Російсько окупаційну я знаю краще за тебе( можем написати диктант) але з 2014р не визнаю, стидаюсь що колись вивчив і вважаю що доки ці потвори будуть вбивати наших хлопців ця феня не повинна існувати в Україні,бо вона створила привід для окупації.Я так вважаю.
показать весь комментарий
27.04.2020 09:02 Ответить
Шо та путают наши правители в терминах)) всего 294 заболевших - заражённых или заболевших?
показать весь комментарий
25.04.2020 20:51 Ответить
Капец. Моя родная область...
показать весь комментарий
25.04.2020 21:01 Ответить
 
 