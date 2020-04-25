54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА
На территории Днепропетровской области зафиксировано более 50 новых случаев заражения коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА, об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
"На Днепропетровщине 54 новых случая коронавируса. COVID-19 лабораторно подтвердили у 45 жителей Днепровского района, шести жителей Кривого Рога и по одному случаю у жителей Павлограда, Терновки и Петропавловского района", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время на Днепропетровщине 294 подтвержденных случаях коронавируса. 11 жителей области выздоровели, 1 человек умер.
Вместе с тем, как сообщает в Telegram-канале Днепропетровской ОГА 45 заболевших жителей Днепровского района являются обитателями реабилитационных центров и заболели в результате контактов, связанных с Першотравенском.
Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 478 новых случаев COVID-19, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.
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в аптеках були по 25
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НО В НАС были бы НАШИ , И мы бы не покупали в ..
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А так 3енелейсские- продавая- НАЖИЛИСЬ ,
а покупают-- ЗА НАШИ ДЕНЬГИ,..
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ОНИ РЕАЛЬНО- не лохи..
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ЛОХИ- МЫ.
. Как говорил 3енелейсский министр здравоОГРАБЛЕНИЯ-- ЗДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖИЛЫЕ,,
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НОВЫЕ ЛИЦА - *** ?!
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Продали в канун эпидемии средства защиты в рф польшу италию. НАЖИЛИСЬ..
А теперь за счет бюджэта ЛОХОВ- покупаем в китае..
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НОВЫЕ ЛИЦА- - РЕАЛЬНО НЕ ЛОХИ !,
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Сколько быим лет небыло.
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Ще одна жертва коронавірусу.
Как говорил профессор Преображенский - разруха - это не старуха с клюкой, разруха, она в головах. То же самое и с вирусом короны
Але менi простiше спiлкуватися росiйською, i як менi здається кожна дюдина, котра живе у вiльнiй країнi - має законне право спiлкуватися з iншими людьми на тiй мовi, на якiй вона хоче, аби лише iї розумiли