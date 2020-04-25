54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА

На территории Днепропетровской области зафиксировано более 50 новых случаев заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА, об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

"На Днепропетровщине 54 новых случая коронавируса. COVID-19 лабораторно подтвердили у 45 жителей Днепровского района, шести жителей Кривого Рога и по одному случаю у жителей Павлограда, Терновки и Петропавловского района", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время на Днепропетровщине 294 подтвержденных случаях коронавируса. 11 жителей области выздоровели, 1 человек умер.

Вместе с тем, как сообщает в Telegram-канале Днепропетровской ОГА 45 заболевших жителей Днепровского района являются обитателями реабилитационных центров и заболели в результате контактов, связанных с Першотравенском.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 478 новых случаев COVID-19, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.