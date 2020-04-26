Военный грузовик на Львовщине загорелся из-за короткого замыкания, погиб старший солдат Юрий Горбик, - 53 ОМБр

При пожаре погиб старший солдат Юрий Горбик, не раз бывавший в зоне ООС. За жизнь его товарища сейчас борются врачи.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке 53 отдельная механизированная бригада, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в результате короткого замыкания загорелся автомобиль, в котором находились двое военнослужащих. К сожалению, старший солдат Горбик Юрий погиб. Другой военнослужащий получил ожоги всего тела - за его жизнь борются врачи", - сказано в сообщении.

В бригаде отметили, что Юрий служил у них уже 3 года и не раз бывал на ротации в зоне проведения ООС.

"Он был настоящим специалистом, ответственным военнослужащим и товарищем с большой буквы. Нам его будет не хватать. Приносим искренние соболезнования и разделяем боль утраты с родными и близкими. Вечная память воину", — сказано в сообщении.

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