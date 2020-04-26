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Военный грузовик на Львовщине загорелся из-за короткого замыкания, погиб старший солдат Юрий Горбик, - 53 ОМБр

Военный грузовик на Львовщине загорелся из-за короткого замыкания, погиб старший солдат Юрий Горбик, - 53 ОМБр

При пожаре погиб старший солдат Юрий Горбик, не раз бывавший в зоне ООС. За жизнь его товарища сейчас борются врачи.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке 53 отдельная механизированная бригада, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в результате короткого замыкания загорелся автомобиль, в котором находились двое военнослужащих. К сожалению, старший солдат Горбик Юрий погиб. Другой военнослужащий получил ожоги всего тела - за его жизнь борются врачи", - сказано в сообщении.

Военный грузовик на Львовщине загорелся из-за короткого замыкания, погиб старший солдат Юрий Горбик, - 53 ОМБр 01

В бригаде отметили, что Юрий служил у них уже 3 года и не раз бывал на ротации в зоне проведения ООС.

"Он был настоящим специалистом, ответственным военнослужащим и товарищем с большой буквы. Нам его будет не хватать. Приносим искренние соболезнования и разделяем боль утраты с родными и близкими. Вечная память воину", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Грузовик Минобороны сгорел на Львовщине, один человек погиб и еще один получил ожоги. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 26 апреля на на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" на Львовщине сгорел военный грузовик. Один человек погиб, еще один получил 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени.

Военный грузовик на Львовщине загорелся из-за короткого замыкания, погиб старший солдат Юрий Горбик, - 53 ОМБр 02

Автор: 

пожар (5970) смерть (9251) Ян Осока (1501) 53 отдельная механизированная бригада (121) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+20
Найщиріші співчуття родині загиблого.
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26.04.2020 13:28 Ответить
+4
Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр - Цензор.НЕТ 4725
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26.04.2020 14:47 Ответить
+3
На службе часто бывало, что экипажи угорали в кунгах от печек и работающих бензогенераторов, во сне, даже без спиртного. Тут могли угореть, затем обгореть.
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26.04.2020 14:18 Ответить
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Найщиріші співчуття родині загиблого.
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26.04.2020 13:28 Ответить
нажрались до состояния "дрова"...
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26.04.2020 13:49 Ответить
На службе часто бывало, что экипажи угорали в кунгах от печек и работающих бензогенераторов, во сне, даже без спиртного. Тут могли угореть, затем обгореть.
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26.04.2020 14:18 Ответить
это же не танк, который провалился под лед с экипажем!!! как так?? почему погибшие??
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26.04.2020 14:14 Ответить
Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр - Цензор.НЕТ 2283
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26.04.2020 14:41 Ответить
Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр - Цензор.НЕТ 4725
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26.04.2020 14:47 Ответить
Как можно погибнуть от КЗ? Там предохранителей не было?
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26.04.2020 15:14 Ответить
Соболезнование родственникам. Но что они делали ночью в грузовике на грузовой железнодорожной платформе?
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26.04.2020 15:35 Ответить
Ивеко-КрАз???
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26.04.2020 16:55 Ответить
Марка машины, характер груза в студию...иначе херня...
даже если КЗ как можно сгореть в дизеле??? А если зил то тоже проблемно.))))
Если сливали бензин и курили...то єто тоже надо знать...даже если и хорошие солдаты и настоящие патриоты...************* не должно повториться...если диверсия и подрыв то ищите диверсанов и не давайте в СМИ разную херню
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26.04.2020 17:07 Ответить
Машина може згоріти від кз,но трезві люди не можуть ні як.А не згоріла машина від цигарки нетрезвих солдатів?
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26.04.2020 17:56 Ответить
Та шо, там згуду зїхахи? Ні одна машина не може згоріти від КЗ миттєво. Якими ДОЛБОдятлами треба бути? Нюху нема? Я водій зі стажем, з 1980р, і таку лапшу? Хто бачив як при короткому на стартері КАМАЗу провода провода в дріб'язок розлітаютьця? Пожежа? Хрінка ціла, хріка десята.
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27.04.2020 04:21 Ответить
Армія... Ставив гружений на естакаду, запускав з задньої, чез кнопку растормажіваніє, і так цілий день. палива було ооооо....... Армія сусесеру...
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27.04.2020 04:31 Ответить
 
 