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Новости Коронавирус и карантин
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Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19

Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19

В китайском городе Ухань, с которого началась мировая пандемия коронавируса, в больницах не осталось ни одного зараженного этим вирусом человека.

Об этом заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фэн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на китайское государственное информагентство "Синьхуа".

"Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухани, центральном китайском городе, наиболее сильно пострадавшем от эпидемии, сократилось до нуля", — сказано в сообщении.

Этого результата удалось достичь благодаря упорным усилиям медиков их Ухани и тем, кто был отправлен им на помощь со всей страны, подчеркнул Ми Фэн.

Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав

За сегодня в Китае зарегистрировано всего 11 новых случаев заболевания на всю страну. За все время пандемии в Поднебесной заболели 82 827 человека, 4 632 из них умерли.

На утро 26 апреля во всем мире зафиксировано 2 922 063 случая заболевания COVID-29, в том числе 203 307 летальных, 837 109 человек уже выздоровели.

Автор: 

карантин (16729) Китай (3045) Ухань (48) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
флуд
та ще й з росіскої помийниці
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26.04.2020 14:09 Ответить
+5
Дубинский с СИвохо у ЗЕбилов теперь кореша, а Ермак герой Украины, ты что в спячке был? Просыпайся ты серешь.
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26.04.2020 14:21 Ответить
+4
"В настоящее время у Комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд. грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог произойти из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ", - говорится в выводе комиссии.
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26.04.2020 14:10 Ответить
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https://strana.ua/news/263552-v-parlamente-ustanovili-chto-vzryvy-na-*******-sklade-v-balaklee-nachalis-s-podryva-zarytoho-snarjada.html Военный склад в Балаклее подорвали из-под земли - отчет ВСК
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26.04.2020 14:08 Ответить
флуд
та ще й з росіскої помийниці
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26.04.2020 14:09 Ответить
флуд--это твои инсинуации по поводу и без..а у меня--оффтоп
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26.04.2020 14:11 Ответить
Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7083Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7083Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7083https://strana.ua/ strana.ua - Ukraina!
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26.04.2020 14:22 Ответить
там агенты кремля, по версии наших вышиватных товарищей
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26.04.2020 14:27 Ответить
бо їх фінансує ХТО ?
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26.04.2020 14:37 Ответить
дай угадаю с одного раза...лично куйло, из своих сбережений?
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26.04.2020 15:46 Ответить
Занимает у Кабаевой
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26.04.2020 19:07 Ответить
нaобоpoт! Xopoший caйт!
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26.04.2020 14:37 Ответить
у 2017 хакери неодноразово ламали скриньки журналістів та отримували доступ до адмінки сайту. Судячи з дампів поштової скриньки, керівники та журналісти Страна.ua співпрацюють з Російськими пропагандиськими сайтами Украина ру та ін., а фінансується РФ
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26.04.2020 14:40 Ответить
для малоросів годний сайт
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26.04.2020 14:42 Ответить
"В настоящее время у Комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд. грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог произойти из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ", - говорится в выводе комиссии.
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26.04.2020 14:10 Ответить
Вот когда Дубинский подтвердит, а не только Арахамия, то только тогда будет правда.
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26.04.2020 14:14 Ответить
с каких пор это у порохоботов дубинский в авторитете? или тебя уже перевербовали?
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26.04.2020 14:15 Ответить
Дубинский с СИвохо у ЗЕбилов теперь кореша, а Ермак герой Украины, ты что в спячке был? Просыпайся ты серешь.
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26.04.2020 14:21 Ответить
Он не спит...
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26.04.2020 14:26 Ответить
интересные у тебя методичка...а может и курево
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26.04.2020 14:28 Ответить
С тех пор, как ты его, вместе с Арахамией, возвёл в источники божественной истины.
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26.04.2020 14:24 Ответить
и с чего вывод, что то божественная истина?сам придумал?просто альтернативная информация, про которую цензор стыдливо умалчивает
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26.04.2020 14:26 Ответить
Потому, что Порошенко - вор и мародёр, а в это необходимо верить без доказательств.
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26.04.2020 14:30 Ответить
нет, без доказательств мы верим, что петя--мессия Украины, просто не распознанный большинством граждан, потому что большинство быдляки-малороссы у нас, да?
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26.04.2020 15:48 Ответить
Китайці навмисне випустили вірус ? Вчинили світову епідемію, а тепер заробляють на ній
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26.04.2020 14:09 Ответить
Вряд ли, с Алиэкспресс в Беларусь уже ничего не доставляется, по крайней мере опция - доставка в Беларусь уже не активна...
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26.04.2020 14:11 Ответить
из Китая только в одну Польшу недавно наши грузовые самолёты доставили мед. товаров на сотни миллионов долларов...
И так каждый день, куча грузовых рейсов из Китая по всему миру.
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26.04.2020 14:17 Ответить
В день распродаж выручка площадок крупнейшего онлайн-ритейлера Alibaba Group превысила показатели прошлого года на 32%. Различные СМИ и сам ритейлер сообщают о рекордах за первую минуту, час, полтора и пр.
За первые 68 секунд группа продала товаров на $1 млрд.
Год назад этого результата ей удалось достигнуть только за 85 секунд.
Показатель в $1,5 млрд был достигнут за 1 минуту 36 секунд. В 2017 году этот интервал составлял три минуты с начала распродажи.
В первый час объем продаж достиг $13 млрд. Это на треть (32%) больше, чем компания получила за то же время в прошлом году.
В первые полтора часа «Дня холостяка» пользователи Alibaba раскупили товаров на рекордные $16 млрд. Это больше половины прошлогодней выручки за всю 24-часовую распродажу.
Во второй половине дня по местному времени объем продаж через все торговые площадки Alibaba превысил прошлогодний рекорд в $30,5 млрд.
За весь день распродаж люди со всего мира заказали товаров на $38,4 млрд, что на 26% превысило показатель предыдущего года. В прошлом году компания отчитывалась о 39% увеличении суточных продаж.
Для сравнения: в прошлом году за весь День холостяка компания отрапортавала о выручке в $30,8 млрд., а в 2017 - лишь $25,3 млрд.https://belretail.by/news/prodaji-alibaba-v-den-holostyaka-ejegodno-rastut-na-tret
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26.04.2020 14:25 Ответить
такий потік був і раніше. Весь світ повний китайських товарів. Можна навіть сказати, що всі перестали виробляти своє, бо китайці всіх переплюнули, і за ціною, і за швидкістю, та і якість останнім часом дуже не погана. Тому, навряд чи щоб завоювати світовий ринок. Він і так в надійних маленьких жовтих рученятах.
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26.04.2020 14:31 Ответить
В Китае можно всё найти хорошего качества. Всё зависит только от размера вашего кошелька.
На экспорт фигню продают. У себя всё.
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26.04.2020 18:14 Ответить
неправда. На експорт продають все що завгодно, і поганої якості і гарної. Все залежить від ціни. На гарні речі не буває дешевих цін, якісне всюди дорого коштує. Якби китайці на експорт відправляли тільки гівно не якісне, світ би вже давно відмовився від китайських товарів.
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26.04.2020 20:34 Ответить
В Китае всё дорого. Одежда. Сэкондов нет. Кто жил тот подтвердит.
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29.04.2020 09:08 Ответить
так як і всюди. Здається в Китаї є на різні смаки, і дешеве і дороге. В нас також раніше секондів не багато було. А тепер самі секонди)), та й ті зачинеі зараз.
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29.04.2020 22:34 Ответить
100%...
Реально нет никакого вируса, есть обычный грипп раздутый до истерии и названный короновирусом...
А китайцы в это время на коне...
Пока весь мир упорно и истерично борется с короновирусом, китайцы тихо продают всему миру свои второсортные и низкого качества товары - маски, темты, ИВЛ, костюмы, итд... на миллиарды долларов.
И главное, в связи с этой истерией по вирусу, Китай может стать первой экономикой мира. Сейчас экономика Китая растёт а США падает из за карантина.
А в Китае оказывается уже всё хорошо, никакого карантина, никакого короновируса, итд...
Главное напугать весь мир вирусом, а самим быть в шоколаде. Что Китай и сделал.
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26.04.2020 14:15 Ответить
а чіво тада путін в бункірі сідіт?
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26.04.2020 14:23 Ответить
потому, что пуйло - паталогический сцыкун
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26.04.2020 14:24 Ответить
ага, и все мировые лидеры участвуют в сговоре фармокампаний закусывай хоть иногда
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26.04.2020 15:44 Ответить
він завжди там сидить. В нього фобія що його вбьють, і янукодла він нього заразився.)). Так що куйло сидить в бункері все життя.
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26.04.2020 14:33 Ответить
вирус из Новосибирска
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26.04.2020 15:08 Ответить
Китайцы утаили масштабы эпидемии и серьёзность проблемы чем вызвали мировой кризис , а сейчас рапортуют о своих успехах в борьбе с коронавирусом ! Звучит как издевательство .
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26.04.2020 14:15 Ответить
Комиссию международную на них ,тут Трамп прав.
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26.04.2020 14:19 Ответить
от обычного гриппа умирает больше чем от корновируса... Короновирус менее смертельный чем обычный грипп... Вот официальная статистика смертей в Украине, в том числе от обычного гриппа (за январь - февраль)
Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9186
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26.04.2020 14:19 Ответить
Щас бы верить статистике которую Ермак с Шапито 95 и кремлёвскими подельниками рисует.
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26.04.2020 14:25 Ответить
статистике по корновирусу?
Умерло от короновируса аж 209 человек за 1,5 месяца истерии по короновирусу...
За это же время, за этот же период карантина в Украине умерло где то 70-75 тысяч, из них от обычного гриппа и пневмонии около 900 человек...
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26.04.2020 14:30 Ответить
вот ты тупень да если бы не было карантинных мер, то как бы у нас италии с испанией не повторилось бы
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26.04.2020 15:45 Ответить
Прочитайте статью на Гордон.ua от 23 апреля ,о китайском докторе Ши Чженли, и её возможной ответственности за создание COVID-19 .Это не грипп , это искуственно созданый вирус.
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26.04.2020 14:44 Ответить
А как на счет йети?
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26.04.2020 19:16 Ответить
Виписали з COVID, чи вже без нього? Цензорята, у вас є шанс на халяву грамоті повчитися, по телевізору.
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26.04.2020 14:20 Ответить
Выписали на кладбище..это так по китайски.
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26.04.2020 14:24 Ответить
Цікаво, поряд Японія і Південна Корея де хворі досі є. В Кореї навіть повторне зараження відбулося, а в Китаї все добре. Сумнівно
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26.04.2020 14:27 Ответить
Приберіть бубачку! Тоді за пару дижднів ви здивуєтесь!) Шо то було?! А то було від бені та *уйла нло!))) Або нлп для поціновувачів г+г та скотів. Не маю жодних сумнівів, що Україна впораєцця з тією мсячнею від фсб!)
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26.04.2020 14:28 Ответить
В четвер був останній важкохворий. В п'ятницю він одужав. В суботу виписали)))

ТУРБОРЕЖИМ!!!)))
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26.04.2020 14:31 Ответить
Китайцам для этого понадобилось 4 месяца, а нам хватит недели, если за это время заразятся оставшиеся медики.
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26.04.2020 14:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B0iOEzVeJsY
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26.04.2020 18:21 Ответить
 
 