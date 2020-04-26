Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19
В китайском городе Ухань, с которого началась мировая пандемия коронавируса, в больницах не осталось ни одного зараженного этим вирусом человека.
Об этом заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фэн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на китайское государственное информагентство "Синьхуа".
"Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухани, центральном китайском городе, наиболее сильно пострадавшем от эпидемии, сократилось до нуля", — сказано в сообщении.
Этого результата удалось достичь благодаря упорным усилиям медиков их Ухани и тем, кто был отправлен им на помощь со всей страны, подчеркнул Ми Фэн.
Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав
За сегодня в Китае зарегистрировано всего 11 новых случаев заболевания на всю страну. За все время пандемии в Поднебесной заболели 82 827 человека, 4 632 из них умерли.
На утро 26 апреля во всем мире зафиксировано 2 922 063 случая заболевания COVID-29, в том числе 203 307 летальных, 837 109 человек уже выздоровели.
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та ще й з росіскої помийниці
И так каждый день, куча грузовых рейсов из Китая по всему миру.
За первые 68 секунд группа продала товаров на $1 млрд.
Год назад этого результата ей удалось достигнуть только за 85 секунд.
Показатель в $1,5 млрд был достигнут за 1 минуту 36 секунд. В 2017 году этот интервал составлял три минуты с начала распродажи.
В первый час объем продаж достиг $13 млрд. Это на треть (32%) больше, чем компания получила за то же время в прошлом году.
В первые полтора часа «Дня холостяка» пользователи Alibaba раскупили товаров на рекордные $16 млрд. Это больше половины прошлогодней выручки за всю 24-часовую распродажу.
Во второй половине дня по местному времени объем продаж через все торговые площадки Alibaba превысил прошлогодний рекорд в $30,5 млрд.
За весь день распродаж люди со всего мира заказали товаров на $38,4 млрд, что на 26% превысило показатель предыдущего года. В прошлом году компания отчитывалась о 39% увеличении суточных продаж.
Для сравнения: в прошлом году за весь День холостяка компания отрапортавала о выручке в $30,8 млрд., а в 2017 - лишь $25,3 млрд.https://belretail.by/news/prodaji-alibaba-v-den-holostyaka-ejegodno-rastut-na-tret
На экспорт фигню продают. У себя всё.
Реально нет никакого вируса, есть обычный грипп раздутый до истерии и названный короновирусом...
А китайцы в это время на коне...
Пока весь мир упорно и истерично борется с короновирусом, китайцы тихо продают всему миру свои второсортные и низкого качества товары - маски, темты, ИВЛ, костюмы, итд... на миллиарды долларов.
И главное, в связи с этой истерией по вирусу, Китай может стать первой экономикой мира. Сейчас экономика Китая растёт а США падает из за карантина.
А в Китае оказывается уже всё хорошо, никакого карантина, никакого короновируса, итд...
Главное напугать весь мир вирусом, а самим быть в шоколаде. Что Китай и сделал.
Умерло от короновируса аж 209 человек за 1,5 месяца истерии по короновирусу...
За это же время, за этот же период карантина в Украине умерло где то 70-75 тысяч, из них от обычного гриппа и пневмонии около 900 человек...
ТУРБОРЕЖИМ!!!)))