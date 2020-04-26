Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19

В китайском городе Ухань, с которого началась мировая пандемия коронавируса, в больницах не осталось ни одного зараженного этим вирусом человека.

Об этом заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фэн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на китайское государственное информагентство "Синьхуа".

"Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухани, центральном китайском городе, наиболее сильно пострадавшем от эпидемии, сократилось до нуля", — сказано в сообщении.

Этого результата удалось достичь благодаря упорным усилиям медиков их Ухани и тем, кто был отправлен им на помощь со всей страны, подчеркнул Ми Фэн.

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За сегодня в Китае зарегистрировано всего 11 новых случаев заболевания на всю страну. За все время пандемии в Поднебесной заболели 82 827 человека, 4 632 из них умерли.

На утро 26 апреля во всем мире зафиксировано 2 922 063 случая заболевания COVID-29, в том числе 203 307 летальных, 837 109 человек уже выздоровели.