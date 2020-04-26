З лікарень Уханя виписали всіх пацієнтів із COVID-19
У китайському місті Ухань, з якого почалася світова пандемія коронавірусу, в лікарнях не залишилося жодної інфікованого цим вірусом людини.
Про це заявив представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю Мі Фен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на китайське державне інформагентство "Сіньхуа".
"Кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 в Ухані, центральному китайському місті, яке найбільше постраждало від епідемії, скоротилася до нуля", - сказано в повідомленні.
Цього результату вдалося досягти завдяки наполегливим зусиллям медиків із Уханя і тим, хто був відправлений їм на допомогу з усієї країни, підкреслив Мі Фен.
За сьогодні в Китаї зареєстровано лише 11 нових випадків захворювання на всю країну. За весь час пандемії в Піднебесній захворіли 82 827 людей, 4 632 із них померли.
На ранок 26 квітня в усьому світі зафіксовано 2 922 063 випадки захворювання на COVID-29, зокрема 203 307 летальних, 837 109 осіб вже одужали.
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та ще й з росіскої помийниці
И так каждый день, куча грузовых рейсов из Китая по всему миру.
За первые 68 секунд группа продала товаров на $1 млрд.
Год назад этого результата ей удалось достигнуть только за 85 секунд.
Показатель в $1,5 млрд был достигнут за 1 минуту 36 секунд. В 2017 году этот интервал составлял три минуты с начала распродажи.
В первый час объем продаж достиг $13 млрд. Это на треть (32%) больше, чем компания получила за то же время в прошлом году.
В первые полтора часа «Дня холостяка» пользователи Alibaba раскупили товаров на рекордные $16 млрд. Это больше половины прошлогодней выручки за всю 24-часовую распродажу.
Во второй половине дня по местному времени объем продаж через все торговые площадки Alibaba превысил прошлогодний рекорд в $30,5 млрд.
За весь день распродаж люди со всего мира заказали товаров на $38,4 млрд, что на 26% превысило показатель предыдущего года. В прошлом году компания отчитывалась о 39% увеличении суточных продаж.
Для сравнения: в прошлом году за весь День холостяка компания отрапортавала о выручке в $30,8 млрд., а в 2017 - лишь $25,3 млрд.https://belretail.by/news/prodaji-alibaba-v-den-holostyaka-ejegodno-rastut-na-tret
На экспорт фигню продают. У себя всё.
Реально нет никакого вируса, есть обычный грипп раздутый до истерии и названный короновирусом...
А китайцы в это время на коне...
Пока весь мир упорно и истерично борется с короновирусом, китайцы тихо продают всему миру свои второсортные и низкого качества товары - маски, темты, ИВЛ, костюмы, итд... на миллиарды долларов.
И главное, в связи с этой истерией по вирусу, Китай может стать первой экономикой мира. Сейчас экономика Китая растёт а США падает из за карантина.
А в Китае оказывается уже всё хорошо, никакого карантина, никакого короновируса, итд...
Главное напугать весь мир вирусом, а самим быть в шоколаде. Что Китай и сделал.
Умерло от короновируса аж 209 человек за 1,5 месяца истерии по короновирусу...
За это же время, за этот же период карантина в Украине умерло где то 70-75 тысяч, из них от обычного гриппа и пневмонии около 900 человек...
ТУРБОРЕЖИМ!!!)))