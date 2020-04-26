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Новини Коронавірус і карантин
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З лікарень Уханя виписали всіх пацієнтів із COVID-19

З лікарень Уханя виписали всіх пацієнтів із COVID-19

У китайському місті Ухань, з якого почалася світова пандемія коронавірусу, в лікарнях не залишилося жодної інфікованого цим вірусом людини.

Про це заявив представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю Мі Фен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на китайське державне інформагентство "Сіньхуа".

"Кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 в Ухані, центральному китайському місті, яке найбільше постраждало від епідемії, скоротилася до нуля", - сказано в повідомленні.

Цього результату вдалося досягти завдяки наполегливим зусиллям медиків із Уханя і тим, хто був відправлений їм на допомогу з усієї країни, підкреслив Мі Фен.

Читайте також: На ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8 617, летальних - 209, одужали 840 осіб, - МОЗ

За сьогодні в Китаї зареєстровано лише 11 нових випадків захворювання на всю країну. За весь час пандемії в Піднебесній захворіли 82 827 людей, 4 632 із них померли.

На ранок 26 квітня в усьому світі зафіксовано 2 922 063 випадки захворювання на COVID-29, зокрема 203 307 летальних, 837 109 осіб вже одужали.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4703) Ухань (49) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
флуд
та ще й з росіскої помийниці
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26.04.2020 14:09 Відповісти
+5
Дубинский с СИвохо у ЗЕбилов теперь кореша, а Ермак герой Украины, ты что в спячке был? Просыпайся ты серешь.
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26.04.2020 14:21 Відповісти
+4
"В настоящее время у Комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд. грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог произойти из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ", - говорится в выводе комиссии.
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26.04.2020 14:10 Відповісти
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https://strana.ua/news/263552-v-parlamente-ustanovili-chto-vzryvy-na-*******-sklade-v-balaklee-nachalis-s-podryva-zarytoho-snarjada.html Военный склад в Балаклее подорвали из-под земли - отчет ВСК
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26.04.2020 14:08 Відповісти
флуд
та ще й з росіскої помийниці
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26.04.2020 14:09 Відповісти
флуд--это твои инсинуации по поводу и без..а у меня--оффтоп
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26.04.2020 14:11 Відповісти
Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7083Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7083Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7083https://strana.ua/ strana.ua - Ukraina!
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26.04.2020 14:22 Відповісти
там агенты кремля, по версии наших вышиватных товарищей
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26.04.2020 14:27 Відповісти
бо їх фінансує ХТО ?
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26.04.2020 14:37 Відповісти
дай угадаю с одного раза...лично куйло, из своих сбережений?
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26.04.2020 15:46 Відповісти
Занимает у Кабаевой
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26.04.2020 19:07 Відповісти
нaобоpoт! Xopoший caйт!
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26.04.2020 14:37 Відповісти
у 2017 хакери неодноразово ламали скриньки журналістів та отримували доступ до адмінки сайту. Судячи з дампів поштової скриньки, керівники та журналісти Страна.ua співпрацюють з Російськими пропагандиськими сайтами Украина ру та ін., а фінансується РФ
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26.04.2020 14:40 Відповісти
для малоросів годний сайт
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26.04.2020 14:42 Відповісти
"В настоящее время у Комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд. грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог произойти из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ", - говорится в выводе комиссии.
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26.04.2020 14:10 Відповісти
Вот когда Дубинский подтвердит, а не только Арахамия, то только тогда будет правда.
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26.04.2020 14:14 Відповісти
с каких пор это у порохоботов дубинский в авторитете? или тебя уже перевербовали?
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26.04.2020 14:15 Відповісти
Дубинский с СИвохо у ЗЕбилов теперь кореша, а Ермак герой Украины, ты что в спячке был? Просыпайся ты серешь.
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26.04.2020 14:21 Відповісти
Он не спит...
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26.04.2020 14:26 Відповісти
интересные у тебя методичка...а может и курево
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26.04.2020 14:28 Відповісти
С тех пор, как ты его, вместе с Арахамией, возвёл в источники божественной истины.
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26.04.2020 14:24 Відповісти
и с чего вывод, что то божественная истина?сам придумал?просто альтернативная информация, про которую цензор стыдливо умалчивает
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26.04.2020 14:26 Відповісти
Потому, что Порошенко - вор и мародёр, а в это необходимо верить без доказательств.
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26.04.2020 14:30 Відповісти
нет, без доказательств мы верим, что петя--мессия Украины, просто не распознанный большинством граждан, потому что большинство быдляки-малороссы у нас, да?
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26.04.2020 15:48 Відповісти
Китайці навмисне випустили вірус ? Вчинили світову епідемію, а тепер заробляють на ній
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26.04.2020 14:09 Відповісти
Вряд ли, с Алиэкспресс в Беларусь уже ничего не доставляется, по крайней мере опция - доставка в Беларусь уже не активна...
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26.04.2020 14:11 Відповісти
из Китая только в одну Польшу недавно наши грузовые самолёты доставили мед. товаров на сотни миллионов долларов...
И так каждый день, куча грузовых рейсов из Китая по всему миру.
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26.04.2020 14:17 Відповісти
В день распродаж выручка площадок крупнейшего онлайн-ритейлера Alibaba Group превысила показатели прошлого года на 32%. Различные СМИ и сам ритейлер сообщают о рекордах за первую минуту, час, полтора и пр.
За первые 68 секунд группа продала товаров на $1 млрд.
Год назад этого результата ей удалось достигнуть только за 85 секунд.
Показатель в $1,5 млрд был достигнут за 1 минуту 36 секунд. В 2017 году этот интервал составлял три минуты с начала распродажи.
В первый час объем продаж достиг $13 млрд. Это на треть (32%) больше, чем компания получила за то же время в прошлом году.
В первые полтора часа «Дня холостяка» пользователи Alibaba раскупили товаров на рекордные $16 млрд. Это больше половины прошлогодней выручки за всю 24-часовую распродажу.
Во второй половине дня по местному времени объем продаж через все торговые площадки Alibaba превысил прошлогодний рекорд в $30,5 млрд.
За весь день распродаж люди со всего мира заказали товаров на $38,4 млрд, что на 26% превысило показатель предыдущего года. В прошлом году компания отчитывалась о 39% увеличении суточных продаж.
Для сравнения: в прошлом году за весь День холостяка компания отрапортавала о выручке в $30,8 млрд., а в 2017 - лишь $25,3 млрд.https://belretail.by/news/prodaji-alibaba-v-den-holostyaka-ejegodno-rastut-na-tret
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26.04.2020 14:25 Відповісти
такий потік був і раніше. Весь світ повний китайських товарів. Можна навіть сказати, що всі перестали виробляти своє, бо китайці всіх переплюнули, і за ціною, і за швидкістю, та і якість останнім часом дуже не погана. Тому, навряд чи щоб завоювати світовий ринок. Він і так в надійних маленьких жовтих рученятах.
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26.04.2020 14:31 Відповісти
В Китае можно всё найти хорошего качества. Всё зависит только от размера вашего кошелька.
На экспорт фигню продают. У себя всё.
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26.04.2020 18:14 Відповісти
неправда. На експорт продають все що завгодно, і поганої якості і гарної. Все залежить від ціни. На гарні речі не буває дешевих цін, якісне всюди дорого коштує. Якби китайці на експорт відправляли тільки гівно не якісне, світ би вже давно відмовився від китайських товарів.
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26.04.2020 20:34 Відповісти
В Китае всё дорого. Одежда. Сэкондов нет. Кто жил тот подтвердит.
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29.04.2020 09:08 Відповісти
так як і всюди. Здається в Китаї є на різні смаки, і дешеве і дороге. В нас також раніше секондів не багато було. А тепер самі секонди)), та й ті зачинеі зараз.
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29.04.2020 22:34 Відповісти
100%...
Реально нет никакого вируса, есть обычный грипп раздутый до истерии и названный короновирусом...
А китайцы в это время на коне...
Пока весь мир упорно и истерично борется с короновирусом, китайцы тихо продают всему миру свои второсортные и низкого качества товары - маски, темты, ИВЛ, костюмы, итд... на миллиарды долларов.
И главное, в связи с этой истерией по вирусу, Китай может стать первой экономикой мира. Сейчас экономика Китая растёт а США падает из за карантина.
А в Китае оказывается уже всё хорошо, никакого карантина, никакого короновируса, итд...
Главное напугать весь мир вирусом, а самим быть в шоколаде. Что Китай и сделал.
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26.04.2020 14:15 Відповісти
а чіво тада путін в бункірі сідіт?
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26.04.2020 14:23 Відповісти
потому, что пуйло - паталогический сцыкун
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26.04.2020 14:24 Відповісти
ага, и все мировые лидеры участвуют в сговоре фармокампаний закусывай хоть иногда
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26.04.2020 15:44 Відповісти
він завжди там сидить. В нього фобія що його вбьють, і янукодла він нього заразився.)). Так що куйло сидить в бункері все життя.
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26.04.2020 14:33 Відповісти
вирус из Новосибирска
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26.04.2020 15:08 Відповісти
Китайцы утаили масштабы эпидемии и серьёзность проблемы чем вызвали мировой кризис , а сейчас рапортуют о своих успехах в борьбе с коронавирусом ! Звучит как издевательство .
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26.04.2020 14:15 Відповісти
Комиссию международную на них ,тут Трамп прав.
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26.04.2020 14:19 Відповісти
от обычного гриппа умирает больше чем от корновируса... Короновирус менее смертельный чем обычный грипп... Вот официальная статистика смертей в Украине, в том числе от обычного гриппа (за январь - февраль)
Из больниц Ухани выписали всех пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9186
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26.04.2020 14:19 Відповісти
Щас бы верить статистике которую Ермак с Шапито 95 и кремлёвскими подельниками рисует.
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26.04.2020 14:25 Відповісти
статистике по корновирусу?
Умерло от короновируса аж 209 человек за 1,5 месяца истерии по короновирусу...
За это же время, за этот же период карантина в Украине умерло где то 70-75 тысяч, из них от обычного гриппа и пневмонии около 900 человек...
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26.04.2020 14:30 Відповісти
вот ты тупень да если бы не было карантинных мер, то как бы у нас италии с испанией не повторилось бы
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26.04.2020 15:45 Відповісти
Прочитайте статью на Гордон.ua от 23 апреля ,о китайском докторе Ши Чженли, и её возможной ответственности за создание COVID-19 .Это не грипп , это искуственно созданый вирус.
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26.04.2020 14:44 Відповісти
А как на счет йети?
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26.04.2020 19:16 Відповісти
Виписали з COVID, чи вже без нього? Цензорята, у вас є шанс на халяву грамоті повчитися, по телевізору.
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26.04.2020 14:20 Відповісти
Выписали на кладбище..это так по китайски.
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26.04.2020 14:24 Відповісти
Цікаво, поряд Японія і Південна Корея де хворі досі є. В Кореї навіть повторне зараження відбулося, а в Китаї все добре. Сумнівно
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26.04.2020 14:27 Відповісти
Приберіть бубачку! Тоді за пару дижднів ви здивуєтесь!) Шо то було?! А то було від бені та *уйла нло!))) Або нлп для поціновувачів г+г та скотів. Не маю жодних сумнівів, що Україна впораєцця з тією мсячнею від фсб!)
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26.04.2020 14:28 Відповісти
В четвер був останній важкохворий. В п'ятницю він одужав. В суботу виписали)))

ТУРБОРЕЖИМ!!!)))
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26.04.2020 14:31 Відповісти
Китайцам для этого понадобилось 4 месяца, а нам хватит недели, если за это время заразятся оставшиеся медики.
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26.04.2020 14:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B0iOEzVeJsY
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26.04.2020 18:21 Відповісти
 
 