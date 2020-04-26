З лікарень Уханя виписали всіх пацієнтів із COVID-19

У китайському місті Ухань, з якого почалася світова пандемія коронавірусу, в лікарнях не залишилося жодної інфікованого цим вірусом людини.

Про це заявив представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю Мі Фен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на китайське державне інформагентство "Сіньхуа".

"Кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 в Ухані, центральному китайському місті, яке найбільше постраждало від епідемії, скоротилася до нуля", - сказано в повідомленні.

Цього результату вдалося досягти завдяки наполегливим зусиллям медиків із Уханя і тим, хто був відправлений їм на допомогу з усієї країни, підкреслив Мі Фен.

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За сьогодні в Китаї зареєстровано лише 11 нових випадків захворювання на всю країну. За весь час пандемії в Піднебесній захворіли 82 827 людей, 4 632 із них померли.

На ранок 26 квітня в усьому світі зафіксовано 2 922 063 випадки захворювання на COVID-29, зокрема 203 307 летальних, 837 109 осіб вже одужали.