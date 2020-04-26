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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки

В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки

В России 26 апреля сообщили о рекордном количестве новых случаев заболевания COVID-19 за сутки - 6361.

Об этом со ссылкой на стопкоронавирус.рф сообщает Цензор.НЕТ.

По данным на утро 26 апреля в России выявлен 6361 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, на 395 случаев больше, чем днем ранее. Всего с начала эпидемии в РФ заболели 80 949 человек.

За прошедшие сутки умерли 66 человек с коронавирусом (столько же, сколько днем ранее). Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 747 человек.

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карантин (16729) россия (96200) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки - Цензор.НЕТ 7120
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26.04.2020 15:11 Ответить
+21
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки - Цензор.НЕТ 5299
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26.04.2020 15:30 Ответить
+19
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки - Цензор.НЕТ 3262
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26.04.2020 15:13 Ответить
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Страница 2 из 2
Так вы же закрыли границу с Россией, разве нет?
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26.04.2020 16:11 Ответить
Если не закрыли, то все вопросы к ЗЕкоманде.
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26.04.2020 16:12 Ответить
откуда пишешь? ссылку на источник!
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26.04.2020 15:47 Ответить
Не*уй шастать!
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26.04.2020 15:27 Ответить
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки - Цензор.НЕТ 1177
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26.04.2020 15:28 Ответить
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки - Цензор.НЕТ 5299
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26.04.2020 15:30 Ответить
Президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин находится на пути становления вирусологом. Об этом заявил представитель Кремля https://lenta.ru/tags/persons/peskov-dmitriy/ Дмитрий Песков , передает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
По его словам, когда глава государства плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом. У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361 - Цензор.НЕТ 8676
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26.04.2020 16:44 Ответить
Картина 98 Чучхе(2009) художника Ким Сон Чхона "Агроном поработал на славу", повествует о трудовых буднях в Тэхондане - новой базе картофелеводства, где в годы "Второго трудного похода" Полководец Ким Чен Ир зажег факел разведения новой для этих мест культуры.
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26.04.2020 16:45 Ответить
Скоро в мире останутся два лидера поикоронке: кацапстан и сша, короторими руководят два сумашедших.
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26.04.2020 15:31 Ответить
А ты шо, тоже в лидеры собрался?
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26.04.2020 15:46 Ответить
А сколько дураков останется, кто в это верит? Процент летальности в Раше - 0,88%, а в Украине 24%. Кто лидеры?
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26.04.2020 19:24 Ответить
эх слабаки кацапы по прежнему 10 место с такмими темпами вы не догоните лидера США
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26.04.2020 15:35 Ответить
Много красной у нас материи
Много можем гробов оббивать
Нестрашны пандемии потерии
Бабы смогут ещё нарожать
Не валяй дурака америка
Помощ сможем ещё вам прислать
Ну а то ,что в Росси истерика
нам в кремле ваще по…..плевать
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26.04.2020 15:36 Ответить
Россия опасна, там фальсифицированы цифры о КОВИД-носителях.
Цивилизованные страны должны запретить вьезд людей из РФ.
Украина должна закрыть границу с РФ полностью.
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26.04.2020 15:38 Ответить
Разве ещё не закрыли? Если нет, то вы настоящие де (зе)билы... Ужас...
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26.04.2020 15:47 Ответить
Та ви що? Там супер- пупер медицина і керує нею нею главкацап з бункера в жовтому піндоському комбінезоні.
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26.04.2020 16:01 Ответить
Вирус возвращается на родину
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26.04.2020 15:38 Ответить
Що більше проблем свинособакам тим менше грошей для дири і для війни в Україні.. Хто так нне думає той кремлівська гнида яка не вважає рашу ворогом.
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26.04.2020 15:39 Ответить
Смешной комментарий...
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26.04.2020 15:48 Ответить
Искандеры вообще смешные, мож сумасшедшие.
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26.04.2020 20:48 Ответить
На пике заражения в РФ и упадка экономики от нефти, Украине нужно срочно готовить операцию массированную по освобождению той трети Донбасса, что еще не освободили!!! Это шанс освободить Донбасс за дня 3! Нужно провести мобилизацию численностью от 250 000 чел и освободить свою землю силой не составит труда! Главное воля на это власти! Растянуть линию фронта, чтобы растянуть весь состав войск противника и тем самым будет по кускам фронта по максимум 5к, а ВСУ будет на каждый участок по 50к. Они даже не смогут отдуплиться, как ВСУ их уничтожит!
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26.04.2020 15:52 Ответить
У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361 - Цензор.НЕТ 2820
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26.04.2020 15:55 Ответить
У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361 - Цензор.НЕТ 2121
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26.04.2020 16:25 Ответить
Ого!?
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26.04.2020 17:48 Ответить
И что с таких яиц иожет вылупиться,страшно представить...
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26.04.2020 19:16 Ответить
Вилупки адепти *****.
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26.04.2020 20:51 Ответить
Вотето по настоящему смешно.
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26.04.2020 20:49 Ответить
Кроме Украины никто Донбасс не освободит для Украины! Донбасс можно взять только военным путем! Лучшего шанса для Украины взять Донбасс не будет, чем когда в РФ эпидемия коронавируса и цены на нефть рухнули!
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26.04.2020 15:59 Ответить
Еще 3 тысячи и обгонят Китай.
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26.04.2020 16:01 Ответить
У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361 - Цензор.НЕТ 8965
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26.04.2020 16:11 Ответить
У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361 - Цензор.НЕТ 539
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26.04.2020 16:24 Ответить
Маловато будет! Ма-ло-вато!
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26.04.2020 16:25 Ответить
Думаю, суттєво більше москалів занедужало. Адже їхні чиновники від медицини не зуміли відключити інстинкт самозбереження - діють в кращих традиціях совка: доповідають Його Плєшившеству, що холопи таки слабують, лиш не надто сильно. Жити ж бо хочеться! Ще їм хочеться тримати свої дупи в теплих кріслах, а не на нарах.
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26.04.2020 22:29 Ответить
как много откровений чудных
принёс COVID - стране иуд
и путен - жмут ошибок трудных
и... Мухаммед Салман Сауд
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26.04.2020 16:35 Ответить
Вот бы у них столько дохляков в сутки.
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26.04.2020 16:44 Ответить
возможно, но не исключенно и что на много меньше, ведь в этом есть и смысл с пропогандой - мол руцкого мжика коронос не берьёт а вот американцы пачками хлопались.
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26.04.2020 16:44 Ответить
это шмели в твоей голове. Хуже вируса
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26.04.2020 19:27 Ответить
Горіть у пеклі москалі
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26.04.2020 18:57 Ответить
На сайті worldometers в даних мокшандії в графі"Серйозні-критичні" вже 4 дні стоїть цифра 2300. Скоріше за все ті їхні дані повна брехня, як і дані луки мудіщева.
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26.04.2020 21:14 Ответить
О! Падьож скота увеличивается. Это хорошо. Да, кацапы?
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27.04.2020 07:40 Ответить
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