12 621 141
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки
В России 26 апреля сообщили о рекордном количестве новых случаев заболевания COVID-19 за сутки - 6361.
Об этом со ссылкой на стопкоронавирус.рф сообщает Цензор.НЕТ.
По данным на утро 26 апреля в России выявлен 6361 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, на 395 случаев больше, чем днем ранее. Всего с начала эпидемии в РФ заболели 80 949 человек.
За прошедшие сутки умерли 66 человек с коронавирусом (столько же, сколько днем ранее). Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 747 человек.
Топ комментарии
+24 Геракл Платонович
показать весь комментарий26.04.2020 15:11 Ответить Ссылка
+21 Valery Atman
показать весь комментарий26.04.2020 15:30 Ответить Ссылка
+19 Гельдрих
показать весь комментарий26.04.2020 15:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По его словам, когда глава государства плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом.
Много можем гробов оббивать
Нестрашны пандемии потерии
Бабы смогут ещё нарожать
Не валяй дурака америка
Помощ сможем ещё вам прислать
Ну а то ,что в Росси истерика
нам в кремле ваще по…..плевать
Цивилизованные страны должны запретить вьезд людей из РФ.
Украина должна закрыть границу с РФ полностью.
принёс COVID - стране иуд
и путен - жмут ошибок трудных
и... Мухаммед Салман Сауд