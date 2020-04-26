В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки

В России 26 апреля сообщили о рекордном количестве новых случаев заболевания COVID-19 за сутки - 6361.

Об этом со ссылкой на стопкоронавирус.рф сообщает Цензор.НЕТ.

По данным на утро 26 апреля в России выявлен 6361 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, на 395 случаев больше, чем днем ранее. Всего с начала эпидемии в РФ заболели 80 949 человек.

За прошедшие сутки умерли 66 человек с коронавирусом (столько же, сколько днем ранее). Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 747 человек.

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