Задача нового руководителя "Укрзализныци" - спасти компанию от технического дефолта, - Криклий

Новый руководитель УЗ должен будет решить задачи реструктуризации долгов, рефинансирования, возможно, выпуска облигаций.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в эфире телеканала "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.

"Приоритизация по расходной части, по капитальным инвестициям, сокращение объемов и закупка исключительно необходимых вещей, чтобы "Укрзализныця" могла ехать", - озвучил министр круг задач для нового руководителя.

Криклий объяснил, что в.и.о. главы УЗ Желько Марчека уволили, потому что его обещания разошлись с действительностью.

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"Во время карантина очень много ошибок было ... Очень странные вещи принимались, в том числе кадровые решения, где назначались люди без опыта и с потенциальными конфликтами интересов на некоторые важные должности. Все это вызвало у наблюдательного совета очень большое беспокойство и желание сменить главу", - сказал министр.

Технический дефолт — это невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения. Он не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

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Кабинет министров 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци". Его обязанности временно исполняет Иван Юрик.