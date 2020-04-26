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Задача нового руководителя "Укрзализныци" - спасти компанию от технического дефолта, - Криклий

Задача нового руководителя

Новый руководитель УЗ должен будет решить задачи реструктуризации долгов, рефинансирования, возможно, выпуска облигаций.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в эфире телеканала "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.

"Приоритизация по расходной части, по капитальным инвестициям, сокращение объемов и закупка исключительно необходимых вещей, чтобы "Укрзализныця" могла ехать", - озвучил министр круг задач для нового руководителя.

Криклий объяснил, что в.и.о. главы УЗ Желько Марчека уволили, потому что его обещания разошлись с действительностью.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Мининфраструктуры рассказали, когда Укрзализныця снова поднимет тарифы на грузоперевозки

"Во время карантина очень много ошибок было ... Очень странные вещи принимались, в том числе кадровые решения, где назначались люди без опыта и с потенциальными конфликтами интересов на некоторые важные должности. Все это вызвало у наблюдательного совета очень большое беспокойство и желание сменить главу", - сказал министр.

Технический дефолт — это невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения. Он не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныцю" нужно преобразовать в холдинговую компанию, - член набсовета Аудицкас

Кабинет министров 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци". Его обязанности временно исполняет Иван Юрик.

Автор: 

дефолт (435) Укрзализныця (2762) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+22
С Галабародькой дефолт в Украине становится привычным понятием...
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26.04.2020 18:06 Ответить
+21
Бальчун лишив УЗ прибутковою (вперше вивів у прибуток з часів Кирпи), зараз УЗ будуть рятувати від дефолту... Ось і все,що треба знати про цих "реформаторів"!
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26.04.2020 18:07 Ответить
+12
Задача нового руководителя "Укрзализныци" - спасти компанию от технического дефолта, - Криклий - Цензор.НЕТ 4069
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26.04.2020 18:12 Ответить
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С Галабародькой дефолт в Украине становится привычным понятием...
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26.04.2020 18:06 Ответить
А кто нахххер такой Криклий? Экономист мирового уровня или выдающийся транспортник. Или может внук Кирпы?????
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26.04.2020 19:11 Ответить
Соросятина
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26.04.2020 20:55 Ответить
Потрібно підняти ціни на вантажні перевезення в 3,5 рази! Це давно потрібно було зробити ще на початку війни!
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26.04.2020 23:01 Ответить
Бальчун лишив УЗ прибутковою (вперше вивів у прибуток з часів Кирпи), зараз УЗ будуть рятувати від дефолту... Ось і все,що треба знати про цих "реформаторів"!
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26.04.2020 18:07 Ответить
А кто ушел бальчуна?
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26.04.2020 18:12 Ответить
Омелян, звісно...
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26.04.2020 18:14 Ответить
не бреши, зебіл перекрашений. Лише при Кравцову УЗ перестала падати в збитки. Але той мінус (тобто, борги попередніх періодів) нікуди не ділись - саме з-за нього потрібні були кредити. А Бальчуна звільнили через прогули: в кожну пятницю тікав в Варшаву, появлявся в кращому випадку в понеділок з обіду.
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26.04.2020 19:59 Ответить
Я тобі не зебіл
https://ukr.lb.ua/economics/2017/01/14/355892_ukrzaliznitsya_stala_pributkovoyu.html
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26.04.2020 20:25 Ответить
Облігації- це добре. Можна ;прібарахлітца, внукам хватіт;.
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26.04.2020 18:08 Ответить
Да кто в здравом уме сейчас купит те облигации? Разве что те, кто руководит денежным потоком и отобьет вложенное с процентами.
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26.04.2020 18:32 Ответить
Як відбити гроші за облігації, якщо нема прибутку, а утримувати господарство Укрзалізниці треба?
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26.04.2020 18:41 Ответить
Элементарно. Во-время платить по облигациям и их выкупу. Всего-то для этого надо иметь право подписи для банка в Укрзализнице.
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26.04.2020 18:45 Ответить
Якщо нема прибутку, то платити вони не зможуть. Відповідно їх облігації це сміття у всіх випадках.
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26.04.2020 18:47 Ответить
Новый руководитель УЗ должен будет решить задачи реструктуризации долгов, рефинансирования, возможно, выпуска облигаций. Источник: https://censor.net.ua/n3191643
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Кому потрібні ці облігації?
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26.04.2020 18:08 Ответить
Еп-та,опять новый.
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26.04.2020 18:09 Ответить
ждите теперь паровозы на конной тяге...
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26.04.2020 18:10 Ответить
Задача нового руководителя "Укрзализныци" - спасти компанию от технического дефолта, - Криклий - Цензор.НЕТ 4069
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26.04.2020 18:12 Ответить
Так у них бородатый альфонс подвизвлся. По бабам пробежится и вопросов нет.
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26.04.2020 18:12 Ответить
Не воровать !!! Тогда и будет толк !!!!
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26.04.2020 18:13 Ответить
Як що чиновникам Укрзалізниці знизити зарплаи на 50% то за 2-3 місяці всі борги будуть погашені ше і із процентами.
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26.04.2020 18:14 Ответить
а может вернуть украденное? или он тоже друг? почему верхи абыли про докарантиновое время. именно до карантина экономике наступила ......ОПА. но тогда все воровали а теперь спасают. а запасы где? а спросить низяяя. тесты выгружают в часное авто, низятрогать. должность продают, не коррупция а мошенничество. ермак подпись ставит, не являясь госслужащим, но он же друг. короче страна, стремительно летит в пропасть
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26.04.2020 18:14 Ответить
Докерувались...цією ж саме дорогою з цими Клоунами йде вся країна!
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26.04.2020 18:15 Ответить
У цьому році Укрзалізниця точно не виконає свій річний план, тому прибутки зменшаться і відповідно борги зростуть, бо обслуговувати вагони, рельси...треба.
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26.04.2020 18:17 Ответить
Экс-глава "Укрзализныци" Желько Марчек, который временно исполнял обязанности руководителя госкомпании, задекларировал 1,31 млн гривен заработной платы в апреле

вот кто должен спасать от техдефолта Укрзализницю! Не благодарите
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26.04.2020 18:17 Ответить
Разом з членами наглядової ради, наприклад, Лєщенком з його з/п у півмільона
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26.04.2020 18:23 Ответить
При этом один работал , а Лещенко штаны протирал.
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26.04.2020 18:37 Ответить
задача в зедрисні завжди одна: зедристати
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26.04.2020 18:18 Ответить
Всього то рік пройшов, а вже докерувались. Ну що, дамо мАлАдим ще 100 днів? Хай "дітки" ще 3 місяці та 10 днів повчаться. І все таки не покидає питання ... Як же так крав Порошенко, що у держави на все гроші були
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26.04.2020 18:19 Ответить
Это еще одна загадка, сродни теореме Ферма. Больше 300 лет не могли найти ответ.
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26.04.2020 18:39 Ответить
та ничего не будет! чи впервые спасаете...? кого только уже не было у этой зализныци.... раз в год так точно меняют всё новых и новых....начальников.... все верещат...зачем нам иностранцы.? да у нас народа 40 миллионов...неужели нет и не найдётся среди них таких кто возглавит? да конечно же найдётся. да ещё и очередь выстроится к кормушке и разворовыванию зализныци а народу только и успевай за ними ****** оплачивать подорожания билетов на поезда и на грузовые перевозки...! ой **** как уже кумарит так сказать политика. дипутаты и корупционеры и всякие псевдопатриоты и другие виды корупционеров при всех ветвях власти... ни конца нет ни края....
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26.04.2020 18:22 Ответить
зедрисня збанкручує залізницю, щоб захапати за дешево
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26.04.2020 18:24 Ответить
Только ж не забудьте ему два-три ляма зарплаты дать,тогда точно будет хорошо работать.
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26.04.2020 18:24 Ответить
Зе! Президент мечты.Зе! Последний шанс.Зе! Президент.Зе! Страна Мечты.
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26.04.2020 18:24 Ответить
а одного не могу понять...если государственному предприятию грозит дефолт... как его администрация может получать миллионные зарплаты (в месяц) ???
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26.04.2020 18:26 Ответить
Чернобыльская смена операторов приступила к управлению Украиной
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26.04.2020 18:28 Ответить
Странные дела творятся в нашей стране... В набсовете УЗ одни иностранцы, с космическими зарплатами, а УЗ - в дефолте почти. Как же так?
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26.04.2020 18:30 Ответить
Начните всё же с материального достойного поощрения работников УЗ. У меня перед пенсией жена пашет добросоветно не один десяток лет несмотря на пробелемы со здоровьем, а имеет мизер-зарплату. А на верхушке, которая всё чего-то кукарекает и не более того, нагленько гребет зряплату от державы лопатой - сотнями тыс. в месяц. Где же справедливость, панове?
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26.04.2020 18:32 Ответить
А слабо Лещу хату заложить?!)))
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26.04.2020 18:33 Ответить
а хто там у нас из барыгоборцев на укрзализныце? ну,с хорошей зарплатой,в набсовете...
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26.04.2020 18:56 Ответить
Нормас, Укрзализниця уже в преддефолтном состоянии.
Мне начинает нравиться эта новая власть!

Задача нового руководителя "Укрзализныци" - спасти компанию от технического дефолта, - Криклий - Цензор.НЕТ 9158
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26.04.2020 18:56 Ответить
Фактически Кабинет Гройсмана сложил полномочия в августе. Так что у новой власти есть ещё несколько месяцев более "достойно" встретить годовщину.
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26.04.2020 19:10 Ответить
А прежнее руководство Укрзалізниці не нужно посадить за доведение предприятия до технического дефолта ?
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26.04.2020 19:14 Ответить
https://censor.net/user/456549 Нет. Зеленые тридваразы решили повесить на себя, все воровство и косяки прошлой власти. Вперед и с песней!
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26.04.2020 19:50 Ответить
Та нехай ще з місяць потяги покарантують то й непотрібно буде щось рятувати.
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26.04.2020 19:29 Ответить
Я так понял, что Порошенко не только из бюджета ворует до сих пор, но и из Укрзализныци.
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26.04.2020 20:08 Ответить
Хоч Укрзалізниця напиши нормально! Скільки можна, живучи в Україні, калічити її мову, руссккаїзичні сажитєлі!?
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26.04.2020 21:19 Ответить
А скільки члени наглядової ради отримують на місяць?!...
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26.04.2020 21:17 Ответить
А год назад таких проблем в Украине не было.
Что же произошло?
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26.04.2020 22:13 Ответить
Докерувалися зелені ує@ки!!!!
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26.04.2020 22:22 Ответить
Реструктуризація боргів це і є дефолт. І ніякий він не технічний. Технічний дефолт виникає в результаті технічних проблем, а не відсутності грошей. На вирішення технічних питань відводиться 10 днів. Якщо протягом 10 днів гроші не будуть заплачені, то дефолт буде справжнім.
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27.04.2020 00:40 Ответить
 
 