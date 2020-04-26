Задача нового руководителя "Укрзализныци" - спасти компанию от технического дефолта, - Криклий
Новый руководитель УЗ должен будет решить задачи реструктуризации долгов, рефинансирования, возможно, выпуска облигаций.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в эфире телеканала "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.
"Приоритизация по расходной части, по капитальным инвестициям, сокращение объемов и закупка исключительно необходимых вещей, чтобы "Укрзализныця" могла ехать", - озвучил министр круг задач для нового руководителя.
Криклий объяснил, что в.и.о. главы УЗ Желько Марчека уволили, потому что его обещания разошлись с действительностью.
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"Во время карантина очень много ошибок было ... Очень странные вещи принимались, в том числе кадровые решения, где назначались люди без опыта и с потенциальными конфликтами интересов на некоторые важные должности. Все это вызвало у наблюдательного совета очень большое беспокойство и желание сменить главу", - сказал министр.
Технический дефолт — это невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения. Он не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.
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Кабинет министров 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци". Его обязанности временно исполняет Иван Юрик.
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https://ukr.lb.ua/economics/2017/01/14/355892_ukrzaliznitsya_stala_pributkovoyu.html
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Кому потрібні ці облігації?
вот кто должен спасать от техдефолта Укрзализницю! Не благодарите
Мне начинает нравиться эта новая власть!
Что же произошло?