Завдання нового керівника "Укрзалізниці" - врятувати компанію від технічного дефолту, - Криклій

Новий керівник УЗ має вирішити завдання реструктуризації боргів, рефінансування, можливо, випуску облігацій.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив в ефірі телеканалу "Еспрессо", інформує Цензор.НЕТ.

"Пріоритизація щодо видаткової частини, щодо капітальних інвестицій, скорочення обсягів та закупівля виключно необхідних речей, щоб "Укрзалізниця" могла їхати", - озвучив міністр коло завдань для нового керівника.

Криклій пояснив, що т.в.о. глави УЗ Желько Марчека звільнили, тому що його обіцянки розійшлися з дійсністю.

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"Під час карантину дуже багато помилок було ... Дуже дивні речі ухвалювалися, в тому числі кадрові рішення, де призначалися люди без досвіду і з потенційними конфліктами інтересів на деякі важливі посади. Все це викликало у наглядової ради дуже велике занепокоєння і бажання змінити главу", - сказав міністр.

Технічний дефолт - це невиконання позичальником додаткових умов кредитної угоди. Він не означає банкрутство компанії або неможливість виплачувати зобов'язання з кредитів.

Кабінет міністрів 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови "Укрзалізниці". Його обов'язки тимчасово виконує Іван Юрик.