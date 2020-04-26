Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 351, - ОГА

В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 21:00, общая численность заражений составляет 351 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 119 человек, в Коростене - 66, и в Бердичеве - 61. Количество выздоровевших - 10", – рассказал чиновник.

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Глава облгосадминистрации отметил положительную динамику: за сутки в области зарегистрированы всего 3 случая инфицирования коронавирусом COVID-19: пгт. Черняхив - женщина, 45 лет, г. Олевск - женщина, 62 года, г. Житомир - женщина, 35 лет.



