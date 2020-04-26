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Новости Коронавирус и карантин
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Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 351, - ОГА

Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 351, - ОГА

В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 21:00, общая численность заражений составляет 351 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 119 человек, в Коростене - 66, и в Бердичеве - 61. Количество выздоровевших - 10", – рассказал чиновник.

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Глава облгосадминистрации отметил положительную динамику: за сутки в области зарегистрированы всего 3 случая инфицирования коронавирусом COVID-19: пгт. Черняхив - женщина, 45 лет, г. Олевск - женщина, 62 года, г. Житомир - женщина, 35 лет.

Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 351, - ОГА 01
Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 351, - ОГА 02

Автор: 

карантин (16729) Бунечко Виталий (46) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1414)


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Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 351, - ОГА - Цензор.НЕТ 3466 Бумеранг.ua

@V_Terron

·https://twitter.com/V_Terron/status/1254451441139417088 2 ч

Це Епіцентр гереги, там вірус відсутній, й срати на закони, проте всі базари зачинені.

Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 351, - ОГА - Цензор.НЕТ 1705
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26.04.2020 21:52 Ответить
Мабуть, єдиний працюючий будівельний магазин в місті, який недавно побудували і відкриття відбулося під час карантину.
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26.04.2020 23:24 Ответить
 
 