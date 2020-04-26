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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 351, - ОДА

Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 351, - ОДА

На Житомирщині зафіксовано 351 випадок інфікування коронавірусіом COVID-19.

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 21:00, загальна чисельність інфікувань становить 351 особу. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 119 людей, в Коростені – 66, та в Бердичеві – 61. Кількість одужалих – 10", – розповів чиновник.

Голова облдержадміністрації відзначив позитивну динаміку: за добу в області зареєстровано всього 3 випадки інфікування коронавірусом COVID-19: смт Черняхів - жінка, 45 років, м. Олевськ - жінка, 62 роки, м. Житомир - жінка, 35 років.

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Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 351, - ОДА 01
Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 351, - ОДА 02

карантин (18172) Бунечко Віталій (52) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1286)


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Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 351, - ОГА - Цензор.НЕТ 3466 Бумеранг.ua

@V_Terron

·https://twitter.com/V_Terron/status/1254451441139417088 2 ч

Це Епіцентр гереги, там вірус відсутній, й срати на закони, проте всі базари зачинені.

Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 351, - ОГА - Цензор.НЕТ 1705
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26.04.2020 21:52 Відповісти
Мабуть, єдиний працюючий будівельний магазин в місті, який недавно побудували і відкриття відбулося під час карантину.
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26.04.2020 23:24 Відповісти
 
 