Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 351, - ОДА

На Житомирщині зафіксовано 351 випадок інфікування коронавірусіом COVID-19.

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 21:00, загальна чисельність інфікувань становить 351 особу. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 119 людей, в Коростені – 66, та в Бердичеві – 61. Кількість одужалих – 10", – розповів чиновник.

Голова облдержадміністрації відзначив позитивну динаміку: за добу в області зареєстровано всього 3 випадки інфікування коронавірусом COVID-19: смт Черняхів - жінка, 45 років, м. Олевськ - жінка, 62 роки, м. Житомир - жінка, 35 років.

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