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Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 351, - ОДА
На Житомирщині зафіксовано 351 випадок інфікування коронавірусіом COVID-19.
Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 21:00, загальна чисельність інфікувань становить 351 особу. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 119 людей, в Коростені – 66, та в Бердичеві – 61. Кількість одужалих – 10", – розповів чиновник.
Голова облдержадміністрації відзначив позитивну динаміку: за добу в області зареєстровано всього 3 випадки інфікування коронавірусом COVID-19: смт Черняхів - жінка, 45 років, м. Олевськ - жінка, 62 роки, м. Житомир - жінка, 35 років.
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Бумеранг.ua
@V_Terron
·https://twitter.com/V_Terron/status/1254451441139417088 2 ч
Це Епіцентр гереги, там вірус відсутній, й срати на закони, проте всі базари зачинені.