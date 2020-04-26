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Новости Коронавирус и карантин
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Количество случаев COVID-19 на Днепропетровщине выросло до 310, - ОГА

Количество случаев COVID-19 на Днепропетровщине выросло до 310, - ОГА

Сегодня в Днепропетровской области подтвердили 16 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую областную государственную администрацию.

По данным облгосадминистрации, сегодня на территории области были выявлены 16 новых случаев заражения коронавирусом. 7 случаев были зафиксированы в Кривом Роге, по 3 - в Днепре и Подгородном и по одному - в Пятихатском районе, Каменском и Покрове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА

Общее количество подтвержденных случаев возросло до 310. При этом 13 пациентов уже выздоровели.

Количество случаев COVID-19 на Днепропетровщине выросло до 310, - ОГА 01

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4086)


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Если бы Зельц не воровал маски, столько заражённых бы не было..
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27.04.2020 00:01 Ответить
Аж 16 нових випадків на область мільйонник. Треба ще щось вигадати, що б заборонити.
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27.04.2020 00:04 Ответить
а че они тебе тести будут тратить на всех ?

16 в тяжелом состоянии вот и дописали
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27.04.2020 00:48 Ответить
Не там вирус ищите панове - он, неизлечимый и всепроникающий, в головах-мозгах верхушки нашей, разве что иначе именуется как дебилус, поскольку корона не предумотрена.
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27.04.2020 00:07 Ответить
ну шо тут поделаешь... пандемия... учудили алиэкспресовцы... убережешься - будет висеть Домокловым мечом, переболеешь - никаких гарантий... я на эту тему не шучу... ну его нах...
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27.04.2020 00:08 Ответить
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2995321530513340/?comment_id=2995623763816450&notif_id=1587936432992881&notif_t=feedback_reaction_generic
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27.04.2020 00:29 Ответить
ЛАХТІ !!
всі висрались ? ))
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27.04.2020 07:30 Ответить
ну не мого понять - в чём смысл запрета посещения парков, прибережных зон, Кличко, падло, вообще хотел запретить выезд за город.
Вот он ответ:
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F С помощью самоизоляции они уничтожают на нашу иммунную систему. https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Это хуже #коронавируса
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Все больше людей ведут здоровый образ жизни. Фармокомпании несут огромные убытки.
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Они вводят новую модель медицины-принудительную медицину, #вакцинацию
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27.04.2020 07:42 Ответить
 
 