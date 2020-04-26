4 860 8
Количество случаев COVID-19 на Днепропетровщине выросло до 310, - ОГА
Сегодня в Днепропетровской области подтвердили 16 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую областную государственную администрацию.
По данным облгосадминистрации, сегодня на территории области были выявлены 16 новых случаев заражения коронавирусом. 7 случаев были зафиксированы в Кривом Роге, по 3 - в Днепре и Подгородном и по одному - в Пятихатском районе, Каменском и Покрове.
Общее количество подтвержденных случаев возросло до 310. При этом 13 пациентов уже выздоровели.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
16 в тяжелом состоянии вот и дописали
всі висрались ? ))
Вот он ответ:
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F С помощью самоизоляции они уничтожают на нашу иммунную систему. https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Это хуже #коронавируса
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Все больше людей ведут здоровый образ жизни. Фармокомпании несут огромные убытки.
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Они вводят новую модель медицины-принудительную медицину, #вакцинацию