Количество случаев COVID-19 на Днепропетровщине выросло до 310, - ОГА

Сегодня в Днепропетровской области подтвердили 16 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую областную государственную администрацию.

По данным облгосадминистрации, сегодня на территории области были выявлены 16 новых случаев заражения коронавирусом. 7 случаев были зафиксированы в Кривом Роге, по 3 - в Днепре и Подгородном и по одному - в Пятихатском районе, Каменском и Покрове.

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Общее количество подтвержденных случаев возросло до 310. При этом 13 пациентов уже выздоровели.