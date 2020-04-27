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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість випадків COVID-19 на Дніпропетровщині зросла до 310, - ОДА

Кількість випадків COVID-19 на Дніпропетровщині зросла до 310, - ОДА

Сьогодні в Дніпропетровській області підтвердили 16 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

За даними облдержадміністрації, сьогодні на території області було виявлено 16 нових випадків зараження коронавірусом. Так, 7 випадків було зафіксовано у Кривому Розі, по 3 - у Дніпрі та Підгородному та по одному - у П'ятихатському районі, Кам'янському та Покрові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Дніпропетровщині, всього 294 хворі, - ОДА

Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 310. При цьому 13 пацієнтів вже одужали.

Кількість випадків COVID-19 на Дніпропетровщині зросла до 310, - ОДА 01

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3865)


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Если бы Зельц не воровал маски, столько заражённых бы не было..
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27.04.2020 00:01 Відповісти
Аж 16 нових випадків на область мільйонник. Треба ще щось вигадати, що б заборонити.
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27.04.2020 00:04 Відповісти
а че они тебе тести будут тратить на всех ?

16 в тяжелом состоянии вот и дописали
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27.04.2020 00:48 Відповісти
Не там вирус ищите панове - он, неизлечимый и всепроникающий, в головах-мозгах верхушки нашей, разве что иначе именуется как дебилус, поскольку корона не предумотрена.
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27.04.2020 00:07 Відповісти
ну шо тут поделаешь... пандемия... учудили алиэкспресовцы... убережешься - будет висеть Домокловым мечом, переболеешь - никаких гарантий... я на эту тему не шучу... ну его нах...
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27.04.2020 00:08 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2995321530513340/?comment_id=2995623763816450&notif_id=1587936432992881&notif_t=feedback_reaction_generic
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27.04.2020 00:29 Відповісти
ЛАХТІ !!
всі висрались ? ))
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27.04.2020 07:30 Відповісти
ну не мого понять - в чём смысл запрета посещения парков, прибережных зон, Кличко, падло, вообще хотел запретить выезд за город.
Вот он ответ:
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F С помощью самоизоляции они уничтожают на нашу иммунную систему. https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Это хуже #коронавируса
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Все больше людей ведут здоровый образ жизни. Фармокомпании несут огромные убытки.
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Они вводят новую модель медицины-принудительную медицину, #вакцинацию
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27.04.2020 07:42 Відповісти
 
 