4 860 8
Кількість випадків COVID-19 на Дніпропетровщині зросла до 310, - ОДА
Сьогодні в Дніпропетровській області підтвердили 16 нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.
За даними облдержадміністрації, сьогодні на території області було виявлено 16 нових випадків зараження коронавірусом. Так, 7 випадків було зафіксовано у Кривому Розі, по 3 - у Дніпрі та Підгородному та по одному - у П'ятихатському районі, Кам'янському та Покрові.
Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 310. При цьому 13 пацієнтів вже одужали.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
16 в тяжелом состоянии вот и дописали
всі висрались ? ))
Вот он ответ:
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F С помощью самоизоляции они уничтожают на нашу иммунную систему. https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Это хуже #коронавируса
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Все больше людей ведут здоровый образ жизни. Фармокомпании несут огромные убытки.
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Они вводят новую модель медицины-принудительную медицину, #вакцинацию