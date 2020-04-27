Кількість випадків COVID-19 на Дніпропетровщині зросла до 310, - ОДА

Сьогодні в Дніпропетровській області підтвердили 16 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

За даними облдержадміністрації, сьогодні на території області було виявлено 16 нових випадків зараження коронавірусом. Так, 7 випадків було зафіксовано у Кривому Розі, по 3 - у Дніпрі та Підгородному та по одному - у П'ятихатському районі, Кам'янському та Покрові.

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Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 310. При цьому 13 пацієнтів вже одужали.