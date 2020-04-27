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Новости Коронавирус и карантин
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За границей от COVID-19 лечатся 163 украинца, большинство - в Италии, - МИД

За границей от COVID-19 лечатся 163 украинца, большинство - в Италии, - МИД

За рубежом от коронавирусной болезни вылечились 44 украинца, 7 граждан Украины умерли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook Министерство иностранных дел.

Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.

Всего за рубежом выздоровели 44 украинца.

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Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.

"16 975 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист", - говорится в сообщении.

За границей от COVID-19 лечатся 163 украинца, большинство - в Италии, - МИД 01

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27.04.2020 07:41 Ответить
За кордоном від COVID-19 лікуються 163 українці, більшість - в Італії, - МЗС - Цензор.НЕТ 3362
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27.04.2020 07:56 Ответить
 
 