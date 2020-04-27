За границей от COVID-19 лечатся 163 украинца, большинство - в Италии, - МИД
За рубежом от коронавирусной болезни вылечились 44 украинца, 7 граждан Украины умерли.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook Министерство иностранных дел.
Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.
Всего за рубежом выздоровели 44 украинца.
Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.
"16 975 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист", - говорится в сообщении.
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Senator S #201477
показать весь комментарий27.04.2020 07:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Lvbnhj
показать весь комментарий27.04.2020 07:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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