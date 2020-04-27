Закарпатские медики записали ролик в поддержку коллег, лечащих больных COVID-19. ВИДЕО

На Закарпатье записали музыкально-танцевальный видеоролик в поддержку медиков из областной клинической больницы имени Андрея Новака, борющихся с коронавирусом.

Ролик опубликован на странице Закарпатского центра противодействия коронавирусу в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Реанимационное отделение Закарпатской областной клинической больницы имени Новака вступило в борьбу с COVID-19. Низкий поклон и благодарность медсестрам, врачам, санитаркам, каждой бригаде, каждому воину, который идет смело, рискуя своей жизнью!" - говорится в комментарии к видео.

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Напомним, на утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек.

На Закарпатье, по информации облгосадминистрации, за сутки выявили 43 новых случая COVID-19. Всего по состоянию на 26 апреля у 329 закарпатцев установлен такой диагноз.