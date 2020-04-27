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Новости Коронавирус и карантин
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6 новых случаев COVID-19 подтверждены в ВСУ, - Командование Медсил

6 новых случаев COVID-19 подтверждены в ВСУ, - Командование Медсил

Всего в армии коронавирусной болезнью болеют 44 военнослужащих. 18 человек за все время эпидемии выздоровели, двое умерли.

Об этом сообщает Командование Медицинсих сил ВСУ на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 27 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 361 человек. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 117 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Дове больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона), в Харьковской области - четверо военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

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Автор: 

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Подхватили в увольнениях или в самоволках?
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27.04.2020 09:48 Ответить
Все ж час розплати прийшов... Потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш...
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27.04.2020 12:48 Ответить
 
 