6 новых случаев COVID-19 подтверждены в ВСУ, - Командование Медсил

Всего в армии коронавирусной болезнью болеют 44 военнослужащих. 18 человек за все время эпидемии выздоровели, двое умерли.

Об этом сообщает Командование Медицинсих сил ВСУ на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 27 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 361 человек. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 117 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Дове больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона), в Харьковской области - четверо военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

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