6 нових випадків COVID-19 підтверджено в ЗСУ, - Командування Медсил

Загалом в армії на коронавірусну хворобу хворіють 44 військовослужбовці. 18 осіб за весь час епідемії одужали, двоє померли.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 27 квітня в Збройних Силах України обліковано 44 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб і 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 361 особа. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 117 осіб.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону), у Харківській області – четверо військовослужбовців лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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