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Новини Коронавірус і карантин
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6 нових випадків COVID-19 підтверджено в ЗСУ, - Командування Медсил

6 нових випадків COVID-19 підтверджено в ЗСУ, - Командування Медсил

Загалом в армії на коронавірусну хворобу хворіють 44 військовослужбовці. 18 осіб за весь час епідемії одужали, двоє померли.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 27 квітня в Збройних Силах України обліковано 44 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб і 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 361 особа. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 117 осіб.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону), у Харківській області – четверо військовослужбовців лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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армія (3780) карантин (18172) ЗСУ (7669) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Подхватили в увольнениях или в самоволках?
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27.04.2020 09:48 Відповісти
Все ж час розплати прийшов... Потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш...
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27.04.2020 12:48 Відповісти
 
 