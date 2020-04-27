Минздрав планирует закупить средства индивидуальной защиты в Госрезерв, - Степанов

Министерства здравоохранения инициирует закупку средств индивидуальной защиты в Госрезерв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн брифинга.

По его словам, кроме текущей закупки средств индивидуальной защиты для медицински работников, Минздрав предложил закупить средства защиты в Госрезерв.

"Мы все с вами помним, что вначале пандемии и эпидемии мы столкнулись с тем, что их (средств индивидуальной защиты. - Ред.) вообще не было, они полностью отсутствовали в нашем госрезерве. Это то задание, которое поставил президент, чтобы страна была готова к такого плана вызовам. Чтобы был определенный запас. Если в будущем, не дай Бог, случится такая пандемия или эпидемия, чтобы наши медработники сразу были обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты", - рассказал Степанов.

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