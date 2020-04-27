Минздрав планирует закупить средства индивидуальной защиты в Госрезерв, - Степанов
Министерства здравоохранения инициирует закупку средств индивидуальной защиты в Госрезерв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн брифинга.
По его словам, кроме текущей закупки средств индивидуальной защиты для медицински работников, Минздрав предложил закупить средства защиты в Госрезерв.
"Мы все с вами помним, что вначале пандемии и эпидемии мы столкнулись с тем, что их (средств индивидуальной защиты. - Ред.) вообще не было, они полностью отсутствовали в нашем госрезерве. Это то задание, которое поставил президент, чтобы страна была готова к такого плана вызовам. Чтобы был определенный запас. Если в будущем, не дай Бог, случится такая пандемия или эпидемия, чтобы наши медработники сразу были обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты", - рассказал Степанов.
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Там за містом, де розгулює вірус,
Вітерець в кабінетах заснув,
Десь заграла плакуча гітара,
Там народ зустрічав ЗЕвесну.
Ти не плач, не журися, народе,
Ти не плач, не журись, не ридай,
Через рочок завеземо маски
І в аптеках ти їх зустрічай.
І прийшла довгожданна хвилина,
І прийшла довгожданна пора,
І народ вже прийшов до аптеки,
Ну а масок нема, та й нема.
Цей вантаж вже поїхав далеко, далеко,
Так далеко він наших людей.
І не скаже ніхто із Кабміну,
Що він там у резерві ще є.
Та й нема, та й нема його - та й не буде,
Бо така вже в зебілів судьба.
Треба знати, як Слуг вибирати
І як не вірить у їхні слова.
1. Кто это сделал ?
2. Кто подписал разрешение вывести из ГОСРЕЗЕРВА ?
3. Кто оплачивал стоимость - счета напечатать в сми
Результатом ЭТОГО ВРЕДИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ, шо Украина на первом месте по заболеваемости врачей . А ЭТО УЖЕ НА СОВЕСТИ МИНЗДРАВА
Петя барыга просто нервно курит в сторонке)
может месяц подождать и купить в два три раза дешевле
/слабо или сейчас откаты больше/