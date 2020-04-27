МОЗ планує закупити засоби індивідуального захисту в Держрезерв, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я ініціює закупівлю засобів індивідуального захисту в Держрезерв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.
За його словами, крім поточної закупівлі засобів індивідуального захисту для медичних працівників, МОЗ запропонував закупити засоби захисту в Держрезерв.
"Ми всі з вами пам'ятаємо, що спочатку пандемії та епідемії ми зіткнулися з тим, що їх (засобів індивідуального захисту. - Ред.) взагалі не було, вони повністю були відсутні в нашому держрезерві. Це те завдання, яке поставив президент, щоб країна була готова до такого плану викликів, щоб був певний запас. Якщо в майбутньому, не дай Бог, трапиться така пандемія або епідемія, щоб наші медпрацівники відразу були забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту", - розповів Степанов.
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Там за містом, де розгулює вірус,
Вітерець в кабінетах заснув,
Десь заграла плакуча гітара,
Там народ зустрічав ЗЕвесну.
Ти не плач, не журися, народе,
Ти не плач, не журись, не ридай,
Через рочок завеземо маски
І в аптеках ти їх зустрічай.
І прийшла довгожданна хвилина,
І прийшла довгожданна пора,
І народ вже прийшов до аптеки,
Ну а масок нема, та й нема.
Цей вантаж вже поїхав далеко, далеко,
Так далеко він наших людей.
І не скаже ніхто із Кабміну,
Що він там у резерві ще є.
Та й нема, та й нема його - та й не буде,
Бо така вже в зебілів судьба.
Треба знати, як Слуг вибирати
І як не вірить у їхні слова.
1. Кто это сделал ?
2. Кто подписал разрешение вывести из ГОСРЕЗЕРВА ?
3. Кто оплачивал стоимость - счета напечатать в сми
Результатом ЭТОГО ВРЕДИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ, шо Украина на первом месте по заболеваемости врачей . А ЭТО УЖЕ НА СОВЕСТИ МИНЗДРАВА
Петя барыга просто нервно курит в сторонке)
может месяц подождать и купить в два три раза дешевле
/слабо или сейчас откаты больше/