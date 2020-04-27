МОЗ планує закупити засоби індивідуального захисту в Держрезерв, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я ініціює закупівлю засобів індивідуального захисту в Держрезерв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, крім поточної закупівлі засобів індивідуального захисту для медичних працівників, МОЗ запропонував закупити засоби захисту в Держрезерв.

"Ми всі з вами пам'ятаємо, що спочатку пандемії та епідемії ми зіткнулися з тим, що їх (засобів індивідуального захисту. - Ред.) взагалі не було, вони повністю були відсутні в нашому держрезерві. Це те завдання, яке поставив президент, щоб країна була готова до такого плану викликів, щоб був певний запас. Якщо в майбутньому, не дай Бог, трапиться така пандемія або епідемія, щоб наші медпрацівники відразу були забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту", - розповів Степанов.

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