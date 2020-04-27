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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ планує закупити засоби індивідуального захисту в Держрезерв, - Степанов

МОЗ планує закупити засоби індивідуального захисту в Держрезерв, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я ініціює закупівлю засобів індивідуального захисту в Держрезерв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, крім поточної закупівлі засобів індивідуального захисту для медичних працівників, МОЗ запропонував закупити засоби захисту в Держрезерв.

"Ми всі з вами пам'ятаємо, що спочатку пандемії та епідемії ми зіткнулися з тим, що їх (засобів індивідуального захисту. - Ред.) взагалі не було, вони повністю були відсутні в нашому держрезерві. Це те завдання, яке поставив президент, щоб країна була готова до такого плану викликів, щоб був певний запас. Якщо в майбутньому, не дай Бог, трапиться така пандемія або епідемія, щоб наші медпрацівники відразу були забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 73 медпрацівники, госпіталізовано 82 людини, - Степанов

Автор: 

Держрезерв (133) карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Взагалі то той кейс з масками тягне на розстрільну статтю починаючи з премьєра і закінчуючи мародерськими фірмами-прокладками.
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27.04.2020 10:18 Відповісти
+11
Минздрав обязан подать заяву в ГПУ о выводе масок в феврали из ГОСРЕЗЕРВА
1. Кто это сделал ?

2. Кто подписал разрешение вывести из ГОСРЕЗЕРВА ?

3. Кто оплачивал стоимость - счета напечатать в сми
Результатом ЭТОГО ВРЕДИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ, шо Украина на первом месте по заболеваемости врачей . А ЭТО УЖЕ НА СОВЕСТИ МИНЗДРАВА
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27.04.2020 10:17 Відповісти
+10
Только "Слуге нелоха" Радуцкому об этом не говорите.
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27.04.2020 10:14 Відповісти
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Что бы опять продать? И все за деньги налогоплательщиков
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27.04.2020 10:13 Відповісти
І головне не забути про маски і протигази для коней.
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27.04.2020 10:13 Відповісти
Только "Слуге нелоха" Радуцкому об этом не говорите.
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27.04.2020 10:14 Відповісти
он ждёт новую закупку)))))))))))))))))))))) сейчас зелёная сопля сделает закупочку и радуцкий опять прибарахлица))))
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27.04.2020 11:54 Відповісти
аха...ха...степашка вошел во вкус по распилу бюджетного бабла...Закупать будет так же как и костюмы с двойной накруткой себе в карман
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27.04.2020 10:15 Відповісти
Общее количество медицинских товаров закупленных министерством здравоохранения вне системы ГП "Медичні закупівлі України" и объявления тендеров в период с 01 по 24 апреля 2020 года составило 98.116 млн. гривен.
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27.04.2020 10:56 Відповісти
А почему покупать туда должен Минздрав, а не тот кадр, что дал разрешение продать СИЗ из госрезерва?
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27.04.2020 10:15 Відповісти
Взагалі то той кейс з масками тягне на розстрільну статтю починаючи з премьєра і закінчуючи мародерськими фірмами-прокладками.
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27.04.2020 10:18 Відповісти
Государственный мобилизационный резерв вскрывается только с разрешения всего высшего руководства страны. Стрелять нужно всех барыг, включая "величайшего".
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27.04.2020 10:59 Відповісти
Так он же НЕЛОХ
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27.04.2020 12:04 Відповісти
А тих, які розпродали прилади з держрезерву, коли прокурор...ша заарештує???
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27.04.2020 10:16 Відповісти
А что случилось с прошлым резервом?
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27.04.2020 10:16 Відповісти
МОЗ планує закупити засоби індивідуального захисту в Держрезерв, - Степанов - Цензор.НЕТ 160
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27.04.2020 11:00 Відповісти
мыш в нём повесилась в новогоднюю ночь, радуцкий лично её похоронил
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27.04.2020 11:57 Відповісти
За селом, де колишуться маски

Там за містом, де розгулює вірус,
Вітерець в кабінетах заснув,
Десь заграла плакуча гітара,
Там народ зустрічав ЗЕвесну.

Ти не плач, не журися, народе,
Ти не плач, не журись, не ридай,
Через рочок завеземо маски
І в аптеках ти їх зустрічай.

І прийшла довгожданна хвилина,
І прийшла довгожданна пора,
І народ вже прийшов до аптеки,
Ну а масок нема, та й нема.

Цей вантаж вже поїхав далеко, далеко,
Так далеко він наших людей.
І не скаже ніхто із Кабміну,
Що він там у резерві ще є.

Та й нема, та й нема його - та й не буде,
Бо така вже в зебілів судьба.
Треба знати, як Слуг вибирати
І як не вірить у їхні слова.
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27.04.2020 12:38 Відповісти
Минздрав обязан подать заяву в ГПУ о выводе масок в феврали из ГОСРЕЗЕРВА
1. Кто это сделал ?

2. Кто подписал разрешение вывести из ГОСРЕЗЕРВА ?

3. Кто оплачивал стоимость - счета напечатать в сми
Результатом ЭТОГО ВРЕДИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ, шо Украина на первом месте по заболеваемости врачей . А ЭТО УЖЕ НА СОВЕСТИ МИНЗДРАВА
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27.04.2020 10:17 Відповісти
Торгівля на крові - саме так вона виглядає, але про це Г+Г мовчить, як і про борщові набори.))
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27.04.2020 10:19 Відповісти
Крадуцкий радостно потирает ручки.
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27.04.2020 10:18 Відповісти
№93
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27.04.2020 10:21 Відповісти
Дурко, лови .
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27.04.2020 10:44 Відповісти
Кошти на закупівлю, сподіваюсь, візьмуть у Радуцького и Ко?
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27.04.2020 10:20 Відповісти
Минздрав планирует закупить средства индивидуальной защиты в Госрезерв, - Степанов - Цензор.НЕТ 2675
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27.04.2020 10:20 Відповісти
Круговорот защ.средств в госрезерве - покупаем за бюджетные, продаем на карман.
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27.04.2020 10:20 Відповісти
Продали по дешёвке, теперь покупаем на пике цен, зачёт, хороший бизнес.
Петя барыга просто нервно курит в сторонке)
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27.04.2020 10:23 Відповісти
по дешёвке???????????????? из Европы летели чюмаданы с наликом)))))) гос резерв порвали на немецких крест))) но никто ничего не видит и прокурор ослеп и дармоеды из сбу гпу гбр зэмэгэр пгр и т.д. и слух отняло, очень много налички завезли.
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27.04.2020 12:01 Відповісти
Надо торопится! Именно сейчас! Недождавшись падения спроса и цены! Иначе потом незаработать на этом!
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27.04.2020 11:39 Відповісти
надо рвать копейку пока идёт зелебобики затихли значит наличка в пути)))
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27.04.2020 12:03 Відповісти
Тут у нас есть ---ИГОРЬ Д--- он прийдет щас и всех рассудит.
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27.04.2020 12:06 Відповісти
Вже всі лікарні забезпечили засобами індивідуального захисту, залишилось лише резерви купити. Саме головне без конкуренції в турбо режимі за завищеною ціною.
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27.04.2020 12:32 Відповісти
резервы хорошо
может месяц подождать и купить в два три раза дешевле
/слабо или сейчас откаты больше/
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27.04.2020 14:36 Відповісти
 
 