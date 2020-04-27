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Проблемы с обеспеченностью больниц медработниками нет, - Степанов
Минздрав полностью контролирует обеспеченность больниц медработниками.
Министерство здравоохранения Украины полностью контролирует обеспеченность больниц медработниками, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, замминистра Ирина Микичак находится на постоянной связи с регионами и проблемы в обеспеченности нет.
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+12 Полина Золотая #426249
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+8 Oljik
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+8 Вася Шевченко #371210
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СТОП! Вони ж казали, що нікого з медиків звільнять не будуть! Чи то мені примарилось? Чи може (не дай Боже) вони чекають, що ті, які заразилися, самі вимруть?
Щось в мене зовсім "чорні" думки... Мабуть від великої віри в керівництво країни...
Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях..
Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях...."
моего мужа записали в резервную группу врачей по борьбе с коронавирусом...
я очень горда за Димку и все такое, но если вы не хотите,
чтобы вас спасал врач-проктолог, пожалуйста, оставайтесь дома.
Повністю згідний з стєпашкай!