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Новости Коронавирус и карантин
2 031 22

Проблемы с обеспеченностью больниц медработниками нет, - Степанов

Проблемы с обеспеченностью больниц медработниками нет, - Степанов

Минздрав полностью контролирует обеспеченность больниц медработниками.

Министерство здравоохранения Украины полностью контролирует обеспеченность больниц медработниками, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, замминистра Ирина Микичак находится на постоянной связи с регионами и проблемы в обеспеченности нет.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
мне кажется, что министр находится в параллельной реальности, где ни с чем нет проблем
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27.04.2020 10:47 Ответить
+8
Кожний 5-й хворий на Ковід в Україні - медик, краще не буває.
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27.04.2020 10:52 Ответить
+8
***
моего мужа записали в резервную группу врачей по борьбе с коронавирусом...
я очень горда за Димку и все такое, но если вы не хотите,
чтобы вас спасал врач-проктолог, пожалуйста, оставайтесь дома.
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27.04.2020 10:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так это же отлично!!)))
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27.04.2020 10:42 Ответить
Кожний 5-й хворий на Ковід в Україні - медик, краще не буває.
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27.04.2020 10:52 Ответить
Совок попер.
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27.04.2020 10:43 Ответить
мне кажется, что министр находится в параллельной реальности, где ни с чем нет проблем
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27.04.2020 10:47 Ответить
Он типа не знает о 3-4 месячной задолженности по зарплатам у медиков. Типа первый раз услышал.
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27.04.2020 11:27 Ответить
У мене- 3 місяці і 27 днів заборгованість.
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27.04.2020 12:26 Ответить
Да. Наслышан из первых уст. У меня есть родственники медики.
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27.04.2020 12:43 Ответить
Просто у него кроме телефонов Феофани других нет .
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27.04.2020 12:01 Ответить
Це з урахуванням захворівших (як тих, що на самоізоляції, так і тих, кого лікують)? Чи тіко по списках посад? А реально?
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27.04.2020 10:49 Ответить
Тобто на думку Степанова їх можна безболісно для системи списати.
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27.04.2020 10:54 Ответить
"Немає людини - немає проблеми"? Десь це вже було в історії... І закінчилось не дуже "па пріколу" чи "хужє нє будєт"...
СТОП! Вони ж казали, що нікого з медиків звільнять не будуть! Чи то мені примарилось? Чи може (не дай Боже) вони чекають, що ті, які заразилися, самі вимруть?
Щось в мене зовсім "чорні" думки... Мабуть від великої віри в керівництво країни...
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27.04.2020 11:22 Ответить
Хаха - казали вони... Самі позвільняються. Шось в "первинці" таке не спостерігається, чи туди з вірусом ніхто не завітав?
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27.04.2020 11:37 Ответить
"... Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях..
Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях...."
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27.04.2020 10:54 Ответить
зараженных, а не заболевших
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27.04.2020 11:22 Ответить
***
моего мужа записали в резервную группу врачей по борьбе с коронавирусом...
я очень горда за Димку и все такое, но если вы не хотите,
чтобы вас спасал врач-проктолог, пожалуйста, оставайтесь дома.
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27.04.2020 10:55 Ответить
не ну то такое дело укол он сможет поставить и капельницу но нет санитарных врачей нету инфекционистов и они по взмаху плачки бубочки не появятся
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27.04.2020 12:45 Ответить
да? я думаю укол может и сможет...а капельницу.....не царское это дело)))))
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27.04.2020 13:00 Ответить
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27.04.2020 11:03 Ответить
ЛОЖЬ..наглая беспринципная ложь холуя власти.
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27.04.2020 11:14 Ответить
А как же та тётенька, которая требует выкопать из могилы труп Семашки?
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27.04.2020 11:31 Ответить
"Проблеми із забезпеченістю лікарень медпрацівниками немає, - Степанов" якщо закрити медзаклади на карантин ,нікого не впускати ,тоді медики нафіг непотрібні і гроші їм можна тільки обіцяти!
Повністю згідний з стєпашкай!
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27.04.2020 12:53 Ответить
 
 