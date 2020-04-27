Проблемы с обеспеченностью больниц медработниками нет, - Степанов

Минздрав полностью контролирует обеспеченность больниц медработниками.

Министерство здравоохранения Украины полностью контролирует обеспеченность больниц медработниками, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, замминистра Ирина Микичак находится на постоянной связи с регионами и проблемы в обеспеченности нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не платим за пролеченный случай COVID-19: мы даем больницам бюджет, - и.о. главы Нацслужбы здоровья Мовчан