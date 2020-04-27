УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11217 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 031 22

Проблеми із забезпеченістю лікарень медпрацівниками немає, - Степанов

Проблеми із забезпеченістю лікарень медпрацівниками немає, - Степанов

МОЗ повністю контролює забезпеченість лікарень медпрацівниками.

Міністерство охорони здоров'я України повністю контролює забезпеченість лікарень медпрацівниками, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, заступник міністра Ірина Микичак перебуває на постійному зв'язку з регіонами і проблеми в забезпеченості немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує закупити засоби індивідуального захисту в Держрезерв, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
мне кажется, что министр находится в параллельной реальности, где ни с чем нет проблем
показати весь коментар
27.04.2020 10:47 Відповісти
+8
Кожний 5-й хворий на Ковід в Україні - медик, краще не буває.
показати весь коментар
27.04.2020 10:52 Відповісти
+8
***
моего мужа записали в резервную группу врачей по борьбе с коронавирусом...
я очень горда за Димку и все такое, но если вы не хотите,
чтобы вас спасал врач-проктолог, пожалуйста, оставайтесь дома.
показати весь коментар
27.04.2020 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так это же отлично!!)))
показати весь коментар
27.04.2020 10:42 Відповісти
Кожний 5-й хворий на Ковід в Україні - медик, краще не буває.
показати весь коментар
27.04.2020 10:52 Відповісти
Совок попер.
показати весь коментар
27.04.2020 10:43 Відповісти
мне кажется, что министр находится в параллельной реальности, где ни с чем нет проблем
показати весь коментар
27.04.2020 10:47 Відповісти
Он типа не знает о 3-4 месячной задолженности по зарплатам у медиков. Типа первый раз услышал.
показати весь коментар
27.04.2020 11:27 Відповісти
У мене- 3 місяці і 27 днів заборгованість.
показати весь коментар
27.04.2020 12:26 Відповісти
Да. Наслышан из первых уст. У меня есть родственники медики.
показати весь коментар
27.04.2020 12:43 Відповісти
Просто у него кроме телефонов Феофани других нет .
показати весь коментар
27.04.2020 12:01 Відповісти
Це з урахуванням захворівших (як тих, що на самоізоляції, так і тих, кого лікують)? Чи тіко по списках посад? А реально?
показати весь коментар
27.04.2020 10:49 Відповісти
Тобто на думку Степанова їх можна безболісно для системи списати.
показати весь коментар
27.04.2020 10:54 Відповісти
"Немає людини - немає проблеми"? Десь це вже було в історії... І закінчилось не дуже "па пріколу" чи "хужє нє будєт"...
СТОП! Вони ж казали, що нікого з медиків звільнять не будуть! Чи то мені примарилось? Чи може (не дай Боже) вони чекають, що ті, які заразилися, самі вимруть?
Щось в мене зовсім "чорні" думки... Мабуть від великої віри в керівництво країни...
показати весь коментар
27.04.2020 11:22 Відповісти
Хаха - казали вони... Самі позвільняються. Шось в "первинці" таке не спостерігається, чи туди з вірусом ніхто не завітав?
показати весь коментар
27.04.2020 11:37 Відповісти
"... Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях..
Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях...."
показати весь коментар
27.04.2020 10:54 Відповісти
зараженных, а не заболевших
показати весь коментар
27.04.2020 11:22 Відповісти
***
моего мужа записали в резервную группу врачей по борьбе с коронавирусом...
я очень горда за Димку и все такое, но если вы не хотите,
чтобы вас спасал врач-проктолог, пожалуйста, оставайтесь дома.
показати весь коментар
27.04.2020 10:55 Відповісти
не ну то такое дело укол он сможет поставить и капельницу но нет санитарных врачей нету инфекционистов и они по взмаху плачки бубочки не появятся
показати весь коментар
27.04.2020 12:45 Відповісти
да? я думаю укол может и сможет...а капельницу.....не царское это дело)))))
показати весь коментар
27.04.2020 13:00 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2020 11:03 Відповісти
ЛОЖЬ..наглая беспринципная ложь холуя власти.
показати весь коментар
27.04.2020 11:14 Відповісти
А как же та тётенька, которая требует выкопать из могилы труп Семашки?
показати весь коментар
27.04.2020 11:31 Відповісти
"Проблеми із забезпеченістю лікарень медпрацівниками немає, - Степанов" якщо закрити медзаклади на карантин ,нікого не впускати ,тоді медики нафіг непотрібні і гроші їм можна тільки обіцяти!
Повністю згідний з стєпашкай!
показати весь коментар
27.04.2020 12:53 Відповісти
 
 