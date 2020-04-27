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Проблеми із забезпеченістю лікарень медпрацівниками немає, - Степанов
МОЗ повністю контролює забезпеченість лікарень медпрацівниками.
Міністерство охорони здоров'я України повністю контролює забезпеченість лікарень медпрацівниками, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, заступник міністра Ірина Микичак перебуває на постійному зв'язку з регіонами і проблеми в забезпеченості немає.
Топ коментарі
+12 Полина Золотая #426249
показати весь коментар27.04.2020 10:47 Відповісти Посилання
+8 Oljik
показати весь коментар27.04.2020 10:52 Відповісти Посилання
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар27.04.2020 10:55 Відповісти Посилання
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СТОП! Вони ж казали, що нікого з медиків звільнять не будуть! Чи то мені примарилось? Чи може (не дай Боже) вони чекають, що ті, які заразилися, самі вимруть?
Щось в мене зовсім "чорні" думки... Мабуть від великої віри в керівництво країни...
Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях..
Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях...."
моего мужа записали в резервную группу врачей по борьбе с коронавирусом...
я очень горда за Димку и все такое, но если вы не хотите,
чтобы вас спасал врач-проктолог, пожалуйста, оставайтесь дома.
Повністю згідний з стєпашкай!