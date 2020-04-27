Проблеми із забезпеченістю лікарень медпрацівниками немає, - Степанов

МОЗ повністю контролює забезпеченість лікарень медпрацівниками.

Міністерство охорони здоров'я України повністю контролює забезпеченість лікарень медпрацівниками, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, заступник міністра Ірина Микичак перебуває на постійному зв'язку з регіонами і проблеми в забезпеченості немає.

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