Вопрос тестирования на антитела COVID-19 Минздрав рассмотрит на этой неделе, - Степанов

Минздрав планирует проводить консультации в отношении массового иммуноферментного анализа (ИФА) на выявление антител.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время брифинга.

"ИФА-тесты выявляют антитела в крови человека, переболевшего COVID-19. Это важно, ведь, сравнивая с другими такого рода заболеваниями, у нас есть основания считать, что если у человека есть антитела, то у него есть иммунитет на заболевание", - отметил он.

По его словам, на этой неделе Минздрав будет консультироваться с экспертами НАН и ВОЗ.

"На этой неделе у нас будут соответствующие консультации с учеными НАН, экспертами ВОЗ - каким образом применять ИФА-тесты, в каких случаях, ведь золотым стандартом является ПЦР-тестирование. Мы рассматриваем возможность использования украинских тестов, если они будут соответствовать стандартам", - рассказал он.

Степанов отметил, что предпочтение будут отдавать тестам отечественного производства.

"Мы рассматриваем возможность использования украинских тестов такого типа, если они будут соответствовать стандартам. Отечественные будут у нас в приоритете. Считаю поддержку украинского производства - правильным решением ", - добавил он.

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