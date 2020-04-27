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Новости Коронавирус и карантин
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Вопрос тестирования на антитела COVID-19 Минздрав рассмотрит на этой неделе, - Степанов

Вопрос тестирования на антитела COVID-19 Минздрав рассмотрит на этой неделе, - Степанов

Минздрав планирует проводить консультации в отношении массового иммуноферментного анализа (ИФА) на выявление антител.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время брифинга.

"ИФА-тесты выявляют антитела в крови человека, переболевшего COVID-19. Это важно, ведь, сравнивая с другими такого рода заболеваниями, у нас есть основания считать, что если у человека есть антитела, то у него есть иммунитет на заболевание", - отметил он.

По его словам, на этой неделе Минздрав будет консультироваться с экспертами НАН и ВОЗ.

"На этой неделе у нас будут соответствующие консультации с учеными НАН, экспертами ВОЗ - каким образом применять ИФА-тесты, в каких случаях, ведь золотым стандартом является ПЦР-тестирование. Мы рассматриваем возможность использования украинских тестов, если они будут соответствовать стандартам", - рассказал он.

Степанов отметил, что предпочтение будут отдавать тестам отечественного производства.

"Мы рассматриваем возможность использования украинских тестов такого типа, если они будут соответствовать стандартам. Отечественные будут у нас в приоритете. Считаю поддержку украинского производства - правильным решением ", - добавил он.

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1. Скільки це буде коштувати?
2. Хто буде платити?
3. Що ви будете робити, якщо виявите антитіла, а людина (за вашими даними) не хворіла?
4. З якої групи (по професії, по критичності інфраструктури чи ще по чомусь) буде розпочато таке тестування?
5...(можна доповнювати до безкінечності).

Якщо у вас немає відповідей на ці питання, то нашо було взагалі озвучувати свої плани ДО консультацій з ВООЗ та НАН? Черговий пук в калюжу? Чи терміново потрібно показати свою діяльність та необхідність? А що буде, коли ВООЗ та НАН покажуть вам дулю? Спростування буде чи як завжди?
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27.04.2020 11:16 Ответить
А экспрессами вы, собственно, шо делаете - не антитела ищете?
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27.04.2020 11:51 Ответить
Маючи антитіла всерівно можна повторно захворіти. Ви цього типу не знали?
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27.04.2020 13:32 Ответить
Юристы в консультативные планы Степашки не входят, а зря - они его сразу пошлют куда подальше вместе с его массовыми тестами.
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27.04.2020 16:28 Ответить
 
 