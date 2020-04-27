Питання тестування на антитіла COVID-19 МОЗ розгляне цього тижня, - Степанов
МОЗ планує проводити консультації щодо масового імуноферментного аналізу (ІФА) на виявлення антитіл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Максим Степанов заявив під час брифінгу.
"ІФА-тести виявляють антитіла в крові людини, яка перехворіла на COVID-19. Це важливо, адже, порівнюючи з іншими такими захворюваннями, у нас є підстави вважати, що якщо у людини є антитіла, то в неї є імунітет на захворювання", - зазначив він.
За його словами, цього тижня МОЗ консультуватиметься з експертами НАН і ВООЗ.
"Цього тижня у нас будуть відповідні консультації з науковцями НАН, експертами ВООЗ - яким чином застосовувати ІФА-тести, в яких випадках, адже золотим стандартом є ПЛР-тестування. Ми розглядаємо можливість використання українських тестів, якщо вони відповідатимуть стандартам", - розповів він.
Степанов зазначив, що перевагу віддаватимуть тестам вітчизняного виробництва.
"Ми розглядаємо можливість використання українських тестів такого типу, якщо вони відповідатимуть стандартам. Вітчизняні будуть у нас в пріоритеті. Вважаю підтримку українського виробництва правильним рішенням", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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2. Хто буде платити?
3. Що ви будете робити, якщо виявите антитіла, а людина (за вашими даними) не хворіла?
4. З якої групи (по професії, по критичності інфраструктури чи ще по чомусь) буде розпочато таке тестування?
5...(можна доповнювати до безкінечності).
Якщо у вас немає відповідей на ці питання, то нашо було взагалі озвучувати свої плани ДО консультацій з ВООЗ та НАН? Черговий пук в калюжу? Чи терміново потрібно показати свою діяльність та необхідність? А що буде, коли ВООЗ та НАН покажуть вам дулю? Спростування буде чи як завжди?