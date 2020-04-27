Питання тестування на антитіла COVID-19 МОЗ розгляне цього тижня, - Степанов

МОЗ планує проводити консультації щодо масового імуноферментного аналізу (ІФА) на виявлення антитіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"ІФА-тести виявляють антитіла в крові людини, яка перехворіла на COVID-19. Це важливо, адже, порівнюючи з іншими такими захворюваннями, у нас є підстави вважати, що якщо у людини є антитіла, то в неї є імунітет на захворювання", - зазначив він.

За його словами, цього тижня МОЗ консультуватиметься з експертами НАН і ВООЗ.

"Цього тижня у нас будуть відповідні консультації з науковцями НАН, експертами ВООЗ - яким чином застосовувати ІФА-тести, в яких випадках, адже золотим стандартом є ПЛР-тестування. Ми розглядаємо можливість використання українських тестів, якщо вони відповідатимуть стандартам", - розповів він.

Степанов зазначив, що перевагу віддаватимуть тестам вітчизняного виробництва.

"Ми розглядаємо можливість використання українських тестів такого типу, якщо вони відповідатимуть стандартам. Вітчизняні будуть у нас в пріоритеті. Вважаю підтримку українського виробництва правильним рішенням", - додав він.

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