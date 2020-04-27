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Новини Коронавірус і карантин
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Питання тестування на антитіла COVID-19 МОЗ розгляне цього тижня, - Степанов

Питання тестування на антитіла COVID-19 МОЗ розгляне цього тижня, - Степанов

МОЗ планує проводити консультації щодо масового імуноферментного аналізу (ІФА) на виявлення антитіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"ІФА-тести виявляють антитіла в крові людини, яка перехворіла на COVID-19. Це важливо, адже, порівнюючи з іншими такими захворюваннями, у нас є підстави вважати, що якщо у людини є антитіла, то в неї є імунітет на захворювання", - зазначив він.

За його словами, цього тижня МОЗ консультуватиметься з експертами НАН і ВООЗ.

"Цього тижня у нас будуть відповідні консультації з науковцями НАН, експертами ВООЗ - яким чином застосовувати ІФА-тести, в яких випадках, адже золотим стандартом є ПЛР-тестування. Ми розглядаємо можливість використання українських тестів, якщо вони відповідатимуть стандартам", - розповів він.

Степанов зазначив, що перевагу віддаватимуть тестам вітчизняного виробництва.

"Ми розглядаємо можливість використання українських тестів такого типу, якщо вони відповідатимуть стандартам. Вітчизняні будуть у нас в пріоритеті. Вважаю підтримку українського виробництва правильним рішенням", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблеми із забезпеченістю лікарень медпрацівниками немає, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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1. Скільки це буде коштувати?
2. Хто буде платити?
3. Що ви будете робити, якщо виявите антитіла, а людина (за вашими даними) не хворіла?
4. З якої групи (по професії, по критичності інфраструктури чи ще по чомусь) буде розпочато таке тестування?
5...(можна доповнювати до безкінечності).

Якщо у вас немає відповідей на ці питання, то нашо було взагалі озвучувати свої плани ДО консультацій з ВООЗ та НАН? Черговий пук в калюжу? Чи терміново потрібно показати свою діяльність та необхідність? А що буде, коли ВООЗ та НАН покажуть вам дулю? Спростування буде чи як завжди?
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27.04.2020 11:16 Відповісти
А экспрессами вы, собственно, шо делаете - не антитела ищете?
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27.04.2020 11:51 Відповісти
Маючи антитіла всерівно можна повторно захворіти. Ви цього типу не знали?
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27.04.2020 13:32 Відповісти
Юристы в консультативные планы Степашки не входят, а зря - они его сразу пошлют куда подальше вместе с его массовыми тестами.
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27.04.2020 16:28 Відповісти
 
 