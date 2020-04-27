Пригородное и междугородное сообщение планируем возобновить 12 мая, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что все будет зависеть от того, какие показатели по распространению вируса будет иметь страна.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил в интервью "Лига.Бизнес".

"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая", - отметил он.

Кроме того, позже планируется и возобновление авиасообщения.

"Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - добавил Криклий.

По его словам, наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

"Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава - у них первая скрипка", - объяснил министр.

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