РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13404 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
97 307 26

Пригородное и междугородное сообщение планируем возобновить 12 мая, - Криклий

Пригородное и междугородное сообщение планируем возобновить 12 мая, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что все будет зависеть от того, какие показатели по распространению вируса будет иметь страна.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил в интервью "Лига.Бизнес".

"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая", - отметил он.

Кроме того, позже планируется и возобновление авиасообщения.

"Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - добавил Криклий.

По его словам, наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

"Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава - у них первая скрипка", - объяснил министр.

Читайте также: Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые авиарейсы из 25 городов мира, - Мининфраструктуры. СПИСОК

Автор: 

карантин (16729) перевозки (519) транспорт (1758) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Какое ж.д. сообщение? Он вообще когда нибудь ездил по ж.д. в поездах дальнего следования, половина составов которых состоит из ПЛАЦКАРТНЫХ вагонов? После двух недель поездок в таких поездах у нас половина Украины сляжет. Тоже самое и с электричками и хюндаями. Если и запускать поезда дальнего следования, то только в составах с купейными вагонами и СВ. Плацкарты - это вообще жуткий пережиток совка. А хюндаи тоже пока не ко времени будут - много людей в открытом пространстве вагона.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:19 Ответить
+4
З дотриманням "масочного" режиму та соціальної дистанції в 1,5 метри, як казав головний санітар? Як ви собі це уявляєте?
показать весь комментарий
27.04.2020 11:26 Ответить
+3
Правильно. Ато что то отстаем от Италии и США по зараженным и смертности. Даешь поголовное заражение
показать весь комментарий
27.04.2020 11:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З дотриманням "масочного" режиму та соціальної дистанції в 1,5 метри, як казав головний санітар? Як ви собі це уявляєте?
показать весь комментарий
27.04.2020 11:26 Ответить
да нияк.никто контролировать не будет. даже сейчас,при том что все напуганы, в Атбовне ходят с масками опущенными на бороду.толку от той маски? охране пох.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:45 Ответить
таки да , и единственные кто придерживаются - это продавцы в магазинах (лично моё наблюдение не 100%) ... все остальные шастают как кто хочет ... обобенно малолетки группами по 10 чел с сигареткой в зубах .... и им пох.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:26 Ответить
А зачем? У нас же страна в смартфоне и мир тоже. Разьезжайте теперь по смартфона, ну или на самокате по квартире, тоже ничего.
показать весь комментарий
27.04.2020 11:43 Ответить
Правильно. Ато что то отстаем от Италии и США по зараженным и смертности. Даешь поголовное заражение
показать весь комментарий
27.04.2020 11:47 Ответить
как грится- будем иметь "гиперболический рост заболеваемости",можно даже сказать гиперлуповскийИсточник: https://censor.net/n3191748
показать весь комментарий
27.04.2020 19:47 Ответить
На электричке например с Березани до Киева жд,а потом такси? Какой смысл без синхронного открытия метро?
показать весь комментарий
27.04.2020 12:14 Ответить
Какое ж.д. сообщение? Он вообще когда нибудь ездил по ж.д. в поездах дальнего следования, половина составов которых состоит из ПЛАЦКАРТНЫХ вагонов? После двух недель поездок в таких поездах у нас половина Украины сляжет. Тоже самое и с электричками и хюндаями. Если и запускать поезда дальнего следования, то только в составах с купейными вагонами и СВ. Плацкарты - это вообще жуткий пережиток совка. А хюндаи тоже пока не ко времени будут - много людей в открытом пространстве вагона.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:19 Ответить
А в купейном намного лучше? Один заражает троих (из своего купе), а если "повезет", то и кого-нибудь еще - например, проходя по коридору к туалету и задев идущего навстречу.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:09 Ответить
В Харькове , в убогих узких маршрутках, плотненько так ездят люди, маски висят по разному, есть далеко не у всех, у водителей на бороде, например.Троллейбусы, трамваи в часы пик заполнены. Это наблюдается 1.5 месяца. По Вашей логике , половина(ну пусть треть) города должны болеть(многие сильно). Это нам везет просто, или как? Когда пик? Или пропустили?
показать весь комментарий
27.04.2020 21:09 Ответить
Правильно, короновірус це ЛЯКАЛКА для всіх людей і чарівна паличка для влади - змахнув і вулиці пусті і всі носять маски, взмахнув другий раз - закриті ринки і фермери врожай викидають на дорогу, взмахнув третій - і частина бюджету списана на боротьбу зкороновірусом
показать весь комментарий
27.04.2020 22:20 Ответить
...взмахнул в четвертый раз " уря, мы ************************, снова вибирайте нас!"
показать весь комментарий
27.04.2020 22:59 Ответить
У харьковчан иммунитет сильный, после стольких лет с Гепой никакая корона не страшна.
показать весь комментарий
27.04.2020 22:20 Ответить
Громадський транспорт це до жопи будь-яка подальша імітація карантинних заходів. За тиждень буде такий стрибок захворюваності, що знову введуть жорсткі обмеження.Тому не з транспорту треба починати, а з виробництва та торгівлі, де реально можна дотримуватись хоча б якихлсь дистанцій, масочного режиму і дезинфекції.
показать весь комментарий
27.04.2020 17:51 Ответить
А людям к производству и торговле как - пешкодралом всю ночь добираться??
показать весь комментарий
27.04.2020 19:35 Ответить
С ужасом представляю себе киевское метро с ограничением по сидячим местам. Выйдя из дому в 7:30, я попаду на работу ближе к обеду.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:07 Ответить
не представляю, кто в здравом уме и памяти сядет в купе и поедет ночь непонятно с кем в замкнутом пространстве 2*2 ??

Тоже самое с маршрутками
Кто-то хочет быть смертниками????
Если продавать билеты -1 в купе или семья в купе.
И никак иначе.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:27 Ответить
я хочу не верю в силу короны обычный грипп. ссыкуны сидите на диване
показать весь комментарий
28.04.2020 02:59 Ответить
Если у Вас хорошее здоровье и иммунная система, которая справляется с инфекциями и Вы переносите вирусный грипп обычно в легкой форме, то очень большой шанс, что даже не заметите наличие короны. Остерегаться стоит старикам и тем, кто часто и тяжело переносит сезонные болячки.
показать весь комментарий
28.04.2020 11:13 Ответить
"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Источник: https://censor.net/n3191748

Галімі циркачі хочуть присвоїти собі "перемогу над короновірусом" -

ВЛІТКУ І ПРИ ТЕПЛІЙ ПОГОДІ ВІРУСОМ ГРИПУ НЕ ХВОРІЮТЬ
показать весь комментарий
27.04.2020 22:13 Ответить
Самое противное, что не только наши шмары хотят стать победоносами, но и трампоны с макаронами и меркеля ...
показать весь комментарий
27.04.2020 22:56 Ответить
Приміське і міжміське сполучення плануємо відновити 12 травня, - Криклій - Цензор.НЕТ 5830
показать весь комментарий
27.04.2020 22:21 Ответить
Падлы мне надо на дачу попасть...там соседка приезжает на машине и отжимает территорию...сдвигает столбы тварь...а я без лошади
показать весь комментарий
27.04.2020 22:22 Ответить
Не забудьте молоток потяжелее взять, чтобы...столбики посильнее позабивать, обушком топорчика тоже будет удобно.
показать весь комментарий
27.04.2020 22:53 Ответить
дата почти верная, ув. Криклий,
(хотя, еще вернее бы - 20 мая)
при условии, что 9 числа ввиду короновирусного празнования на улицах будет достаточно полициянтів, а празднующие будут в намордниках,

а самые кликушествующие - в скафандрах
(иначе возможна еще одна вспышка хворобы)
показать весь комментарий
28.04.2020 03:37 Ответить
 
 