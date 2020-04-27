Пригородное и междугородное сообщение планируем возобновить 12 мая, - Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что все будет зависеть от того, какие показатели по распространению вируса будет иметь страна.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил в интервью "Лига.Бизнес".
"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая", - отметил он.
Кроме того, позже планируется и возобновление авиасообщения.
"Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - добавил Криклий.
По его словам, наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.
"Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава - у них первая скрипка", - объяснил министр.
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Тоже самое с маршрутками
Кто-то хочет быть смертниками????
Если продавать билеты -1 в купе или семья в купе.
И никак иначе.
Галімі циркачі хочуть присвоїти собі "перемогу над короновірусом" -
ВЛІТКУ І ПРИ ТЕПЛІЙ ПОГОДІ ВІРУСОМ ГРИПУ НЕ ХВОРІЮТЬ
(хотя, еще вернее бы - 20 мая)
при условии, что 9 числа ввиду короновирусного празнования на улицах будет достаточно полициянтів, а празднующие будут в намордниках,
а самые кликушествующие - в скафандрах
(иначе возможна еще одна вспышка хворобы)